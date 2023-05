Slik forklarer barnevernet seg

Barnevernet mener at tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen ikke fikk nødvendig hjelp i spesialisthelsetjenesten, og vedgår i granskingsforklaringen sin at de selv også har gjort feil.

– Barnevernstjenesten vurderte at jentene ikke fikk den hjelpen de var i behov av fra spesialisthelsetjenesten mens de var plassert med tvang på en barnevernsinstitusjonen, skriver de i sin forklaring.

Barnevernstjenesten vurderte at jentene var i behov av en langvarig innleggelse i barne- og ungdomspsykiatrien.

Opplysningene kommer frem i et brev fra barnevernet i Indre Østfold kommune til Statsforvalteren i Oslo og Viken, i forbindelse granskingen av dødsfallene til Mina og Mille Hjalmarsen.

Tilsynssakene er etter habilitetsavsløringer på TV 2, nylig overført til Statsforvalteren i Vestland.

PASIENTER: Mina og Mille var i fire månder innlagt på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Fredrikstad. Foto: Privat

De to tvillingene på 16 år ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg i begynnelsen av januar, trolig som følge av en overdose med heroin. Kort tid etter fortalte mor og far sin hjerteskjærende historie på TV 2.

Mor får støtte



TV 2 har tidligere fortalt om protestene da de to tenåringsjentene med alvorlige spiseforstyrrelser, skulle skrives ut fra Åsebråten Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.

Da var de 14 og et halvt år gamle.

Det skjedde, til tross for at både barnevern, Bufetat og lederen i kontrollkommisjonen for psykiatrien slo alarm om at dette ikke måtte skje.

For da ville tvillingene bli sendt til barnevernsinstitusjoner.

Mor klaget også på utskrivingen.

– Dersom de hadde fått beholde døgnplassene i psykiatrien ville vi ikke sittet her. Da er jeg sikker på at jentene våre hadde vært i live, sier moren, Kirsti Skogsholm til TV 2.

Barneverntjenesten gir full støtte til mor i sitt tilsvar til Statsforvalteren, som har bedt om svar på en rekke spørsmål.

TVILLINGMAMMA: Kirsti Skogsholm får støtte fra barnevernstjenesten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Barneverntjenesten har hele veien ment at jentene ikke vil få god nok hjelp for sine psykiske helseutfordringer i en barnevernsinstitusjon, heter det i granskingstilsvaret.

I tilvaret går det også frem at også Bufetat anså det som en stor risiko å plassere jentene på institusjon.

Innrømmer feil

Svaret avslører at barnevernet mener to av akuttplasseringene av Mina og Mille ikke fremsto som forsvarlige.



– Det ble bedt om at institusjonene kompenserte med ekstra bemanning siden de ikke hadde erfaring med å jobbe med denne målgruppen, skriver barnevernet i Indre Østfold kommune.

De var også kritisk til om noen institusjoner fullt ut kunne møte jentenes helhetlige behov.

Barnevernet vedgår i granskingssvaret at arbeidet de har gjort selv i denne saken, har svakheter.

GRANSKES: Granskingen av dødsfallene til Mille Andrea (16, t.v.) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) er overført til Statsforvalerten i Vestland. Foto: Privat

– Deler av arbeidet er mangelfullt dokumentert og man kan finne saksbehandlingsfeil. Vi er sikre på at ting kunne vært gjort annerledes og vi har gjort feilvurderinger.

Men barnevernstjenesten kan selv i dag ikke klare å se hvilke grep de i stedet kunne tatt for å lykkes bedre med å hjelpe jentene.

– Helhetlig vurderes det at arbeidet har vært forsvarlig selv om saken fikk et tragisk utfall. Likevel er vi ikke nærmere å forstå hva vi kunne ha gjort for jentene og familien som kunne ført til et annet utfall, heter det i brevet fra barnevernstjenesten i Indre Østfold.

– Tok tak



Bufetat mener også at de har opptrådt forsvarlig i behandlingen av Mille og Mina. På spørsmål fra TV 2 om jentenes opphold på til sammen 12 ulike barnevernsinstitusjoner var forsvarlig, svarer de:

– I vår egen gjennomgang av saken har vi vurdert at vi har gitt egnede institusjonstilbud til jentene ut fra kommunens mange vedtak, og at vår behandling av saken har vært forsvarlig. Når det oppsto utfordringer underveis i institusjonsoppholdene, tok vi tak i dette og forsterket og justerte tiltakene. Så understreker vi at dette er vår egenvurdering. Vi avventer selvsagt statsforvalterens vurdering av saken gjennom sitt tilsyn, skriver regiondirektør i Bufetat region øst, Ingrid Pelin Berg.