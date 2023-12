Slik finansierer vi jula: – Ikke gjør dette

Nærmere en av fem har tenkt å bruke kreditt eller forbrukslån for å betale for årets julegaver. Det viser en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Nordea.

Dette bekymrer Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun.

– Frykter mange inkassosaker

Hun er spesielt bekymret for at mange barnefamilier vurderer å bruke kreditt eller forbrukslån for å dekke utgiftene til julegaver.

– Det er forståelig at foreldre ønsker å gi barna sine gaver til jul, men det er bekymringsfullt at så mange er avhengige av kreditt og lån for å realisere dette. Spesielt når slike lån ofte har høye renter og kan føre til en vanskeligere økonomisk situasjon over tid.

JUL PÅ KREDITT: Forbrukerøkonom Derya Incedursun er bekymret over hvordan julen finasireres. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ifølge undersøkelsen er det mange som kommer til å utsette juleregningen.

45 prosent av de med hjemmeboende barn under 18 har tenkt å bruke kreditt.

– Økte utgifter merkes nå hos de fleste



En undersøkelse gjennomført av IPSOS på vegne av DNB viser samme tendens.

Mange oppgir å være avhengig av å benytte seg av kredittkort eller utsatt betaling for å ha råd til utgiftene i forbindelse med julen, sier lederen for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.

– Økte utgifter merkes nå hos de fleste, og mange har nok fått et langt mer bevisst forhold til økonomien sin og hva de bruker pengene sine på.

Fersk innsikt DNB har hentet inn viser at én av fire nordmenn sier de er avhengige av å benytte kredittkort eller utsatt betaling for å dekke julen.

JUL PÅ KREDITT: Tall DNB har hentet inn viser at mange velger å gå for kreditt i jula. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Jul på kreditt



Når det gjerder utviklingen innen inkassosaker, er det varehandelen som stikker seg ut.

Her har det vært en økning i saker fra ni prosent til 12 prosent fra tredje kvartal og frem til nå.

Jon Berge, kommunikasjonssjef i Kredinor, er bekymret for betalingsevnen etter julen.

– Vi frykter det blir en del inkassosaker i kjølvannet av julen. Det er også en generell trend at hvert krav i snitt blir større. En av årsakene til det er mange store saker som går til inkasso. De som sliter er spesielt yngre folk og de med boliglån.

JUL PÅ KREDITT: Kommunikasjonssjefen, Kredinor, Jon Berge frykter flere inkassosaker etter jul Foto: Kredinor

Skyter i været

I løpet av de siste tre månedene er antall inkassosaker opp nesten 40 prosent. Det viser inkassostatistikken til Fair Collection.

I november økte antallet inkassosaker hele 63,5 prosent.

Administrerende direktør i inkassoselskapet, Christian Aandalen, er bekymret over utviklingen.



– Det er særlig bekymringsfullt at flere og flere har fått økonomiske problemer, som ikke har hatt det før. Høy rente og økende strøm- og matpriser er driverne for at privatøkonomien til stadig flere går i minus. Mange har ikke råd til å betale for elementære grunnkostnader.

Særlig er det en økning i inkassokravene til unge mellom 18 og 29 år, og en økning i kravene mot de som er over 70 år.

JUL PÅ KREDITT: Inkassobransjen er over betalingsevnen sier Christian Aandalen Foto: Fair Collection

– Sosialt press



Undersøkelsen fra Nordea avdekker også at mange vil bruke sparepengene sine for å komme seg gjennom jula. Selv om det er en bedre løsning enn å ta opp lån, fraråder forbrukerøkonom Derya Incedursun denne måten å finansiere julen på.

– Sparemidler er ment for nødssituasjoner. Julens kommersielle side kan føre til sosialt press, noe som kan være spesielt utfordrende i samfunn med høyt forbruk, slik som i Norge.

JUL PÅ KREDITT: Mange familier med små barn blir rammet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Undersøkelsen avdekker at én av fem sier de har tenkt å bruke sparepengene sine på julegaver.

Blant disse er det flest familier med barn i alderen null til seks år, hvor 27 prosent sier de vil bruke sparepenger til juleinnkjøpene, avslutter Incedursun.



– Jeg tror det sosiale presset påvirker mange i deres beslutning om å benytte kreditt eller sparepenger til kjøp av julegaver.