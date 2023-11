Slik forklarer de Kina-utbruddet: – Mer presset

LUNGESYKDOM: Et utbrudd av en udiagnotisert lungesykdom i Kina har fanget oppmerksomheten til WHO. Bildet er fra et sykehus i Beijing, 23. november i år. Foto: Jade Gao/AFP

Det har kommet flere bekymringsmeldinger om en udiagnostisert lungesykdom som har utbrudd i to store byer i Nord-Kina de siste ukene.

Sykdommen rammer hovedsakelig barn, og det fortelles om høy feber og lungesmerter.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har hatt et ønske om mer informasjon om sykdommen, og ba kinesiske myndigheter om en redegjørelse forrige uke.

BARNESYKEHUS: Flere barnesykehus i Kina overfylles av syke unger. Bildet er fra et sykehus i Beijing, 26. november i år. Foto: Andy Wong/AP Photo

At det blir en økning i antall barn med lungesykdom er ikke overraskende, mener Kina.

De begrunner sykdomsbølgen med nedsatt immunforsvar i befolkningen på grunn av nedstengingene under og etter koronapandemien.



– Mindre immunitet

Kinas forklaring er ikke usannsynlig, mener Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Kina hadde svært strenge smitteverntiltak mot covid-19 fra 2020 til 2022. Dermed har befolkningen trolig mindre immunitet enn normalt mot disse smittestoffene, sier han.

FØLGER MED: FHI har ikke fått indikasjoner på at det er snakk om at det er en ny sykdom som sprer seg i Kina. De følger likevel nøye med på sine overvåkningssystemer. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Stuwitz Berg tror situasjonen i Kina antakelig er preget av mange samtidige epidemier med ulike luftveissmittestoffer.

– Det er fortsatt ingen informasjon om nye smittestoff, legger han til.

Pressede ressurser

Seniorforsker ved NUPI, Hans Jørgen Gåsemyr, tror heller ikke det er unaturlig at det er mye sykdom i Kina akkurat nå. Han mener det er gode grunner til at sykehusene blir raskere overfylte.

– Sykehusressursene er mer presset i land som Kina. På den måten bruker de lengre tid på å diagnostisere sykdom, forklarer forskeren.

KINA-FORSKER: Han Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foto: NUPI

Han mener Kina har lært mye fra kritikken som haglet om manglende informasjon under og etter koronapandemien. Likevel understreker han at landet ikke er like åpne som man er vant til i for eksempel Europa.

– Den informasjonen WHO ønsker fra Kina, den kommer de mest sannsynlig ikke til å få. Den åpenheten er ikke naturlig for Kina, sier Gåsemyr.

At et land som Kina holder tilbake kritisk informasjon, mener han kan være alarmerende.

– Det er helt naturlig at WHO og Norge fortsetter å mase på informasjon, sier seniorforskeren.

Ser økning også i Norge

Det er likevel en bakterie FHI følger ekstra nøye med på, mykoplasma. Avdelingsdirektøren sier bakterien kan forårsake lungebetennelse hos barn som ser annerledes ut på røntgenbilder enn «vanlig» lungebetennelse.

– Dette kan passe med beskrivelsene som kommer i noen kanaler fra Kina, sier Stuwitz Berg.

VENTER: Ventende barn utenfor barnesykehuset i Beijing. Bildet er tatt 27. november i år. Foto: Tingshu Wang/Reuters

På spørsmål om de ser en lignende trend i Norge, svarer han bekreftende.

– I Norge ser vi en svak økning av mykoplasma, men ingen stor epidemi så langt. Mykoplasma er en bakterie som typisk gir epidemier med noen års mellomrom, så at det vil øke igjen i Norge er ikke uventet.