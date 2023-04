Slik kan du tjene flere tusen ekstra hver måned

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Ifølge spareinfluenser Marie Olaussen er det flere ting man kan tjene tusenvis av kroner på, ting man kanskje ikke tenker over.

Sparetips som å kutte ut kjøpekaffen og flere strømmetjenester, bytte bank, gå gjennom forsikringene, planlegge matkjøpet og handle inn kun én gang i uka – er ting de fleste av oss har hørt flere ganger.

Men man kan også øke inntektene. Ifølge spareinfluenser Marie Olaussen er det penger å tjene på både hytte, symaskin, verktøy og kunnskap.

TJENTE 36 000 KRONER EKSTRA: Marie Olaussen har leid ut sin enkle hytte uten innlagt vann. – Den første sommeren fikk jeg inn 36 000 kroner, etter skatt. Så det monnet veldig for meg Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Olaussen er journalist og forfatter, og står bak instagramkontoen @hvordan_bli_rik. Hun har tidligere fortalt om hvordan hun gikk fra å være blakk til å få kontroll over økonomien, ved å ta styring over eget forbruk.

Det kom til et punkt hvor det ikke var mulig å spare mer, istedenfor begynte hun å se etter muligheter for ekstra inntekter.

– Jeg oppdaget at det var ikke kjapt nok å bare handle smartere når jeg skulle betale ned kredittkort, lage buffer og spare til ferie. Det største grepet jeg gjorde var å leie ut hytta mi på Airbnb, forteller Marie Olaussen.

Tjente 36 000 kroner ekstra

Marie Olaussen forteller at det er en enkel og liten hytte, uten innlagt vann, i Strømstad.

– Jeg ryddet og kjøpte en ny kaffetrakter og la ut en annonse. Den første sommeren fikk jeg inn 36 000 kroner, etter skatt. Så det monnet veldig for meg, forteller hun og fortsetter:

– Og jeg har også leid ut leiligheten når jeg selv er på hytta.

Symaskinen sin har hun også leid ut og hun planlegger å leie ut flere ting.

– Den nye planen min er å leie ut kapp- og gjærsagen, som jeg er veldig glad jeg har en gang i blant – men stort sett så står den og støver ned.

Hun forteller også at man kan leie ut andre ting som: hageredskaper, sportsutstyr, penkjoler og til og med bunaden. Men man må være oppmerksom:

– Spesielt bunad må man være helt sikker på at man har forsikret til utleie, så det ikke skjer noe og så har du ikke godt avtaleverk på det.

Nå anbefales dette pengegrepet

Hun trekker frem en app du kan leie ut ting via.

– Det er en app som heter «Hygglo», og der ligger det innbakt forsikring og hvis du følger de reglene som finnes i de utleieappene, så har du gjort en første start i alle fall, sier hun.

Tjener tusenvis hver måned på ekstrajobber

En som leier ut kunnskapen sin, ved siden av full jobb på IKEA, er Christine Skapalen Fredrikstad. Nå jobber hun også som digital frilanser. VG har tidligere skrevet om henne.

JOBBER EKSTRA: Christine Skapalen Fredrikstad leier ut kunnskapen sin, og jobber som digital frilanser, ved siden av full jobb. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Jeg tror det kom mest av at jeg liker variasjon, enn av selve inntekten i starten. Jeg begynte jo å jobbe som frilanser i 2018, så det er mange år siden og jeg har jobbet 100 prosent hele veien. Det gir en stor mulighet for å spe på ekstra, men også for å gjøre noe man syns er interessant.

Fredrikstad forteller at hun snart skal gå ned i stilling for å satse mer som digital frilanser.

De to tipser om flere steder man kan legge ut utleie og småjobber: Utleie kan legges ut på blant annet Hygglo.no, Finn.no og Facebook. Ekstrajobber kan man finne blant annet på «Fiverr», «UpWork» og «Småjobber».

TJENE PENGER: Spareinfluenser Marie Olaussen (til høyre) forteller at det kan være penger å tjene på både hytte, symaskin, verktøy og kunnskap. Christine Skapalen Fredrikstad jobber fullt, men tar ekstrajobber som digital frilanser ved siden av. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Jeg startet med å melde meg opp på flere frilanssider, blant annet da «Fiverr». Det er en tjeneste hvor du legger ut de tjenestene du kan tenke deg å tilby – så går folk inn og booker de tjenestene du har postet.

– Så la jeg meg ut på en side som heter «Upwork», som er litt samme greia, men der er hovedfokuset at du finner jobber du kan tenke deg å søke på. Jeg la meg også ut på en side som heter «ProZ», som er spesifikt for språktjenester og oversettelser.

Fredrikstad jobber hovedsaklig med oversettelser fra engelsk til norsk, hun rettskriver tekster og tekster TV og film, i tillegg til sin vanlige jobb. Inntektene varierer etter hva slags type jobb det er.

– Men det har ligget på mellom 10 og 15 000 kroner ekstra i måneden de siste ni månedene, som ekstra inntekt.

Hun forteller at det har tatt litt tid å bygge seg opp som frilanser.

– I begynnelsen var det mer en tusenlapp her og en tusenlapp der. Noen måneder var det ingenting ekstra. Det tar tid å komme i gang, og du skal få omtaler som viser at du er ålreit å jobbe med og at du vet hva du gjør.

Inntekt er skattepliktig

Når det gjelder skatt av ekstra inntekt er det ulike regler for hvordan småjobber og utleie beskattes. Reglene finner man på skatteetaten.no.

Marie Olaussen understreker at man må sette seg inn i skattereglene selv.

Seniorrådgiver i Skattetaten, Roar Lyby, skriver i en e-post til TV 2 at inntekt fra lønnet arbeid er skattepliktig:

– Reglene om skattefritak på noen typer småjobber er ment som en forenkling for oppdragsgiverne, og ikke nødvendigvis for at oppdragstakere skal få inntekt som ikke skal skattlegges.

Han understreker videre at hvis man skal ta imot lønn etter forenklet ordning, kan man ikke være selvstendig næringsdrivende innen det samme fagfeltet som oppdraget gjelder.

– For arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem, er grensen for skattefri lønn 1 000 kroner per år. Skattefritaket er utvidet til 6 000 kroner i de tilfeller lønnsmottakeren utfører arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig.