Slik får du draget

Klar for en flørt i helga? Her er ekspertenes beste tips for å lykkes.

Har du lurt på hvorfor det alltid er den samme kvinnen eller mannen i venneflokken som beilere stimler rundt, og som virker til å ha draget på alle? Har du vridd hjernen din på hva de gjør annerledes enn deg, og hva som egentlig virker?

Psykolog og professor i psykologi, Fanny Duckert, har trolig svaret.

Hun har en lidenskap for flørting. Sammen med filosof Øyvind Kvalnes har hun skrevet boka «Flørt».

PÅ SJEKKER´N: Det er mange måter å flørte på. Noen virker bedre enn andre. Foto: Colourbox

– Mange har ikke skjønt hva som er det viktigste verktøyet når det gjelder flørting, sier Duckert.

Tiltrekning

Flørte-eksperten forteller at hjernen vår jobber raskere enn vi oppfatter på dette feltet.

I dét vi går inn på en buss eller inn i et rom, skanner hjernen vår de andre personene som er til stede og gjør en rask analyse på hvem man liker utseende på, hvem man tiltrekkes av og hvem man bør passe seg for.

Dette skjer automatisk og helt uten at vi tenker over det.

– Men fra denne skanningen er det en overgang fra å være flørtbar, til å bli en aktiv flørter, sier Duckert.

Dette tenner oss

På flørtestadiet mener professoren at utseende er viktig, og hun poengterer at her gjør kvinner noe riktig og noe feil.

– Vi kvinner bruker mye tid på å perfeksjonere eget utseende, med klær og sminke – for å være attraktive. Men når vi ser på studier av flørting på barer og offentlige steder, er det helt andre ting enn det perfekte utseende som menn går etter, sier Duckert.

FLØRTER MYE: Psykologspesialist Fanny Ducker elsker flørting. Foto: Tron Trondal

En rekke studier viser at menn som er på flørteren ikke går etter perfeksjonisme, men derimot det smilende og interesserte blikket.

– Hun som møter mannens blikk med et smil, hun som ser de rundt seg og med blikk inviter han til å nærme seg - det er hun mennene tenner på. Menn handler sjelden uten å bli møtt av det innledende smilet.

Flørtens fiende

Om du er kvinne eller mann så er ekspertene tydelig på at blikket har veldig mye å si.

Professoren mener derfor at mobilen er flørtens verste fiende.

– Flørteblikket er sveipende og orienterende. Med blikket limt fast i mobilen er ikke det lett å få i gang en flørt.

ØYEBLIKK: Å kjenne et blikk som møter ditt og et lurt smil, gjør noe med oss. Foto: Colourbox

Psykologen forklarer at det skjer mye i kroppen når man ser noe man liker. Pupillene utvider seg automatisk og smilet endrer seg.

– Dersom man i det offentlige rom kikker ned i mobilen, mister man energien som kan oppstå mellom folk. Det er synd, for da kan man gå glipp av fine flørteøyeblikk. Tenk på hvor deilig det er å få et anerkjennende blikk og et smil, uansett om det blir noe mer eller ikke, sier Duckert.

Slik blir du mer attraktiv

Eksperten mener at det er mye vi kan gjøre selv, for å øke vår attraktivitet.

– Smil mer, løft blikket, si hyggelige ting til de rundt deg. Om du tenker etter, så har nok de fleste opplevd å få mer positiv oppmerksomhet når man har en fin dag og smiler mer.

Fannys åtte flørte-tips: Løft blikket

Smil og se de rundt deg

Ha positiv selvinstruks

Rett deg opp

Bygg opp selvtilliten din - det er en treningssak

Gi komplimenter

Vær på tilbudssiden

Tenk på deg selv som en gavepakke

Selv gjorde professoren nettopp dette på sitt lokale treningssenter nylig, der hun ble imponert over en mann som trente ved siden av henne.

– Jeg sa da til han at jeg ble så inspirert av å se hvordan han trente. Han svarte med et stort smil, rødmet litt og takket for komplementet. Det har ikke blitt mer enn det, men nå smiler han hver gang han ser meg, sier Duckert og ler.

Det er nettopp denne holdningen hun prøver å formidle til alle som ønsker kontakt med en potensiell partner, eller bare er ute etter en flørt.

– Tenk at hver dag kan være et nytt eventyr, og derfor må du være beredt.

Flørteforsker

Tror du at flørten er lik om man er ute etter en kjæreste eller et one night stand?

– Absolutt ikke, sier Leif Edward Ottesen Kennair.

FORSKER: Professor Leif Edward Ottesen Kennair har forsket på flørting i veldig mange år. Foto: Aurora Nordnes

Han er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU og har studert og forsket på flørting i over ti år.

Sammen med kolleger har han studert fenomenet flørting blant 1000 studenter både i Norge og i USA.

– Funnene viser at det er ulike flørteteknikker for å oppnå ulike ting. Om du er ute etter en kjæreste, men sender signaler på at du ønsker ett one night stand, så blir flørten mindre effektiv, sier Kennair.

I studien så professoren også stor forskjell på skillet mellom kvinner og menns flørting.

Tydelig sexønske

Professoren sier at mens kvinner i sin flørt kan være veldig tydelige og eksplisitte om at de ønsker sex, og kan gå mye lenger enn menn her, så vil en mann fort bli sett på som trakasserende om han har samme framgangsmåte.

RESULTAT: Om man søker et one night stand eller varig kjæreste, så er flørteteknikkene ulike. Foto: Colourbox

– Dersom en mann formidler nøyaktig hvor interessert han er, så vil han virke desperat.

– Var det noe som overrasket dere i studien?

– Ja, faktisk. Betydningen av humor. Det å le av hverandres vitser er like viktig for menn og kvinner. Det resultatet var mer kjønnslikt enn et vi hadde forventet oss.