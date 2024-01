Slik forbereder norske myndigheter seg på krig

DSB tester nødvarsel og vedgår at det mangler kriseplaner for evakuering.

Onsdag klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg på nytt over hele landet.



Systemet skal brukes til å varsle folk som befinner seg i områder der det oppstår akutt fare.



Det ble også brukt i fjor sommer for å advare flom- og skredutsatte innbyggere under ekstremværet Hans.



– Vi fikk oppdraget av regjeringen rett etter Russlands invasjon av Ukraina, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) til TV 2.



TESTER: Elisabeth Aarsæther er direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: Lise Åserud / NTB

Dystert bakteppe

Den alvorlige sikkerhetssituasjonen er et dystert bakteppe for varslingsprøven som gjøres over hele landet. Sveriges regjering og forsvarsledelse har nylig gått ut og bedt landets befolkning forberede seg på krig.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at det ville være naivt om vi ikke forbereder oss, og gjør det vi kan for at det ikke skal skje. Han sier at regjeringen arbeider med å styrke det norske Forsvaret med investeringer, og ikke minst med folk.

I Norge er den militære beredskapen trappet opp fra fase 0 til fase 1. Forsvaret har siden 2022 stått i beredskap for en sikkerhetspolitisk krise.

Stortinget har vedtatt tre hovedtiltak for å beskytte befolkningen:

Varsling i rett tid med høy dekningsgrad

Egenberedskap

Hensiktsmessig evakuering til trygge oppholdssteder

DSB-direktøren sier at det nasjonale varslingssystemet representerer en styrking av beredskapen i Norge.

ØVELSE: Forsvaret, politi, brann og helse trener sammen under en totalforsvarsøvelse i Oslo. Foto: Julie Hjermstad / Forsvaret

– Det er et sentralt element i det norske sivile beskyttelseskonseptet, altså verktøyene vi har for å beskytte sivilbefolkningen, sier Aarsæther til TV 2.

Hun påpeker at Nødvarsel på mobil er et tillegg til andre former for varsling av befolkningen.

– Ved en alvorlig krise vil informasjon bli gitt både via tradisjonelle nyhetsmedier, radio og sosiale medier. I tillegg vil også tyfonanlegget benyttes, sier Aarsæther.

Varslingssystemet er et av de konkrete tiltakene Norge har iverksatt for å øke motstandskraften og forsvare seg selv.

– Nato forventer at Norge har motstandsdyktige styrings- og kommunikasjonssystemer, inkludert et godt og pålitelig varslingssystem til befolkningen. Nødvarsel, sammen med tyfonanlegget, tilfredsstiller denne forventningen, sier DSB-direktøren.

Klar deg selv i en uke

Siden 2018 har rådet fra myndighetene vært at man bør kunne klare seg selv i tre dager. Nå mener DSB at nordmenn bør klare seg i en uke.

– I en krisesituasjon mener DSB alle innbyggere i Norge må kunne ta vare på seg selv og familien i en ukes tid, mens myndighetene får oversikt og hjelper dem som ikke klarer å håndtere situasjonen på egenhånd, sier Elisabeth Aarsæther til TV 2.

Mangler nye kriseplaner

I fjor sa Nato i en rapport at Norge må «forplikte seg til enda høyere prioritet, innsats og ressurser» for å nå målene som Natos forsvarsministre er blitt enige om. Den kritiske rapporten listet opp en rekke punkter som viste hva Norge ikke hadde gjort.



Et av tiltakene som Nato har bedt Norge få på plass, er en kriseplan for å håndtere «ukontrollert forflytning av mennesker i en skala på 2 prosent av befolkningen».

DSB sier at norske myndigheter ennå ikke har fått oppdaterte kriseplaner på plass.

– Når det gjelder regelverket for evakuering av sivilbefolkningen i væpnet konflikt, er dette ikke oppdatert. DSB anbefaler derfor at det lages et nytt regelverk for evakuering i væpnet konflikt, sier Elisabeth Aarsæther til TV 2.

DSB-direktøren sier at det jobbes videre med dette, i samarbeid med politiet, Forsvaret, kommunene og helsemyndigheter.

– Vi jobber også for å tilpasse øvrige tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen til et endret sikkerhetspolitisk bilde i Norge, og til dagens samfunnsstruktur. Trygge oppholdssteder som tilfluktsrom, og planer for evakuering av befolkningen i krig, er to andre sivilbeskyttelsestiltak som DSB ved Sivilforsvaret har et særlig ansvar for, sier hun.



Det foregår mange prosesser for å forberede Norge på alvorlige kriser, fortsetter DSB-sjefen.

– For eksempel jobbes det med å videreutvikle og samordne beredskapsplanverk, med planer for å motta alliert støtte (vertslandsstøtte), med nordisk samarbeid, øvelser og scenariodiskusjoner for å avklare ansvar, roller og myndighet, sier Aarsæther.



ØVELSE: HVs innsatsstyrke Gunnerside trener på MOUT (Military Operations in Urban Terrain) under Øvelse Hovedstad 2023. Foto: Kristian Kapelrud / Forsvaret

Samarbeider med Forsvaret

Ifølge DSB jobber sivile myndigheter og Forsvaret sammen om å styrke beredskapen og motstandskraften i det som direktoratet beskriver som «en krevende sikkerhetspolitisk tid».

– En viktig del av arbeidet med å forberede seg på en krise, er å jobbe med motstandskraft. Det vil si å styrke robustheten i samfunnsfunksjonene våre, slik at de er mest mulig motstandsdyktige og opprettholdes i kritiske situasjoner. Dette er viktig for å ivareta sivilbefolkningens behov og trygghet, og for å bistå til å opprettholde militær operativ evne, sier DSB-direktøren.

Aarsæther sier at akkurat som det sivile samfunnet er avhengig av Forsvaret i de mest alvorlige krisene, vil Forsvaret og våre militære allierte være avhengige av sivile kritiske samfunnsfunksjoner, dersom de skal håndtere en væpnet konflikt eller annen alvorlig situasjon i Norge.

– Eksempler på disse samfunnsfunksjonene er helsetjenester, strøm og muligheten til å kommunisere elektronisk. Denne gjensidige avhengigheten omtaler vi gjerne som totalforsvaret, der også hver enkelt av oss har en rolle, sier direktør Elisabeth Aarsæther til TV 2.