Slik kan Oslo se ut om få år

HØYT: Oslo bystyret gikk denne uken inn for å åpne for høyhus i Oslo sentrum helt opp til 125 meter. Foto: Illustrasjon/C.F. Møller Architects i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter

Oslo bystyre trosset advarsler da flertallet denne uken gikk inn for å tillate høyhus opp til 125 meter midt i sentrum. – Ikke en byutvikling som tjener folk flest, advarer byens tidligere byantikvar.

Bør hovedstaden bli litt mer som New Yorks Manhattan – med skyskrapere i sentrum?

Eller bør Oslo heller tviholde på sitt noe mer avslappede uttrykk?

Det er det svært delte meninger om.

Men denne uken åpnet flertallet i Oslo bystyre for å tillate høyhus helt opp til 125 meter i området rundt Oslo S.

Til sammenligning er Munchmuseet i Bjørvika 60 meter høyt.

Vedtaket er en del av den nye høyhus-strategien for byen, som ble vedtatt onsdag denne uken. Strategien åpner for bygg opp til 70 meter på ti ulike steder i byen.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

SKYLINE: I fremtiden vil det trolig bygges flere høyhus i Oslo. Her ser vi Barcode. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Tjener eiendomsutviklerne

Oslos tidligere byantikvar, Janne Wilberg, er sterkt kritisk til at det nå kan bygges flere skyskrapere i hovedstaden.

«Dette er da ikke Manhattan!» utbryter hun i en diskusjon med Oslo MDGs gruppeleder, Eivind Trædal, som har vært en sentral pådriver for Høyhus-strategien.

– Det er ikke en byutvikling som tjener folk flest i denne byen. Det er en byutvikling som i stor grad tjener eiendomsutviklerne, sier Wilberg til TV 2.



Den tidligere byantikvaren, som i dag kaller seg «friantikvaren», mener høyhus hverken er miljøvennlig eller sosialt bærekraftig.

– Vi vet at hus over 30 etasjer er miljøverstinger. Så jeg synes dette er tvilsom miljøargumentasjon.

Wilberg mener bystyret har latt seg overtale av eiendomsbransjen.



– For hva skjer når du bygger mange høye hus tett inntil hverandre? Da bygger du hierarki. Du får et «upstairs» og et «downstairs». Og det er de som har penger som bor på toppene, advarer hun.

ADVARER: Oslos tidligere byantikvar, Janne Wilberg, advarer sterkt mot å tillate flere høyhus i Oslo. Hun mener det ikke er byutvikling på menneskers premisser. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Mer effektiv bruk av areal

«En skyline, er ikke det noe?» spør Trædal tilbake.

MDG-politikeren mener det er flere gode argumenter for å bygge ut byen i høyden – utover at han synes det er fint på Manhattan.

– En by er jo et sted hvor folk stort sett bor og jobber oppå hverandre. Klarer du å stable flere oppå hverandre, selvfølgelig på en klimavennlig og menneskevennlig måte, så er det en mer effektiv bruk av areal.

I DET BLÅ: Hovedstaden kan få flere skyskrapere i fremtiden. Foto: Illustrasjon/C.F. Møller Architects i samarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter (nå Nordic) og Urban Planners Rodeo Arkitekter

Det gjelder særlig tett på de store knutepunktene, mener Trædal.

– Det er klart at det er bedre om flere jobber rett ved togstasjonen, enn at det brer seg utover. Da får du mer bilkjøring og arealbruk, og mer nedbygging av natur og matjord, mener han.

PÅDRIVER: Gruppeleder for MDG i Oslo, Eivind Trædal, mener det er bedre å bygge ut i «det blå» enn å la byen «ese ut» i det grønne. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Vi bør heller bygge lavt

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, er derimot enig med Wilberg i at høyhus ikke er riktig vei å gå.

– Vi trenger ikke så høye hus i Oslo. Hus på 70 meter er høyere enn både Barcode og Munchmuseet. Det er dårlig for klima, og det blir heller ikke boliger av det. Så det løser ikke boligkrisen, sier han.

Han frykter at vedtaket kun vil føre til store «kontormastodonter» som byen ikke trenger.

– Vi bør heller bygge lavt. Da får vi en mer menneskevennlig by, konkluderer Kristjánsson.

LAVT: Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, mener Oslo bør holde seg til lavere bygninger. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Trædal på sin side mener at Rødt ikke bidrar til en konstruktiv utvikling av byen.

– Rødt er på en måte boligeierens beste venn i Oslo, for de stemmer mot veldig mye byutvikling. De er stort sett for å bygge mindre, enten det er næringsareal eller boareal, sier Trædal og tilføyer:

– Det øker boligkrisen, fordi vi som allerede eier kan trekke opp stigen etter oss. Det gjør det vanskeligere for andre å komme inn i byen, mener han.