Slik klarer du å gjennomføre nyttårsforsettet

Nyttårsforsettene er en eldgammel skikk som angivelig stammer fra Babylon for 4000 år siden.

For å holde seg inne med gudene, lovet innbyggerne at de skulle tilbakebetale gjeld og levere tilbake redskap de hadde lånt.

Nytt år, nye muligheter

I dagens samfunn handler nyttårsløfter i hovedsak om løfter man gir til seg selv. Motivene er ofte å forbedre egen helse, trene mer, gå ned i vekt og spise sunnere. Andre skal slutte med gamle vaner som å kutte ut sukker, stumpe røyken elle kaste snusboksen.

Listen av nyttårsforsett er uendelig, men hvordan kan man holde på motivasjonen og gjennomføre dem?

Øyvind Hammer, tidligere mentor og rådgiver for skikongen Ole Einar Bjørndalen, kan mye om motivasjon. Han mener nyttårsløfter på mange måter er en fin ting. Et nytt år gir muligheten til å tenke om man lever livet slik en vil, eller om man må gjøre endringer.

NYTTÅRSFORSETT: Mentor, rådgiver og forfatter Øyvind Hammer forteller til God morgen Norge at en bør forberede seg om en ønsker å gjennomføre nyttårsforsettet sitt. Foto: Agnes Alstad Mogstad / God morgen Norge

– Hvordan mener du vi kan motivere oss til å gjennomføre nyttårsforsettene?

– Det er viktig å huske at det ikke er du som person som skal fikses, det er det du gjør som skal endres. Mange snakker om at man skal bli en bedre versjon av seg selv. Det syntes jeg er tøysete, man er den man er.

Forbered deg på endringene du vil gjøre

Til God morgen Norge forteller han om forberedelsfasen. Det er tiden du bruker før du gjør endringen, du tenker at nok er nok. Deretter kan du stille deg spørsmålene:

Hvorfor skal jeg gjøre disse endringene?

Hvor smart er det jeg holder på med nå?

Er dette noe jeg bør gjøre eller noe jeg vil gjøre fordi det er viktig for meg?

Hammers konkrete eksempel er: «Hvilke bestefar vil jeg være? Skal jeg være han som blir trillet rundt i rullestolen eller vil jeg være han som er aktiv, går på ski og klatrer i trærne med barnebarna?». Det er lettere å gjennomføre det som er viktig for en fremfor det man burde gjøre.

– Alle vet at trening er sunt. Man får mer energi og lever lenger. Likevel gir mange opp dette nyttårsforsettet. Hva er det som skjer med selvdisiplinen vår?

– Når du startet på SATS som et nyttårsforsett er du smertedrevet. Du vil bort fra den dårlige samvittigheten du har etter å ha tilbrakt tiden i sofaen fremfor å trene. Siden dette er smertedrevet begynner du å rettferdiggjøre deg selv, med unnskyldninger.

Videre forteller Hammer at endringer er ubehagelig og man skal ha motivasjon for å stå i det ubehaget. Ofte er det den indre stemmen som kommer til oss og man begynner med unnskydninger som at man lever bare en gang og har lov å kose seg, eller at man er litt sliten og tar treningen i morgen.

Da må en hente frem den gode og ekte grunnen på hvorfor endringen er viktig, og at dette er noe man vil, ikke noe man bør.

Har man lansiktige mål som at man gjør dette for at man skal kunne være aktiv med barnebarna, er det lettere å gjennomføre.

Motivert av datteren

En ting er listen med alt man skal begynne med når det nye året ringes inn. Så er det løftene om hva man skal slutte med, som å stumpe røyken eller kaste snusboksen.

– Du var ifølge deg selv en storsnuser. Hva fikk deg til å slutte?

– For fem år siden hadde min tolv år gamle datter sukkerstopp i en måned. Jeg foreslo å være med henne på dette. Da pekte hun på leppen min og lo: «Pappa, snus er ditt sukker».

SNUSFRI: Hammers motivasjon for å slutte var at han ville være et forbilde for datteren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Frem til da hadde Hammer hatt snusestopp flere ganger, men begynte alltid igjen.

Siden datteren klarte å gå i barnebursdager uten å spise kaker og godteri, ville han slutte å snuse. Hans motivasjon for å gjennomføre snuskutt var å være datterens forbilde.

Hammer har vært snusfri siden den gangen, og metoden han brukte skriver han om i boken «Snusfri».

Om nyttårsforsettene ikke holder, er det fullt mulig å få en ny start resten av året. Hammer har selv det han kaller «mandagsforsett».

– Årsaken skal ikke være dårlig samvittighet. Det gjelder å komme til det punktet der man virkelig vil og tror på at: «Dette vil jeg gjennomføre», man har lyst til å oppnå noe. Der ligger motivasjonen for gjennomførelsen.