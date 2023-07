Slik forklarer han seg i retten: – Hun gjenoppstod tredje dag

Et sentralt tema under rettssaken mot nordmannen (56) som er tiltalt i fryseboks-saken i Sverige, er hans psykiske helse. Tirsdag ettermiddag inntok han vitneboksen i Värmlands tingsrett.

Mannen (56) som tirsdag sitter på tiltalebenken i Värmlands tingsrätt, var allerede i rettssalen da publikum og pressen ble sluppet inn tirsdag morgen.

Han har på seg en grønn t-skjorte og ser opplagt ut. Han lener seg tilbake i stolen, med armene i kors.

Blikket veksler mellom dommeren og påtalemyndigheten. Han ser i liten grad bak på publikum.

56-åringen er tiltalt for grov likskjending, bedrageri og dokumentforfalskning.

Et sentralt tema for retten vil bli tiltaltes psykiske helsetilstand.

FROSSEN: En politipatrulje fant kvinnen i 60-årene nederst i denne fryseren i Årjäng i Värmland. Foto: Åklagarmyndigheten

Nekter straffskyld



Før den tiltalte nordmannen begynte sin forklaring tirsdag ettermiddag, fikk TV 2 en kort kommentar fra hans forsvarer, Stefan Liliebäck.

– Jeg vil ikke kommentere i detalj før han får forklare seg i retten. Han har tidligere erkjent straffskyld, men nekter for det nå. Hvorfor han har bestemt deg for det, må han forklare selv. Jeg ble selv overrasket over det, sier forsvareren hans, advokat Stefan Liliebäck.

– Nå hevder han at han ikke har lagt kvinnen i frysen, så det blir faktisk spennende å høre hva han har å si, sier Liliebäck til TV 2 i en pause i retten.

Nordmannen er tidligere vurdert som tilregnelig av rettsoppnevnte sakkyndige, men forsvareren har gjentatt flere ganger at han ønsker en ny vurdering av nordmannens tilregnelighet.

TILTALT: Den 56 år gamle nordmannen er tiltalt i den mye omtalte fryseboks-saken. Foto: Svensk politi

Han mener nordmannen er psykotisk og at hans forklaring også underbygger anførselen.

Ordknapp

Klokken 13 begynte tiltalte på sin forklaring. Nordmannen vil ikke fortelle fritt, så påtalemyndigheten begynner en utspørring.



–Kan du fortelle om relasjonen du hadde med avdøde? spør Karlsson.

–Ingen kommentar, svarer tiltalte.

–Hvorfor det? spør Karlsson.

– Ingen kommentar, svarer tiltalte.

Karlsson spør deretter hvordan avdøde havnet i fryseren. Tiltalte svarer at han ikke husker.

– Hvor er avdøde da?

– Jeg prater med henne hver dag, svarer tiltalte.

– Prater med henne daglig

Aktor fortsetter med å spørre om hvorfor han la samboeren sin i fryseboksen.

Han svarer «ingen kommentar» igjen.

– Har du forstått at hun er død? spør Karlsson.

– Nei, hun er ikke død. Jeg prater med henne hver dag, svarer tiltalte.

Tiltalte blir spurt om hvordan han kan kommunisere med avdøde, gitt at han sitter varetektsfengslet.

– Telepatisk, svarer tiltalte.

BOLIG: Her bodde de to sammen, frem til hennes død i 2018. Foto: Åklagarmyndigheten

Hevder avdøde gjenoppstod

56-åringen sier også at han ikke har anledning til å sitte i retten hele dagen. Han begrunner dette med at han skal treffe sin avdøde samboer klokken 16.

– Du har fått dine opplysninger i saken, du har det du trenger, sier nordmannen.

Deretter fortsetter han å svare ingen kommentar på påtalemyndigheten, før han bryter ut:

– Jeg fant henne død, men så gjenoppstod hun på den tredje dag, sier nordmannen.

– Jeg har holdt det løftet jeg lovet. Du kan dømme hva du vil, men ingen står over gud, sier nordmannen.