Slik flyktet den drapssiktede nordmannen

DA NONG, VIETNAM: Her er den drapssiktede nordmannen like før han startet på den skjebnesvangre flukten fra Vietnam til Norge.. Foto: AVHØRT

Etter snart fire år på rømmen for å ha kvalt og drept en britisk småbarnsfar, fikk nordmannen nok. Nå går han rundt som en fri mann i Norge.

Det er grytidlig morgen torsdag 25. mai i år.

I en 30 kvadratmeter stor ettromsleilighet midt i havnebyen Na Dang i Vietnam står en nordmann og pakker en koffert.

De mørke gardinene i leiligheten har stengt ute sollyset i hele den to måneder lange perioden mannen har bodd her.

SKJULESTED: Den drapssiktede nordmannen har levd i skjul i en rekke leiligheter de siste fire årene. Foto: AVHØRT

Mannen i 50-årene er tynn og sliten. I snart fire år har han levd skjult på rømmen etter at han kvalte og drepte en britisk småbarnsfar i ferieparadiset Phuket i Thailand i 2019.

Nå orker han ikke gjemme seg mer og vil gjøre et siste forsøk på å flykte hjem til Norge.

DOKUMENTERES: Fotograf Helge M. Moldver fester en mikrofon på den drapssiktede nordmannen før flukten. Alt skal dokumenteres til podkasten. Foto: Avhørt

Hvis han ikke lykkes er de sannsynlige scenarioene at han blir tatt på veien eller at han melder seg til lokalt politi.

Krangel på balkong

Det var i august 2019 at nordmannen i 50-årene havnet i en konflikt med den 34 år gamle briten som bodde på naborommet ved hotellet.

Ifølge flere internasjonale medier var opptakten til drapet at nordmannen skal ha vært beruset, høylytt og bråkete ute på balkongen sin denne natten.

Briten, som nå er død, skal ha sett seg lei av bråket. Det hele skal ha endt i et basketak.

Nordmannen har innrømmet at han kvelte briten, men hevder han handlet i nødverge.

Lager podkast om flukten

I leiligheten morgenen før flukten er også journalistene Stein Morten Lier og Helge M. Moldver fra podkasten «Avhørt» til stede. De to har kommet fra Norge til Vietnam for å dokumentere den helt spesielle reisen.

– ­Bare datteren min vet at hun kan treffe meg, og jeg tror det er greit nok for meg egentlig. Helt ærlig, alt det andre har ingenting å si, sier nordmannen i det de forlater leiligheten.

Lier og Moldver har fulgt nordmannen tett de siste årene og laget flere episoder om ham i podkasten «Avhørt».

FORTELLER: «Avhørt»-gjengen lager podcast på kontoret sitt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er en helt unik historie, sier Lier til TV 2.

– Her snakker vi om en nordmann som har vært på rømmen i Asia i fire år med beskyldninger om drap. Han er etterlyst av Interpol over hele verden, har klart å skjule seg, rotet seg inn med tunge kriminelle og holdt på å dø mange ganger, utdyper han.

TV 2 har fått tillatelse til å publisere video og bilder fra «Avhørt» som viser flukten.

Brukte falskt pass

På togstasjonen i Da Nang må den drapssiktede nordmannen for første gang vise fram et falskt pass han har skaffet, med falsk identitet og et bilde som ikke ligner særlig på ham.

TOGTUR MED FALSK PASS: Her er han på vei inn i toget som skal frakte han fra Da Nang til Hanoi. Foto: AVHØRT

– Flukten hjem var veldig spenningsfylt fordi det var såpass mange kontrollpunkter. Du kan ikke kjøre tog der uten å vise fram passet ditt, sier Lier, som selv var med på togturen.



– Togturen fra Da Nang til Hanoi tok rundt 16 timer, men det føltes som to dager, legger han til.

16 TIMERS TOGTUR: Stein Morten Lier slår av en prat med den drapssiktede nordmannen på togturen til Hanoi. Foto: AVHØRT

Fra Hanoi er planen å fly til Oslo, via Charles de Gaulle flyplass i Paris, regnet som en av flyplassene i verden med strengest sikkerhetsrutiner.

– Helt sikker på at han skulle bli tatt

– Han måtte gjennom fem passkontroller på flyplassen i Hanoi. Jeg trodde han skulle ryke og bli tatt hver gang, siden han ikke ligner på bildet i passet, sier Lier.

Også i Frankrike var teamet sikre på at nordmannen skulle bli stanset.

KONTROLL: Den drapssiktede nordmannen gikk gjennom fem passkontroller med et falsk pass uten å bli tatt Foto: Avhørt

For litt over to uker siden landet han på Gardermoen.



– Så lenge det ikke er snakk om liv og helse, har vi ingen plikt til å melde fra til politiet. I og med at han ikke hadde til hensikt å unndra seg straff, men melde seg for norsk politi, mener vi det var greit å dokumentere flukten hjem. Selv om vi visste at han reiste på falskt pass, sier Lier om hvorfor de har valgt å følge mannens reise.



Har meldt seg for norsk politi

Siden har den drapssiktede mannen meldt seg og vært i minst ett møte med politiet.

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Eirik Braathen opplyser om at politiet nå venter på en anmodning fra utlandet om hva som skal skje videre i saken.

Inntil det skjer kan den drapssiktede nordmannen gå fritt rundt i Norge som en fri mann.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra verken nordmannen selv, hans advokater John Christian Elden eller Farid Bouras tirsdag.

TV 2 har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med familien til den avdøde briten. En venn av familien sier at de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.