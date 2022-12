Slik kommer de «sporløse» pakkene frem til jul

På Posten sitt hovedkontor har de et eget detektivverksted hvor de jakter eierne på pakker som er sporløse.

I ukene før jul jobber Anne Zimmermann hver dag på juledetektivkontoret i Posten sine lokaler i Oslo.

Hvert år dukker det opp flere hundre pakker som mangler adresse. Det er disse pakkene juledetektiven har hovedansvar for.

Zimmermann skal få gavene frem til riktig eier.

– Vi åpner pakkene, og da står det ofte «til og fra»-lapper på. Så tar vi bilder som vi legger ut på nettsiden vår, og hvis noen kjenner igjen pakkene, så tar de kontakt, forklarer Zimmermann.

Hvis det er pakker som likevel ikke finner fram, har juledetektiven flere metoder for å få pakkene frem til riktig eier før jul.

Bruker forstørrelsesglass

Hun forteller at de har funnet mange pakker i år ved at de har brukt forstørrelsesglass og funnet spor av adressene.

– Det kan være litt igjen av adressekortet, da bruker vi forstørrelsesglass for å finne eventuelle spor av adresser, postnummer eller navn.

JAKTER: Anne Zimmermann jakter på eierne og må ofte bruke forstørrelsesglass for å finne rester etter adressen. Foto: Ditlev Eidsmo

I tillegg har Posten er stort register hvor de kan prøve å få tak i eierne. Zimmermann forteller at de også tar i bruk sosiale medier for å nå ut til folk hvis de ikke får tak i dem på telefon.

Holdt på i 20 år

Pressesjef for Posten, Kenneth Pettersen, opplyser at i tiden før jul håndterer Posten to millioner pakker i uka.

– Vi lever jo for å levere, og det er ikke alle pakkene det står «til og fra»-lapper på. Da trenger vi dedikerte krefter som kan være ordentlige detektiver gjennom jula og finne mottakere på de pakkene.

Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten. Foto: Ditlev Eidsmo

Avdelingsleder for kundeservice Posten, Lise Christine Trzebinski Braathen, sier at ordningen har fungert svært godt

– Dette startet for mange år tilbake. Da var det veldig mange pakker som kom uten adresselapper på.

Ordningen har bidratt til at pakker som kunne blitt borte likevel finner frem. I fjor fant over 80 prosent av disse pakkene uten adresse fram til riktig eier til slutt.

– For oss er det yrkesstolthet å sørge for å levere alle pakker, og ekstra viktig til jul. Det er kanskje mange som ikke har sett sine nære og kjære på en stund, så da er det veldig viktig at pakkene kommer fram, sier Braathen

Zimmermann er også godt fornøyd med ordningen og trives godt som juledetektiv.

– Det er bare glede når vi ringer og spør om de savner en pakke eller har sendt en pakke. Folk blir kjempeglade for å få dette her under juletreet.