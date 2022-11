Slik forsvarer Kongehuset avgjørelsen

Kongefamilien skriver at det har vært viktig å ivareta tillitsforholdet til det norske folk.

TITTELEN BEHOLDES: Etter ønske fra kong Harald ble det besluttet at Märtha Louise beholder prinsessetittelen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tirsdag kom beskjeden om at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset.

Fremover vil hun og forloveden Durek Verrett ikke kunne bruke tittelen i kommersielle sammenhenger, og de vil kun stille opp ved viktige markeringer i familien.

Kongefamilien skriver i en uttalelse at det for dem har vært viktig å ivareta tillitsforholdet til det norske folk, samtidig som de ivaretar familien på best mulig måte.

– Grensene for hva man kan si og gjøre, samtidig som man representerer Kongehuset, har blitt stilt spørsmål ved og har blitt utfordret. Det er grunnen til at vi ser behov for å tydeliggjøre roller og bruken av prinsessetittelen, skriver de og legger til:

– Situasjonen vi som familie har stått i den senere tiden, har imidlertid synliggjort problemstillinger som er sammensatte og som har mange ulike sider ved seg som vi søker å ta hensyn til.

Får ikke nevne kongehuset

Endringene innebærer at Märtha Louise eller Durek Verrett ikke skal synliggjøre tilknytning til kongehuset i sine egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet.

– Det betyr i praksis at Prinsessen og Durek Verrett skal unnlate å nevne denne tilknytningen gjennom for eksempel @tagging, bruk av prinsessetittel, eller bruk av bilder eller omtale av andre medlemmer av Kongehuset i kanaler der kommersiell aktivitet også foregår. Dette inkluderer intervjuer som har som hovedformål å gi oppmerksomhet til kommersiell aktivitet, skriver kongehuset i en uttalelse.

De opplyser at denne ordningen er ment å klargjøre et tydeligere skille mellom kommersiell aktivitet og Kongehuset.

– Hensikten er å skape ro rundt Kongehuset og samtidig gi større frihet for Prinsessen og Durek Verrett i deres næringsvirksomhet, liv og virke.

Se videoen hvor Märtha Louise annonserer nyheten om at hun ikke lenger skal representere kongehuset:

– Kjenne seg velkommen

Kongehuset understreker at de syntes det er hyggelig at prinsessen har forlovet seg, og ønsker at Durek Verrett skal kjenne seg velkommen i familien.

– Vi er også opptatt av å kunne leve godt sammen, på tross av ulikhet. De rasistiske holdningene Durek Verrett har vært utsatt for, spesielt på sosiale medier, tar vi sterk avstand fra. Det er en styrke at Kongehuset reflekterer det etniske mangfoldet som finnes i Norge.

I et intervju med TV 2 tidligere i høst fortalte Verrett om sine opplevelser av rasisme i Norge.

– Det er ikke hyggelig. Det er ikke å ønske noen velkommen inn i landet ditt. Du bare tar det du leser og tar avgjørelser om hvem jeg er, sa Verrett.

Kongehuset skriver i sin uttalelse at det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan direkte eller indirekte, bevisst eller ubevisst rasisme kan oppleves, for oss som ikke står i det selv.

– Det er dessverre mange i Norge i dag som opplever diskriminering og rasisme. Dette må vi i fellesskap arbeide for å få slutt på.