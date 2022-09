Slik kan det amerikanske rentesjokket påvirke norsk økonomi

Styringsrenten i USA kan være doblet innen jul. Det kan potensielt gi konsekvenser for økonomien verden over, også i Norge.

Onsdag besluttet USAs sentralbank heving av styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 3 prosent. Økningen er den tredje såkalte trippelhevingen på rad.

Likevel tyder det meste på at styringsrenten vil fortsette å øke de neste månedene.

Ifølge CNN anslår eksperter at renten kan øke opp mot 4,5 prosent i desember. Dermed kan amerikanerne oppleve at renten før jul er doblet fra hva den var før onsdagens rentemøte.

– Dette gjør den amerikanske sentralbanken for å kjøle ned amerikansk økonomi, for å få ned prisveksten fra rekordhøye nivåer, sier Øystein Dørum, direktør for samfunnsøkonomi i NHO, til TV 2.

Den kraftige renteøkningen i USA vil ikke ha noe å si for hva Norges Bank gjør med den norske styringsrenten, ifølge Dørum, men den vil likevel kunne påvirke norsk økonomi.

– Amerikansk økonomi er verdens største og når den bremser opp, bremser også andre land opp, fordi det blir mindre etterspørsel og mindre handel. Det har en negativ effekt for norsk økonomi.

Usikkerhet

Sjefstrateg i Nordea Markets, Erik Bruce, tror den amerikanske styringsrenten ender på 4 prosent før nyttår.

– Den øker nok utover neste år også, men det er et mer usikkert bilde. Sentralbanken går mer sakte fram og ser an hvordan økonomi, inflasjon og lønnspress utvikler seg, sier han.

Bruce tror rentehevingene vil føre til svakere økonomiske tider i USA neste år, men er usikker på hvor hard nedturen blir.

USIKKER: Sjefstrateg i Nordea Markets, Erik Bruce, mener det er usikkert hvor hard nedtur amerikansk økonomi vil få, men tror de unngår de verste smellene. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er hensikten med økningen. Det kan ende i en resesjon, men jeg tror det er håp om å unngå det. Jeg tror man unngår en hard nedtur, sier Bruce, som likevel påpeker:

– Vi har tidligere sett at også i mindre nedturer sprer det seg til norske bedrifter, sier Bruce.

Påvirker børsene

Bruce peker på at nordmenn sparer mye i aksjer og at høyere renter vil påvirke aksjemarkedet. Faktisk viser statistikken at om lag halve Norges befolkning sparer i aksjer eller fond. I tillegg har Norge et pensjonsfond som har mye verdi i aksjer.

– Det vil merkes om det blir en hard nedtur som slår negativt ut i finansmarkedet, mener han.

Dørum forklarer at høyere renter vil gjøre det mer attraktivt å plassere pengene sikkert og mindre attraktivt å plassere penger usikkert.

– Vi har vært i en verden hvor rentene har vært veldig lave, og det har gjort at pengene har blitt satt inn i børsene. Nå reverseres den utviklingen, sier han

– Vår børs svinger i takt med børsene utenlands, selv om det ikke er et 1-til-1-forhold, understreker han.

REVERS: Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, sier mindre penger vil bli satt inn i børsene i tiden framover. Foto: Rune Blekken / TV 2

Ventet heving også i Norge

Torsdag offentliggjør Norges Bank nok en rentebeslutning. Selv om den ikke påvirkes av avgjørelsen til andre sentralbanker, venter man en heving også av den norske styringsrenten.

– Driverne bak er de samme som i USA, med høyere energipriser, stramt arbeidsmarked, og så videre, men det er ingen direkte kobling mellom styringsrenten i USA og i Norge, sier Dørum.

– Så selv om renten i USA heves til opp mot 4,5 prosent før jul, blir ikke nødvendigvis rentenivået i Norge hevet tilsvarende?

– Det behøver det ikke bli. Dels har vi litt lavere inflasjon, fordi vi har strømstøtte i Norge, og dels ser vi at økonomien bremser, men det er fortsatt et åpent spørsmål om den bremser nok til at vi når 2-prosentmålet til Norges Bank.