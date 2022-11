Slik kan du få hjelp med plagsomme symptomer i overgangsalderen

Mange kvinner i overgangsalderen opplever humørsvingninger, hetetokter, søvnløshet og manglende sexlyst. De aller fleste av disse tenker at dette ikke er noe man kan gjøre noe med, og lider seg gjennom symptomene i årevis.

– Hva er det som egentlig skjer i kroppen til kvinner når vi kommer i overgangsalderen?

– I midten av 40-årene begynner menstruasjonen å bli uregelmessig, og de eggene vi har igjen er ikke så gode som før, forteller lege og forsker Anita Kåss til God morgen Norge, før hun fortsetter:

– Og til slutt, rundt 52-årsalderen, som er gjennomsnittet i Norge, slutter vi helt å ha menstruasjon. I den forbindelse opplever vi også andre symptomer, fordi vi har mindre østrogen og mindre østrogen virker på hjernen. Da kan vi for eksempel få hetetokter, humørsvingninger og søvnproblemer.

GÅR OVER: Anita Kåss kan berolige med at symptomene går over etter hvert Foto: Knut Erik Skistad / GMN

Kåss forteller videre at noen kvinner er heldige fordi symptomene går fort over etter et par år. Andre kvinner opplever at symptomene varer i 14 år eller lengre.

– Hetetokter er det cirka 85 prosent av kvinner som får, og ti prosent av dem vil ha hetetokter i over ti år, sier legen.

Spør legen om hjelp

Det finnes hjelp å få for symptomene som følger med overgangsalderen, og da er det viktig å rådføre seg med legen sin.

– Hvis en dame kommer til meg med hetetokter og er i overgangsalderen, så ville jeg først anbefale tre måneder med livsstilsendringer, hvis ikke hun er veldig plaget. Det er alltid viktig å presisere dette med trening, kosthold og ikke røyking, påpeker legen.

Dersom pasienten fremdeles har problemer etter å ha prøvd livsstilsendringer, går hun videre med en samtale om hormonbehandling, mammografiprogram, celleprøver, tar blodtrykk og kolesterolprøver.

Nettopp dette med hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen er det mange som har spørsmål rundt.

– Mange tenker at det er en eller annen risiko forbundet med å ta hormoner for overgangsplager. Er det noe som helst hold i det, at det kan være farlig, at det kan være økt fare for brystkreft dersom man tar hormonbehandling?

– På 90-tallet fikk damer flest hormonbehandling, opp til 70- og 80-åringer også. Også kom en studie i 2022 med 27 000 kvinner, som viste at dette er farlig, forteller Kåss.

Hun beskriver overskriftene i avisene etter studien som skremmende, og forteller at det ble skrevet at man kunne få brystkreft og at det doblet risikoen din av brystkreft.

– Men studiene deretter har vist at risikoprofilene er annerledes for kvinner under 60 år versus kvinner over 60 år, forteller Kåss før hun utdyper:

– Så det er en veldig liten økt risiko for brystkreft hvis du er under 60 år og tar både østrogen og gestagen. Og ikke kun østrogen.

Forskjellige hormonbehandlinger

– Så du har, som lege, ingen motforestillinger mot å anbefale hormonbehandling for overgangsplager?

– Du må ikke ha noen kontraindikasjoner selvfølgelig, og du må være under 60 år. Dersom du da har symptomer, så er det en anbefaling fra Norsk gynekologisk forening å ta hormonbehandling.

Det finnes mange forskjellige hormonbehandlinger. Anita Kåss forteller at det er komplisert, men forenklet finnes disse to hovedtypene av hormonbehandling:

– Det er østrogenbehandling, som er kun østrogen. Det er for damer som har fjernet livmoren.

For kvinner som fortsatt har livmoren sin må man ta et ekstra hormon, ifølge legen.

– Østrogen har en negativ effekt på livmoren, og da må vi beskytte den. Da må vi ta gestagen i tillegg, forteller hun og utdyper:

– Så hvis du har en livmor, så er ofte det mest gunstige, med minst bivirkninger, en hormonspiral for den gestagendelen, som er bare lokalt og ikke gir systemisk bivirkninger, pluss et østrogenplaster.

Østrogenplasteret ser ut som et vanlig plaster, som man har på hele tiden, og som man må bytte to ganger i uken, ifølge Kåss. Hun forteller videre at man også kan få gestagen i pilleform, men at det er assosiert med litt flere bivirkninger, for eksempel brystkreft.

Vil legen ta hormonbehandling selv?

Lege og forsker Anita Kåss forteller at det har kommet mange studier i de senere årene og at trenden med hormonbehandling har snudd.

– Flere og flere leger både interesserer seg for overgangsalder, og er mer komfortable med å skrive ut medisiner for overgangsalder.

Kåss har selv allerede gjort seg opp tanker om hun som lege og kvinne kommer til å ta hormonbehandling dersom hun skulle ha behov for det om noen år.

– Ja, jeg tror det. Hvis jeg får symptomer, så har jeg ikke noen kontraindikasjoner, jeg selv har ikke noe brystkreft, jeg røyker ikke, jeg har ikke noen leversykdommer. Så jeg ser at det er mer gunstig, mer nytte for meg å ta hormonbehandling enn å ikke ta det, sier hun før hun legger til:

– Jeg har ikke tenkt å vente da til jeg er 55 og har slitt i ti år med plager.

Skal ikke ta hormoner for alltid

Selv om man starter på hormonbehandling for overgangsplager, skal man ikke ta hormoner resten av livet, ifølge Kåss. Risikoen øker etter at man blir 60 år.

– Når man er 60 år, så må man i hvert fall ta en god samtale rundt når det at risikoen øker etter fylte 60 år.

Som lege anbefaler hun cirka tre til fem år med behandling, og så prøver man å slutte for å se om symptomene er blitt borte.

– Studiene er litt kontroversielle om man skal bare slutte brått eller slutte forsiktig. Men jeg liker å slutte forsiktig.

Testosteronbehandling

Noen kvinner får testosteronbehandling, som er det mannlige kjønnshormonet. Kåss forteller at det er indisert for kvinner med nedsatt sexlyst.

– Det er inne i retningslinjene på Norsk gynekologisk forening at dersom en dame har nedsatt sexlyst, og er under 60 år, i overgangsalderen og har prøvd østrogenbehandling uten at det har fungert, så kan man forsøke testosteronbehandling i tre til seks måneder for å se om det hjelper.

Legen presiserer at kontrollerte studier ikke har vist at testosteronbehandling har gunstig effekt på hjernefunksjonen, og symptomer som humør eller hetetokter. Kåss forteller også at det ikke finnes noen langtidsstudier over to år på testosteronbehandlingen.