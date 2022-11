Slik jaktet politiet på hemmelige rom i huset hans

Under den omfattende etterforskningen mot Vassbakk, som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17), har politiet tatt i bruk hele verktøykassa.

De har bekreftet skjult overvåking og hemmelige ransakinger, og forsvarerne tror de har brukt undercover-agenter.

I tillegg har politiet benyttet seg av avanserte teknologiske metoder for å saumfare hver krik og krok av eiendommene Vassbakk disponerte før han ble pågrepet.

SAUMFART: En sommerdag i 2019 tok politiet seg, i all hemmelighet, inn i sjøboden til Johny Vassbakk (52). Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Etasje for etasje har de 3D-skannet huset hans. Også garasjen og naustet er undersøkt på jakt etter hemmelige hulrom.

Politiet har lett etter gjenstander som kunne knytte ham til drapene på Birgitte Tengs (17) og Tina Jørgensen (20) , eller andre ting av interesse for etterforskningen.

Skanningen avdekket flere ting som politiet reagerte på, og som førte til at de gjorde fysiske undersøkelser.

Det viste seg imidlertid at alle uregelmessighetene hadde naturlige forklaringer.

La frem 3D-bilder

Det kom frem under kriminaltekniker Kristin Lølands vitnemål i retten på tirsdag.

– 3D-gruppen har skannet rom, og bildene er lagt over hverandre for å finne eventuelle avvik, sier Løland.

I RETTEN: Kriminaltekniker Kristin Løland forklarte seg om funn og beslag i Birgitte Tengs-rettssaken. Foto: Frode Sunde / TV 2

I retten la hun frem bilder av rommene, sett rett ovenfra.

Det første de merket seg var i, var første etasje i Vassbakks hus. Der reagerte 3D-gruppen på et område oppe i høyre hjørne på bildet:

FØRSTE ETASJE: Slik ser Kripos sin 3D-skanning av Vassbakks førsteetasje ut. Foto: Politiet

– Veggen er trukket inn. Det viste seg at dette var et vaskerom og at det er et vannrør som er grunnen til at dette er bygget mer ut, sier Løland.

Fant ingenting

Hun går videre til å vise andre etasje i eneboligen. Også her reagerte 3D-gruppen på et område på kjøkkenet.

– De merket seg at et området var større enn i første etasje, sier Løland.

ANDRE ETASJE: Også i andre etasje merket politiet seg noe som kunne se ut som et skjult rom. De fant imidlertid ingenting. Foto: Politiet

Da politiet sjekket dette området viste det seg at det var såkalte inspeksjonsluker. Også i tredje etasje fant 3D-gruppa et område der «veggen var trukket langt inn».

Rommet fremstod som et rom som skulle pusses opp på sikt, og som trolig skulle bli et bad. Her reagerte de på at veggen var trukket langt inn, som om det var et hemmelig rom på innsiden.

TREDJE ETASJE: Bildet er en 3D-skanning av tredje etasje i Vassbakks bolig. Politiet bet seg merke i svart område oppe i høyre hjørne. Foto: Politiet

De tittet inn bak veggen og fant ingenting av interesse. Det gjorde de heller ikke i naustet eller i garasjen hans.

Fant damesko og tegneserier

Selv om 3D-skanningen ikke ga noen resultater av betydning, så fant de ting i huset som de la frem for retten på tirsdag.

Blant annet ble det funnet oppsiktsvekkende mange damesko.

Tidligere i hovedforhandlingen har det vært et tema at Vassbakk har hatt en spesiell interesser for dette. Han er også dømt for å ha brutt seg inn hos flere kvinner og stjålet damesko.

TILTALT: Johny Vassbakk (til venstre) er tiltalt for drapet. Her sammen med sine forsvarere i retten. Rettstegning: Ane Hem / NTB

Ifølge Løland ble det funnet 300 damesko i huset hans.

På Vassbakks soverom var det også et skap som var bygget inn i veggen. Der ble det funnet flere tegneserieblader av typen Billy, der det eldste bladet var fra 1971.

Etter det TV 2 forstår skal bladene på et senere tidspunkt i retten brukes til å dokumentere at et vitne snakker sant om forhold som skjedde for mange år siden.

Hypotese om Tina-drapet

Det er allerede kjent at politiet har gjort en rekke skjulte og åpne undersøkelser på Vassbakks eiendom. De har også undersøkt bobilen hans.

Da politiet gikk til retten, mer enn to år før pågripelsen, argumenterte de for hvorfor de mente det var grunnlag for å bruke skjulte metoder overfor tiltalte.

BOR HER: Det er denne eneboligen Kripos har tatt 3D-bilder av. Foto: Kristian Myhre / TV 2

På dette tidspunktet var de også svært opptatt av mulighetene for å knytte Vassbakk til drapet på Tina Jørgensen, som skjedde i Stavanger fem år etter drapet på Tengs.

Politiet skal ha lagt frem en hypotese for retten om at de kom til å finne gjenstander som kunne knytte ham til denne saken også. Det er kjent fra tidligere at både veska og mobiltelefonen til Jørgensen aldri ble funnet.

Allerede i aktoratets innledningsforedrag ble det slått fast fra statsadvokat Thale Thomseth at de ulike ransakingene ikke har funnet noe som er av betydning for skyldspørsmålet.

– Ikke på noen av stedene det er ransaket, har man funnet noe som er av betydning for skyldspørsmålet, sa hun i retten.