Slik kan Trump kjempe mot anklagene

Barrikader og polititape omgir Miamis rettslokaler der Donald Trump må møte tirsdag kveld norsk tid. Byens politisjef, Manuel Morales, sier de er forberedt på at ting kan ta en alvorlig vending også utenfor rettssalen. Samtidig forbereder begge parter seg på dramaet som skal foregå inne i rettssalen - der ingen får ta med et kamera eller filme. Ikke en gang en mobiltelefon er tillat.

Slet med å få advokater

Trump har jobbet med å få på plass advokatene som skal representere ham helt til siste øyeblikk, skriver The New York Times. Ifølge The Washington Post var det fortsatt ikke klart mandag kveld.

Ifølge tidligere justisminister William Barr, er Trump ferdig hvis han taper denne saken.

Trump er anklaget for å ha brutt loven i sin håndtering av dokumenter som angår nasjonal sikkerhet, og for å hindre myndighetene i å innhente dokumentene.

Trump reiste rett til Doreal resort, der han bor når han er i Miami, og hadde enda noen intervjuer med advokater som skal representere ham før han drar i retten tirsdag ettermiddag.

Dagen etter at Trump ble tiltalt i denne saken, trakk advokatene James Trusty og John Rowly seg fra å være Trumps advokater.

Nå står Trump igjen med Todd Blanche, som representerer ham både i «hysh-pengesaken» og i saken om de hemmeligstemplede dokumentene.

Han fant også tid til å sende ut en rekke meldinger på sitt sosiale medie «Truth Social», der han raste mot president Joe Biden og korrupsjon og lovte å gjøre Amerika stort igjen.



Fjernet hemmeligstempel med tankene

Det er ikke kjent akkurat hvordan Trump kan forsvare seg mot de mest alvorlige anklagene. I stedet kan han bruke rettsvesenet til å trenere og forsinke saken, gjøre den til et politisk sirkus eller fremstille seg selv som et offer for føderale anklager, skriver The New York Times.

I tillegg har det lekket ut noen detaljer fra forsvaret:

Trump kan hevde at han hadde rett til å ta med seg dokumentene fra Det Hvite Hus, og at han hadde «deklassifisert» dem før han forlot kontoret. Argumentet ble kjent da han forsvarte sin avgjørelse om å holde igjen dokumenter i sitt hjem i Florida i et intervju med Fox News. Der hevdet Trump at han som president kan gjøre at et dokument slutter å være hemmeligstemplet rett og slett «ved å tenke på det.»

Men et slikt argument kan være vanskelig å få gjennomslag for i retten, skriver The New York Times.

En annen taktikk kan være å forsøke å få dokumenter til å bli ekskludert fra rettssaken som bevis, fordi myndighetene ønsker å holde innholdet i dokumentene hemmelig.

Heller ikke denne taktikken har store sjanser til å føre frem, skriver avisa.

Opptak av samtale

Ifølge The New York Times er flere av advokatene ikke særlig fornøyde med uttalelsene til Trump om at han kan fjerne hemmeligstemplene på dokumenter ved bare å tenke på det.

Et annet bevis som det kan bli svært vanskelig å forsvare seg mot, er opptaket av en samtale Trump hadde på golfklubben sin i Bedminster New York. Der sier han til besøkende at han gjerne vil vise dem en høyst konfedensiell militær plan, men han kunne ikke, for den var hemmeligstemplet.

Det stemmer ikke med at Trumps påstand om at han sørget for at dokumentene ikke lenger var hemmeligstemplet før han dro fra Det Hvite Hus.

Kan angripe selve saken

Trumps jurister har allerede bedt om alle jury-referatene fra Hysj-pengesaken. Det samme kan de be om her. Hvis de kan få kjent juryarbeidet som førte frem til tiltale ugyldig, må saken sendes bakover i systemet igjen.

Selv om de ikke lykkes med å avspore saken, kommer den til å trekke ut i tid.

Professor ved New Yorks juridiske fakultet Rachel Barkow sier til New York Times at de er i stand til å forsinke saken så betydelig at det blir presidentvalg før det blir rettssak. Hvis Trump vinner valget, kan han få en ny påtalemyndighet til å droppe saken.

– Jeg tror ikke vi har løst denne saken før valget, sa hun, og fortsatte:



– Så da ender vi opp med at valget løser saken.