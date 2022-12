Slik forklarer Vassbakks psykolog oppførselen hans

I RETTEN: Psykolog Atle Austad, som blant annet er kjent for sin rolle i Baneheia-saken, behandlet Johny Vassbakk på slutten av 1990-tallet. Mandag vitnet han i retten. Foto: Per Haugen, TV 2 / Privat

– Han hadde en trist bakgrunn med ensomhet, mobbing og utestengelse som hadde gjort sitt til at han ikke hadde mye selvtillit. Det var veldig få venner og kanskje ingen ordentlig nære, sier Austad.

Han er i Haugesund for å forklare seg om årene 1999 og 2000, da han hadde Vassbakk i terapi annenhver uke.

På det tidspunktet var Vassbakk 30 år gammel og hadde allerede blitt domfelt flere ganger, blant annet for blotting.

TILTALT: Johny Vassbakk (52) har de siste ukene sittet på tiltalebenken i Haugesund. Påtalemyndigheten mener han drepte Birgitte Tengs (17) i 1995. Rettstegning: Ane Hem / TV 2

Austad har i mange år jobbet med blotting og seksualproblematikk blant personer som er dømt for seksualforbrytelser.

– Et desperat forsøk

Austad tar forbehold om at det er over 20 år siden han var Vassbakks behandler. Statsadvokat Nina Grande stiller likevel en rekke spørsmål om hvordan han opplevde Vassbakk i deres terapi.

Han mener de særlig snakket om blotting. Den siste gangen man vet sikkert at Vassbakk blottet seg, var i 1996.

– Jeg opplevde at han var åpen, imøtekommende og på ingen måte motvillig til å jobbe med det, sier Austad.

Han forteller at blotting ofte utføres av personer som blir seksuelt opphisset av det og ønsker at opprette en seksuell kontakt.

– Jeg ser på det som et desperat forsøk på å få kontakt, fra en fortvilet ung fyr som manglet en del redskaper for å oppnå kontakt på en adekvat måte, sier han.

PSYKOLOG: Atle Austad har jobbet med sedelighetsdømte i flere tiår. Mandag vitnet han i Birgitte Tengs-rettssaken. Foto: Per Haugen / TV 2

Ventet å bli avvist

Ifølge Austad var det likevel to hendelser som var vanskelige for Vassbakk å snakke om.

Den ene hendelsen var allerede i 1986, da Vassbakk angrep en tilfeldig kvinne med en sykkelpumpe. Den andre fant sted i 1990 da Vassbakk angrep psykologen sin og kvalte henne med en snor. Hadde ikke snoren røket, kunne psykologen ha mistet livet, ifølge retten.

– Disse episodene var preget av skam, og det var vanskelig å få tak i følelsene hans rundt dette. Det kan være skamfullt å ha gjort noe som ikke er greit, men også å gå inn i følelsene som utløste det, sier han.

Austad forteller om «en underliggende aggresjon knyttet til ventet avvisning».

– En avvisning kunne føre til sinne. Når han følte seg krenket, kunne det gå helt i svart. Så det kunne være et type forsvar av eget selvbilde, sier han.

– Når man blotter seg for noen, kan det ofte ligge en forventing om å bli avvist der. Og så har man en aggresjon knyttet til den avvisningen.

– Hadde han innsikt i sin egen aggresjon? spør Grande.

– Nei, han hadde nok ikke noen følelse av at det dreide seg om det, sier Austad.

– Ikke vrang vilje

Tidligere i rettssaken har Vassbakk erkjent at han, i forbindelse med politiavhørene i årene etter de to voldshendelsene, hadde lett for å si at han ikke husket noe.

I TERAPI: Vassbakk gikk i terapi hos psykolog Atle Austad. Mandag var dette tema i retten. Foto: Privat

Det stemmer bra med Austads inntrykk.

– Han distanserte seg kanskje litt fra det. Så har mange også lyst til å være «flinke» overfor terapeuten, altså meg, og si at man forstår at man har gjort noe galt og ikke skal gjøre det igjen, sier han.

– Han skjønte det lovmessige og juridiske rundt at dette ikke var greit, men det å sette seg inn i de andres opplevelse ... Han så at de var redde, men jeg følte ikke at han klarte å ta det ordentlig innover seg.

Statsadvokat Grande påpeker at Vassbakk i flere avhør etter hendelsene på 1980- og 1990-tallet sa han hadde lært, men at han likevel begikk ny kriminalitet.

AKTOR: Statsadvokat Nina Grande fører saken for retten. Mandag spurte hun ut tiltaltes tidligere psykolog. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Han skjønner at det er feil, men derfra til å ha lært, er det en lang vei. Dette er ikke vrang vilje, men en manglende evne til å sette seg inn i andres lidelse, sier Austad.

– Jeg anser dette som en direkte følge av at han har hatt veldig mye plager selv, som han også har taklet på sin måte. Men når man ikke klarer å kjenne egenempati, så blir det også vanskelig å sette seg inn i andres.

Under sin egen forklaring i retten brøt Vassbakk ut i gråt da han skulle fortelle om hendelsene for 20-30 år siden. Han beklaget gjentatte ganger til alle kvinnene som har blitt ofre for hans avvikende seksualitet.

Ikke snakket om saken

Forsvarer Stian Kristensen påpeker overfor Austad at flere vitner i rettssaken har forklart at Vassbakk prøvde seg på dem, ble avvist og deretter respekterte det.

Også en av Vassbakks tre ekskjærester har forklart han respekterte hennes grenser.

– Det kan jo tilsi at han har tålt den type avvisning, i hvert fall i de relasjonene som ikke har vekket aggresjon, sier Austad.

Austad sier at han og Vassbakk aldri snakket om drapet på Birgitte Tengs, som altså skjedde fem år før de to begynte behandlingen.