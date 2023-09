Slik kan du spare til julefeiringen tidlig

Ekspertene har flere gode råd for å sikre en fin julefeiring for store og små. Anbefalingen er klar: Begynn tidlig.

Du syns kanskje det er tidlig med julesaker allerede i september, men i år kan det være lurt å starte forberedelse i god tid.

2023 har vært preget av inflasjon, svak krone, gjentatte rentehevninger og kraftig økning på matvareprisene.

Før den tradisjonelt kostbare julemåneden er ekspertene tydelige:

Ta grep allerede nå for å unngå at utgiftene kommer som julekvelden på kjerringa.

Klare gaveråd

– Det blir en spennende jul prismessig. Det kommer til å bli voldsomme tilbud på nøkkelting som ribbe og pinnekjøtt, så man ikke legger merke til hva mandelen og marsipanen koster.

PRESANGER: Årlig bruker nordmenn milliarder av kroner på julegaver. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det sier Thor Øivind Jensen, førsteamanuensis emeritus ved Universitet i Bergen, som har forsket på forbrukere.

Han mener man kan ta flere kreative grep i bruk, for eksempel når det kommer til gavehandel.

Allerede nå kan man følge med i butikkene for å gjøre gode kupp.



– Folk har i økende grad begynt å kjøpe brukt, og kanskje har det blitt mer sosialt akseptert å resirkulere gaver. Det er mange ideer for hva man kan gjøre for å lage gaver selv, og så er det å få tak i gaver på nettet også noe folk gjør når de er økonomisk presset.

Anbefaler julekonto

Journalist og forfatter Marie Olaussen har skrevet bok om hvordan hun ryddet opp i egen økonomi, og opplyser nordmenn om gode økonomitips på Instagram.



Hun oppfordrer nordmenn til å lage en egen julekonto i nettbanken.

– Jeg trekker litt penger hver måned hele året til denne kontoen, men for dem som ikke har det er det ikke for sent. Kanskje får du lønn, trygd eller pensjon tre ganger til før jul, og kan sette litt til side.



SPARER: Marie Olaussen svarer daglig nordmenn på spørsmål rundt personlig økonomi. Foto: Privat

Olaussen påpeker at flere gjerne har abonnement og medlemskap de ikke bruker, som kan bidra med flere kroner fram mot julemåneder.

– Hvis du vil gå grundig til verks, lag en oversikt over alle faste utgifter du har. Det er et godt utgangspunkt for å se om det er noe du bruker penger på i dag, som du kan kutte til fordel for julefeiringen.



– Dra i gang en dugnad

I lang tid har nordmenn hatt tradisjon for å bruke mer penger enn ellers på god mat og drikke i desember.

Ifølge SSBs konsumprisindeks steg matvareprisene med ni prosent fra august i fjor til samme måned i år.

Førsteamanuensis Jensen oppfordrer til å starte planleggingen av feiringen tidlig, for eksempel i forkant av store familieselskap.

– Man kan tidlig diskutere hvem som skal lage hvilken mat og hvor mye. Fordi det er så mye snakk om at økonomien har blitt strammere, er slikt mer greit å ta opp enn for tre-fire år siden.

BESØK: Det kan være lurt å avtale tidlig hvordan man kan fordele utgiftene i selskaper i høytiden. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dag Jørgen Hveem er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og BI, med ansvar for har vært ansvarlig for privatøkonomi.

Han sier folk tidlig bør alliere seg med venner og familie.

– Forsøk å dra i gang en økonomisk dugnad. Det går an å ha det veldig hyggelig uten at kortet trenger å gå varmt, Prøv å være kreative, og se hvordan man kan få hygge ut av litt mindre.



Skambelagt handel

På tross av fjorårets dyrtid brukte nordmenn 100 milliarder kroner på handel før jul.

Også i år tror Jensen folk flest vil forsøke å gjennomføre en så normal julefeiring som vanlig, men at de med lavest inntekt vil få det ekstra vanskelig.

– De som virkelig føler seg hjelpeløst fattige, føler at de ikke kan stille opp for familie og skammer seg over det. Dermed synes de det er unaturlig og flaut å kjøpe brukt. Den skammen gjør kanskje at de ikke utnytter mulighetene, siden de er opptatte av at det ikke skal synes utad.

HYGGE: På tross av vanskelig økonomi vil folk flest forsøke å feire en normal jul, sier ekspertene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nettopp denne skammen håper Hveem ikke er like gjeldende lenger, grunnet det økende fokuset på bærekraft i samfunnet.

– Men det er mye morsommere når man gjør noe frivillig, enn at man blir presset inn i noe fordi det ikke finnes et alternativ.

Han oppfordrer folk til å være tidlig ute med å søke bistand om man merker at inntektene ikke strekker til.

– I julen og sommerferien ser man på kortbruken at folk skyver på problemene. Det vil jeg sterkt fraråde å gjøre.