Slik kan Mehl slippe unna

SKJEBNEDAG: Justisminister Emilie Enger Mehl må svare godt for seg i spørretimen i Stortinget onsdag for å unngå at hennes bruk av Tiktok på tjenestetelefonen blir et enda større problem for henne og regjeringen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I onsdagens spørretime i Stortinget, får justisminister Emilie Enger Mehl en siste sjanse til å svare på spørsmålene rundt bruken av mobilappen Tiktok. Spørsmål hun tidligere har nektet å svare på. Hun kan slippe unna ytterligere problemer, men bare dersom hun svarer riktig, og ett ord må hun under alle omstendigheter unngå å bruke.

Ti ganger har justisministeren fått spørsmål, skritlig eller muntlig, fra Stortinget om sin bruk av den kinesisk-kontrolerte mobiltjenesten. Samtlige ganger har Emilie Enger Mehl nektet å svare under henvisning til sikkerhetshensyn.

Feil om sikkerhet

Og det er denne begrunnelsen som har fått mange partier i opposisjonen til å så tvil om tilliten og troverdigheten til Sp-statsråden.

– Allerede i oktober stilte vi spørsmål til justisministeren om hun hadde installert Tiktok på sin tjenestetelefon. Da hadde hun mulighet til å kvittere ut denne saken ved å innrømme forholdet og forsikre Stortinget om at dette var en glipp som ikke skal gjentas, sier Høyres Mari Holm Lønseth, som onsdag stiller spørsmål på nytt til justisministeren.

Også Frp er på krigsstien. Justispolitisk talsperson Per-Willy Amundsen, mener det springende punktet for Mehl er at hun brukte sikkerhetsloven som begrunnelse for å nekte å svare. I ettertid har Mehl kommet til at det er riktig å bekrefte at hun en kort periode hadde Tiktok installert, i et intervju med TV 2.

KREVER INNRØMMELSE: Frps Per-Willy Ambundsen krever at justisministeren ikke etterlater noen tvil om at hun har begått en feil da hun installerte Tiktok på sin regjeringstelefon. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Ifølge Høyre og Frp betyr dette at Mehl bekrefter at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget, da hun brukte sikkerhet som begrunnelse for ikke å svare. Dette er i så fall svært alvorlig. Statsråder som feilinformerer Stortinget må enten korrigere det umiddelbart, eller risikere mistillit.

Krever ordentlige svar

– Vi forventer at Mehl i spørretimen svarer fullstendig og tydelig på alle spørsmål. Og ikke etterlater noen tvil om at ved å installere Tiktok på regjeringens tjenestetelefon har begått en tabbe, i strid med råd fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sier Per-Willy Amundsen til TV 2.

Høyre respekterer at statsråder kan nekte å svare på spørsmål av hensyn til rikets sikkerhet, men Mari Holm Lønset viser til at Stortinget, som skal kontrollere regjeringen, i en slik situasjon har få muligheter til å finne ut om begrunnelsen er riktig.

TIL Å STOLE PÅ: Hvordan kan vi være sikre på at vi kan stole på justisministeren neste gang hun nekter å svare på et spørsmål av sikkerhetshensyn, spør Mari Holm Lønseth fra Høyre. Foto: Annika Byrde / NTB

– Hvordan kan vi heretter stole på justisministeren neste gang hun bruker sikkerhet som grunn til ikke å svare? Her trenger vi et troverdig svar fra statsråden, sir Holm Lønseth.

Hun anbefaler statsråden også å gå gjennom alle spørsmål hun tidligere har fått om Tiktok, og bruke spørretimen som anledning til å presisere og korrigere eventuelle feilopplysninger til Stortinget.

Ikke si dette!

Men ett ord må Emilie Enger Mehl absolutt unngå å bruke i Stortingets spørretime onsdag: Beklager. Uttalt av en statsråd i Stortingssalen, innebærer dette nemlig at man innser at man har gjort en så alvorlig feil, at man må gå av. På den annen side. Dersom opposisjonen "beklager" en regjering eller statsråds handlinger, er dette å forstå som et mistillitsforslag mot vedkommende statsråd eller regjering.

Men noe slikt mistillitsforslag vil neppe bli reist på onsdag. Det er heller ikke overveiende sannsynlig at justisministerens forhold til Tiktok blir en sak i Kontrollkomiteen. Høyre har allerede signalisert at kontrollsak bare er nødvendig dersom Mehl ikke svarer fyllestgjørende på onsdag.

Erna bommet også

Tidligere statsminister Erna Solberg måtte i helgen korrigere sin beskrivelse av sitt eget forhold til Tiktok. Torsdag i forrige uke sa hun på direkte spørsmål, to ganger, at hun aldri har hatt Tiktok installert på sin telefon. Men hun husket feil. Ved en anledning hadde hun lagt ut en melding på den kinesiske appen, fra sin telefon. Høyre mener likevel at Mehls sak er langt mer alvorlig.

– Erna Solberg korrigert seg selv ved første anledning. Og hun sa det ikke i Stortinget. Det er en stor forskjell, påpeker Mari Holm Lønset, som mener at uansett svar på onsdag vil tilliten til statsråd Mehl være svekket.