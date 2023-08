Slik jakter politiet svar på drapsgåten

NES: Det er i dette området politiet nå gjennomfører en omfattende etterforskning for å finne ut hva som skjedde med Jonas. Foto: Privat / Frode Sunde, TV 2

Torsdag ettermiddag ble 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen funnet død ved en hytte i Ringerike.

Politiet mener 30-åringen ble drept, og har iverksatt en omfattende etterforskning for å komme til bunns i hva som har skjedd.

En hovedhypotese er at drapet kan settes i sammenheng med at avdøde var fornærmet i flere saker som politiet aldri rakk å etterforske ferdig.

De undersøker også tagging med påskriften «Tyster Jonas» flere steder i Hønefoss.

DREPT: Politiet har sperret av området rundt hytta hvor Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kartlegger avdødes liv

Som i alle store drapsetterforskninger, jobber politiet prosjektbasert, der spesialister på ulike former for etterforskning jobber dedikert med sitt felt.



I den fasen politiet er i nå, jobber de blant annet med følgende:

Tekniske undersøkelser i området der avdøde ble funnet. Politiet beskriver et stort, utendørs åsted, noe som gjør søkene etter biologisk materiale og andre tekniske spor krevende.

Kartlegging av avdødes liv og personer som var rundt ham. Dette innebærer også en rekke vitneavhør.

Undersøkelser knyttet til elektroniske spor, som bompasseringer og annen digital kommunikasjon.

– Det er en høyt prioritert sak for oss som det er satt av store ressurser til. Blant annet er det ansatte fra hele distriktet med ulik fagkompetanse, også har vi fått hjelp fra Kripos, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Tine Henriksen.

POLITIADVOKAT: Tine Henriksen er politiets ansikt utad i den alvorlige saken. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Satt av store ressurser



Undersøkelsene rundt funnstedet er ikke ferdigstilt.



Fordi dette er et område med mye skog og sparsommelig bebyggelse vil det ta noe tid for politiet å gjøre videre undersøkelser på stedet.



Politiet har også gjort flere søk med helikopter i området rundt der funnstedet er.

SØK: Det er store politiressurser i sving i drapsetterforskningen. Foto: Frode Sunde / TV 2

I tillegg til etterforskning på selve området, gjennomfører politiet flere vitneavhør.

– Jeg har ikke oversikt over noe konkret antall, men det er snakk om mange vitneavhør. Og gjennom tips så har det dukket opp flere navn som vi mener kan være interessante å snakke med.

Hun opplyser at de per nå ikke søker å komme i kontakt med navngitte personer, som de ikke har fått tak i.

– Det er også et stort arbeid som handler om å kartlegge avdødes liv og personer som kan ha noe med det å gjøre, sier Henriksen.

RINGERIKE: Politiet gjør omfattende søk i terrenget rundt funnstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Undersøker tagging

I tillegg til sakene hvor avdøde har vært fornærmet, har det flere steder i Hønefoss blitt tagget «Tyster Jonas». TV 2 har sett taggingen på flere offentlige steder i byen.



Til NRK bekrefter politiet at de er kjent med taggingen og at det er en del av etterforskningen.

– Det vil være helt naturlig for oss nå å se om det kan være en sammenheng, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

HØNEFOSS: I Hønefoss kan man se at «Tyster Jonas» er tagget flere steder. Trolig knyttes dette til Jonas Aarseth Henriksen som ble funnet drept i Ringerike. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ifølge mediehuset skal det være snakk om minst åtte tilfeller av tagging i byen, som angivelig skal ha dukket opp for noen uker siden.

Politiet sier de er interessert i tips fra personer som kan ha observert hvem som sto bak taggingen.

– Sterkt håp

Mandag fikk de etterlatte oppnevnt Marijana Lozic som bistandsadvokat.

Til TV 2 forteller hun at familien håper på å få god hjelp av politiet for å finne ut av hva som har skjedd med Aarseth Henriksen.



– De har det selvfølgelig veldig tungt nå. Det er en stor påkjenning å leve med dette, sier Lozic.

Mandag har de hatt et møte med politiet. Samarbeidet mellom politiet og familien veldig god, og familien opplever det som trygt og godt, opplyser advokaten.

– Dette er en veldig alvorlig sak og den er gitt veldig høy prioritet. Det kjenner familien på, sier hun.

BISTAND: Marijana Lozic er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte etter Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Undersøker flere saker

Lozic sier at det jobbes videre med å undersøke om de andre sakene hvor Jonas har vært fornærmet har en sammenheng med drapssaken.

På sosiale medier har Henriksen skrevet at han har blitt utsatt for hærverk, brannstiftelse, vold og overfall, og at dette har pågått siden sommeren 2021.

Om sakene kan ha en sammenheng med drapet, beskrives som en av politiets hovedhypoteser. Politiadvokat Henriksen understreker samtidig at de etterforsker bredt og at det ikke må være sånn at sakene henger sammen.

TV 2 har snakket med en mann med kjennskap til Henriksen som sier at han ga utrykk for at han følte seg forfulgt. Dette skal ha gjort ham svært redd den siste tiden.

Til mannen TV 2 har snakket med skal Jonas ha sagt at han ikke har visst hvem som har vært ute etter ham.

Foreløpig er det for tidlig i etterforskningen til at Lozic vil si noe om disse sakene.

– Familien håper på en rask pågripelse også har de et sterkt håp om at saken blir oppklart.

Kjent med skudd

Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hvordan de mener Aarseth Henriksen ble drept eller om de har beslaglagt et mulig drapsvåpen. Dagbladet har imidlertid snakket med naboer i hytteområdet der avdøde ble funnet.

Området hytta ligger i er lite bebygget, men noen naboer er det. En av dem satt ute på verandaen da de plutselig hørte skudd.



ISOLERT: Det er ikke mange hytter i nærheten av åstedet, men politiet ber de som har tomt i nærheten om å sjekke denne. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Plutselig hørte vi skudd – og det kom mange på rappen. Vi så på hverandre i sjokk og tenkte «hva i alle dager er det som skjer?». Totalt telte vi 14 raske skudd, sier hyttenaboen, som ønsker å være anonym, til avisen.



Politiadvokat Henriksen bekrefter til TV 2 at de har mottatt disse opplysningene. Utover det vil hun ikke kommentere dem.

Sjekket hytter

Politiet ber nå personer som har kjøretøy med dashbordkamera om å ta kontakt.

De er ute etter videoer fra tidsrommet torsdag 17. august, mellom 05.00 og 18.00.

Ber om dashboardvideoer fra disse veiene: – E16 Hallingby til Nes i Ådal – Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa – Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg brua

Politiet ber også hytteeiere og grunneiere i området øst for Vestre Bjonevatnet om å undersøke om det kan ha vært uvedkommende på hytte eller tomt i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august.

POLITI: Også hundepatruljen har vært involvert i etterforskningen rundt Jonas Aarseth Henriksens dødsfall. Politiet etterforsker saken bredt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da TV 2 var ved åstedet på søndag var flere hytteeiere inne for å sjekke hyttene sine.

Ingen av hytteeierne som sjekket hyttene mens TV 2 var til stede oppdaget noe uvanlig.