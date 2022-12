Slik kan du bli manipulert av julegaven

Nå nærmer det seg. I uker, kanskje måneder har nordmenn tenkt på gaver vi skal gi til bekjente, venner, familie og kolleger.

Men plutselig får du gave av noen du selv ikke har gitt til. Da er det ikke rart om skyldfølelsen brer seg i kroppen.

Jan Ketil Arnulf er professor ved BI og har doktorgrad i psykologi. Foto: BI

– Dersom du ikke gir tilbake, er det et tegn på fiendtlighet fordi du avviser en relasjon. Kanskje føler du at du står i gjeld til en person du egentlig ikke har så godt forhold til, forteller Jan Ketil Arnulf.

Som sosiale dyr, gir vi gaver for å få noe tilbake. Det er noe mennesker har gjort i tusener av år, og er en del av viktig del samhold og kulturen, forteller professoren.

Saken ble først omtalt av Forskning.no.

Kan bli utnyttet

Gir du en julegave til en venn eller familiemedlem, og du får gave tilbake, har dere bekreftet en god relasjon. Det er noe positivt og noe vi verdsetter.

– Men gaver kan ha en annen agenda enn det vi tror. Dersom du får gave fra en person du ikke har et godt forhold til, kan du bli utsatt for maktmisbruk og manipulasjon, sier Arnulf.

– Det er jo en grunn til at gaver er ulovlig for politikere og de som tar viktige beslutninger. Det er det som kommer etter gaven som er poenget. Det blir plutselig krav og forventing man selv ikke ønsker, forklarer han videre.

FORVENTNING: Julegaver kan ha en annen agenda enn man egentlig tror. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lojal til jobben?

Professoren trekker frem noen eksempler.

Gir arbeidsplassen deg gave for å være snill, eller får du gave slik at du blir mer lojal til jobben?

Får du en kinobillett, så føler du deg forplikta til å delta. Tenk om en sønn ikke vil være med faren fordi de har et dårlig forhold. Nå føler plutselig sønnen at han må tilbringe tid med faren på grunn av en gave han egentlig ikke ville ha.

Hvis du får klær, føler du at du må gå med det. Da blir identiteten din påvirket, fordi er en forventning om at du skal gå med noe du egentlig ikke vil.

– Paradokset er at det er vanskelig å si nei til gaver, derfor er gavesystem perfekt for noen som vil manipulere noen, forteller psykologen.

Mistenkeliggjør gaven

Arnulf får støtte av professor og sosialantropolog Runar Døving ved Høyskolen i Kristiania.

– Det er et system som er tilrettelagt for manipulasjon. Den som gir gave, får et overtak, forteller Døving.

MAKTMIDDEL: Julegaven kan være et maktmiddel det er vanskelig å si nei til. Foto: Frode Sunde / TV 2

Døving poengterer at det stort sett ikke er sånn. Gaver er positivt, men at det kan bli brukt som et maktmiddel.

– Gaver burde være mer mistenkeliggjort. Det legges til rette for å utnytte, enten ubevisst eller bevisst.

– Du klarer å unngå og ta i mot den drinken på byen, men du klarer ikke unngå en gave fra en i familien du har dårlig forhold til. Det er vanskelig å si nei, og det er hele poenget, det kan misbrukes, konstaterer han.