Slik kan Kjerkols masteroppgave bli annullert

MASTER: Universitetet i Nord vurderer for tiden om det er mistanke om fusk i masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Halvannet år etter at masteroppgaven var blitt godkjent, fikk en student oppgaven annullert og ble utestengt for fusk. Slik kan helseminister Ingvild Kjerkols oppgave også bli felt.

En masteroppgave fra 2018 kan få betydning for den politiske fremtiden til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Mens Kjerkol venter på om hennes masteroppgave blir annullert for fusk, har TV 2 fått innsyn i en klagesak fra 2020, der en student ble utestengt i ett semester og fikk sin masteroppgave annullert for fusk ved tekstplagiat.

Saken ble klaget oppover i systemet og havnet til slutt på bordet til Felles klagenemnd for klagesaker i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

– Dette vedtaket er det eneste eksempelet vi så langt har funnet i våre systemer, sier leder for Felles klagenemnd, Ernst Nordtveit.

Nemnda fungerer som en siste ankeinstans for alle klagesaker ved norske utdanningsinstitusjoner, og er også samme nemnd som vil behandle Kjerkols sak dersom den skulle bli påklaget til topps.

Onsdag 10. april skal trolig Nemnd for studentsaker ved Nord universitet avgjøre om Ingvild Kjerkols masteroppgave skal annulleres for fusk og plagiering av tekst.

– Nord Universitet har sagt de skal undersøke saken. Vi har ingen kommentarer utover det som er gitt til nå om dette, skriver Kjerkols politiske rådgiver Per Anders Torvik Langerød (Ap) i en epost til TV 2.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere sagt at utfallet i nemnda kan få konsekvenser for om han kan ha tillit til Kjerkol som helseminister.

Støre har vært tydelig på at det er Nord universitet som må avgjøre om Kjerkol har fusket, men at når den konklusjonen er klar, vil han vurdere saken på nytt.

– Når det kommer saker rundt en oppgave som ble avlagt før hun kom i regjering, så må den behandles der.

– Også får jeg gjøre en vurdering av utfallet av det, sa Støre til TV 2 i januar.

Mistanke ett år senere

Oppgaven TV 2 har fått innsyn i ble innlevert i 2018.

Så, i 2019, i forbindelse med mistanke om fusk i en annen sak, ble studenten informert om at det hadde dukket opp mistanke om fusk ved masteroppgaven fra 2018.

I vedtaket fra den sentrale klagenemnda ved studiestedet, som kom halvannet år etter innlevering, står det at «Urkund-analysen fant 41 prosent likhet mellom masteroppgaven til NN og andres verk, uten at det er referert til kildene på foreskrevet vis».

Videre står det at tekslikhetsprosenten på 41 prosent, ikke gir et fullstendig bilde av omfanget. Også tekst som er korrekt sitert kan bli markert som tekstlikhet.

Men en gjennomgang viste at tekstlikheter i substans og drøftelser likevel var så omfattende at det måtte ansees som fusk.

Den sentrale klagenemnda på studiestedet understreket samtidig at terskelen for fusk er lav.

«Nemnda viser til at saken gjelder en mastergradsavhandling, og at det følgelig må stilles strenge krav til selvstendighet og til etterrettelighet i kildebruk i produktet som leveres inn til sensur. Selv begrenset tekstlig sammenfall vil føre til reaksjoner for fusk», heter det i vedtaket.

Den sentrale klagenemnda på studiestedet vedtok dermed at studenten skulle få masteroppgaven annullert, og bli utestengt i to semestre.

På grunn av lang saksbehandlingstid påklaget studenten utestengelse i to semestre. Klagen ble tatt til følge av Felles klagenemnd og utestengelsesperioden ble kortet ned til ett semester.

TV 2 har vært i kontakt med studenten som omtales. Personen ønsker ikke å bidra til denne saken.

Utdrag fra universitets- og høyskoleloven § 4-7.Annullering av eksamen eller prøve (1) Styret selv eller institusjonens nemnd for studentsaker, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten a. ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller b. forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføring av vedkommende kurs. (2) Styret selv eller institusjonens nemnd for studentsaker, jf.§ 5-1, kan annullere godkjenning av utdanning hvis kandidaten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. (3) Vedtak om annullering etter første og annet ledd kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1sjuende ledd. (4) Adgangen til annullering foreldes ikke. (5) Etter avgjørelse om annullering pliktes eventuelt vitnemål eller karakterutskrift tilbakelevert institusjonen. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften tilbakelevert institusjonen i rett tid, kan denne kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar med reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13. (6) Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal institusjonen gi melding om annulleringen til vedkommende myndighet. § 4-8.Utestenging og bortvisning

(3) En kandidat som har opptrådt slik som beskrevet i § 4-7 første eller andre ledd, eller forsettlig har medvirket til dette, kan ved vedtak av institusjonens nemnd for studentsaker, jf. § 5-1, utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne lov i inntil ett år. Slik adgang til utestenging gjelder ikke for stipendiater ansatt ved institusjonen doktorgraden avlegges ved.

Kilde: Lovdata

En rekke tekstlikheter

De siste månedene har funn av tekstlikheter i masteroppgavene til Sandra Borch (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fått mye oppmerksomhet.

Flere medier har gjort grundige gjennomganger av Kjerkols masteroppgave. VG har funnet 12,2 prosent tekstlikhet i oppgaven.

Kjerkol, som skrev oppgaven med en medstudent, sa først i et intervju til NRK 20. januar at «vi har ikke kopiert, vi har brukt samme metode».

Men i et intervju med TV 2 nesten to uker senere ville hun ikke svare på om hun hadde kopiert tekst.

Borch gikk av som statsråd for forskning og høyere utdanning 19. januar, og fortalte samtidig at hun hadde «gjort en stor feil». I ettertid gikk blant annet jussprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo ut og sa at Borch ikke hadde annet valg enn å gå av, på grunn av statsrådsposten.

Både Borchs og Kjerkols masteroppgave vurderes nå for fusk ved henholdsvis Universitetet i Tromsø og Nord universitet.