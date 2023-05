– Den forelskelsen og kjærligheten som en gang var så altoppslukende og sterk, den intense begeistringen som man følte da man møttes kan se ut til å ha endret seg underveis i parforholdet på grunn av parets utfordringer på ulike livsarenaer.

Anne Kristin Schønning forteller at dette er en typisk utfordring hos par som besøker henne. Hun er par- familie- og individualterapeut ved Samtalepartner Bergen.

Daglig hjelper hun par for at de skal finne tilbake til hverandre igjen, for at de skal få sterkere følelser for hverandre og for å forstå hverandre bedre.



Par oppsøker også profesjonell hjelp for klare å gå fra hverandre.

YOUNG LOVE: Kjærligheten har mange faser. Den fineste er kanskje den man har helt i starten, mener parterapeuten. Foto: AP

I 2022 valgte 17.000 par å ta ut skilsmisse eller seperasjon, viser ferske tall fra SSB. Det er det laveste tallet på 35 år.

– Dette vil de aller fleste mene er et positivt budskap! Flere gifter seg og færre skiller seg, sier Anders Sønstebø fra SSB til TV 2.

Parterapeut Schønning fra Samtalepartner Bergen kommer med råd til par som er nær å gi opp på kjærligheten likevel.

Finn kjærlighetshistorien

Parterapeuten tror mange samlivsbrudd kan skyldes seksuelle problemer av ulik art.



Noen av parene som besøker henne føler at forholdet har utviklet seg til et vennskap. Andre føler at jobb og familieliv tar knekken på gnisten, mens noen rett og slett bare ikke klarer å bli tent.

RYDDER OPP: Anne Kristin Schønning graver opp den glemte kjærligheten hos mange par. Foto: Privat

Når par kommer på besøk til Schønning, ber hun dem derfor om å tenke tilbake på hvordan kjærligheten mellom paret var i begynnelsen av forholdet.

– En må se på hva som er igjen av kjærlighetshistorien nå og hva de hadde før som de savner, sier Schønning til TV 2.

Schønning tror dette er en god metode for å få fyr på gnisten igjen.

– Gnist er det viktigste. Uten det, sparker det ikke.



Fiks krangelen

Det er lett for å tenne på pluggene hvis mannen din atter en gang har glemt å handle dopapir på butikken, eller når fruen maser om det samme fordømte besøket hos svigers som skjer åtte uker frem i tid.

Schønning forteller at det er vanlig og til og med sunt å få utløp for frustrasjon og å krangle om småting av og til.

Men, desto viktigere er det å kvele den dårlige stemningen, mener hun.

SKVÆR OPP: Det er ikke en fordel å være langsint i et forhold, mener parterapeuten. Skvær opp med en gang! Foto: Stian Honda / AP

– Prøv å reparere ødelagte øyeblikk med en gang. Ikke bare la det gå over. Sårheten og smerten over å ha blitt misforstått og avvist på sine behov og ønsker vil fortsatt være der.

– Sinte personer får man ikke så lyst til å være nær!



Noe av det viktigste i et parforhold er kommunikasjon, mener hun. Det er derfor viktig at par aksepterer og godtar at de er to ulike individer, at en sier i fra om egne behov, og at man aktivt lytter til hverandre.

– Våg å snakke sammen og sett av tid til dette!



– Ta på hverandre!



Hverdagen kan fort bli hektisk og overveldede. Kjøring av barn til skolen, smøring av matpakke, boliglån og klesvask kan raskt sette en stopper for den romantiske stemningen.

Schønning er forundret over hvor mange parforhold som lever uten gnist. En god løsning på problemet er å bryte ut av det vanlige mønsteret, å overraske hverandre og å se hverandre i nye roller, mener hun.

INTIMITET: Gode ord er viktig i et forhold. Enda bedre er det som kommer etterpå! Foto: Erwin Wodicka / Colourbox

– Gå hjem og ta litt mer på hverandre! Husk på berøring og gode ord. Når du får høre noe fint om deg selv, har du lettere for å tilgi partneren din hvis du blir såret.

Parterapeuten mener at intimitet, fysisk berøring, sex, kjærestetid og gode ord helt klart kan redde et parforhold som er i ferd med å skrante.

Laveste tall på lenge

Demograf Anders Sønstebø fra SSB ser en klar tendens i statistikken.

I 2022 valgte 8204 ektepar å ta ut skilsmisse. Det er rundt 2000 færre skilsmisser sammenlignet med tall for 20 år siden.

– I 2022 var det lavere skilsmissetall enn det har vært på 35 år, sier Sønstebø til TV 2.

Det var dog ingen bombe, mener demografen. Tall fra tidligere år viser lik tendens.

På 70- og 90-tallet var det en klar stigende trend å ta ut skilsmisse i Norge. Siden 2000-tallet har statistikkene sakte, men sikkert gått nedover.

Sønstebø fra SSB forklarer også at andelen av eksisterende ekteskap som har blitt oppløst er lav.

– Raten er på 8,9 per 1000 for kvinner, og for menn på 8,6 per 1000 innbygger. Det er det laveste 35 år.