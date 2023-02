Slik får du luksushytte til en brøkdel av prisen

Drømmer du om stor, flott hytte på fjellet, men mangler noen titalls millioner før drømmen kan gå i oppfyllelse? Et nytt selskap mener de har løsningen som gir vanlige folk det ypperste av fjell-luksus.

– Hei og velkommen til Norefjell. Kom inn og bli med på visning, sier en smilende eiendomsmegler når TV 2 banker på døren til toppleiligheten på Norefjell.

Eiendomsmegler i Sem & Johnsen, Kristian Ask, fører oss gjennom en lang gang, opp en trapp til hovedetasjen, for så å ta oss med ut på en stor terrasse innerst i leiligheten.

UTSIKT: Kristian Ask, eiendomsmegler i Sem & Johnsen, viser frem utsikten til skibakken på Norefjell. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Her har du Norefjells beste utsikt, og selvfølgelig «ski in, ski out», sier Ask.

Tidsriktige møbler, kunst og en gigantisk gasspeis preger leiligheten innvendig, og det lukter dyrt lang vei. Det er det også.

– Dette er en leilighet til tett opp mot 30 millioner kroner, sier Ask til TV 2.

Med tre bad, fire soverom og to etasjer med til sammen 326 kvadratmeter med det ypperste av fjell-luksus, er det kanskje ikke så rart at nullene i salgsprisen løper løpsk.

Men denne leiligheten skal ikke nødvendigvis selges til en superrik kjøper.

LUKSUS: En stor gasspeis, tidsriktige møbler og kunst på veggene preger leiligheten på 326 kvadratmeter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vanlige hyttefolk

– Vi håper å selge dette til vanlige hyttefolk. Vi splitter opp denne i åtte like eierandeler. Så vi regner med å selge disse til aktive familier som har lyst på en stor og fin leilighet på fjellet, sier eiendomsmegler Ask.

Ved å splitte opp leiligheten i åtte eierandeler satses det på å gjøre hyttedrømmen tilgjengelig for en større kjøpergruppe, samtidig som man ikke trenger å ha dårlig samvittighet for at hytten ikke blir brukt nok.

– Erfaringsmessig ser vi at leiligheter og hytter på fjellet står tomme i overkant av 300 dager. Så vi tenker at det er fornuftig å kunne splitte opp slik at flere får tilgang til de fine stedene, sier Ask og legger til:

– Det er tiden for å se på andre eiermetoder, for å kunne gi vanlige folk tilgang til slike boliger som vi står i nå.

Ny modell

Det er det nyoppstartede selskapet i Askeladden & co-porteføljen &Hamlet som står bak konseptet med å dele opp såkalte «high end»-fritidsboliger.

Kristian Ellertsen er CEO i &Hamelet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– En gjennomsnittlig norsk hyttekjøper bruker rundt 3,4 millioner kroner på en hytte. Gjennom vår modell får man plutselig tilgang til en hytte til 30 millioner kroner. Det er langt over det de fleste bare kunne fantasere om, sier CEO i &Hamlet, Kristian Ellertsen til TV 2.

Ifølge selskapets spørreundersøkelser kommer det frem at halvparten av de som vurderer å kjøpe en hytte er positive til et deleierkonsept – under visse forutsetninger.

Høy standard og rettferdig fordeling av høytider er viktig for mange.

– Ferier og høytider deles i to, i tillegg vet vi at det alltid vil være ulike ønsker og behov når det gjelder bruken, sier Ellertsen og legger til;

– Ved å eie en åttendedel så får man tilgang til minst 45 dager i året. Det samsvarer ganske godt med hvor mye en gjennomsnittlig nordmann faktisk bruker hyttene sine, sier Ellertsen.

– På hvilke måte er dette annerledes enn den gode gamle «time share»-modellen?

– Den store forskjellen er at her eier man faktisk en del av en eiendom, og kan omsette den på vanlig måte hvis man for eksempel ønsker å selge, sier Ellertsen.

Har tro på konseptet

Storbanken DNB er markedsledende når det gjelder å tilby nordmenn lån til fritidsboliger.

Hyttesjef i DNB, Tone Krange, har tro på konseptet med å dele opp hytter.

POSITIV: Tone Cecilie Krange er Hyttesjef DNB Eiendom Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg har veldig troen på det. Jeg tror det er viktig for nordmenn å fortsatt være i Norge, og at man har andre måter å både eie og bruke hyttene på. Det er bærekraftig og en interessant måte å gjøre det på, sier Krange til TV 2.

– Det blir veldig spennende å se om kundene opplever det som trygt.