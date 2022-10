Slik bør du, og slik bør du absolutt ikke, spare strøm

Det begynner å bli kaldere, og norske hjem må snart skru på varmen for fullt. Forsikringsselskap er bekymret for hva desperate forsøk på å spare på strømmen kan føre til.

STRØM: Mange kan komme til å betale mye for strømmen i vinter. Her er et bilde av kraftverket i Glommasvassdraget i Indre Østfold. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Sommeren er for lengst over, og gradestokken kryper nedover.

Strømprisene har også krøpet nedover, men der er det lite som tyder på at denne vinteren får lavere strømpriser enn rekordvinteren i fjor – snarere tvert imot.

Dette fører til at nordmenn flest har fått et mer bevisst forhold til å spare på strømmen – men hvilke strømtips er det egentlig som er verdt å følge? Og kan noen tips faktisk gjøre mer skade enn nytte?

TV 2 har snakket med Trond Paasche, energirådgiver for Enova Svarer.

Han er tydelig på at det er mange enkle grep man kan gjøre hjemme for å kutte strømregninga – til dels svært mye.

– Lukk døra

Paasche opplyser at norske hjem bruker 55 prosent av strømmen på oppvarming.

Varmtvann er det som tar nest mest av forbruket.

– Det første rådet der det kan være mye å hente, er jo ved å sette ned temperaturen litt. Det er ikke nødvendig å gå rundt i stua i t-skjorte hele vinteren. Det er ikke sånn at man skal gå med vinterjakka inne, men dersom man tar på seg en genser og noen varme sokker, kan man tåle lavere temperatur, sier Paasche.

Han oppfordrer også til å holde noen rom varmere enn andre, og å lukke dører mellom disse rommene.

DYRT: Oppvarming er det nordmenn bruker mest strøm på. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Soverom, yttergang og vaskerom er rom som ikke trenger være så varme. På badet vil du gjerne ha det litt varmere, og jeg anbefaler da å lukke døren inn til disse rommene, slik at varmen holder seg. Å lukke dørene koster ingenting, men sparer deg for mye, sier han.

Sparedusj

På andreplass over strøm-syndere er altså varmtvannstanken, og her slår Paasche et slag for den gode gamle sparedusjen.

– Har du ikke sparedusj, så bytt til dette. Og bruk tiden i dusjen effektivt – vær rask, og skru kanskje av vannet mens du såper deg inn, sier han.

Belysning er ikke blant tingene som bruker mest strøm, men han anbefaler likevel å skifte fra hallogen-pærer til led.

– Da sparer man 80-90 prosent av forbruket i pærene, sier han.

Viktig timing

Prisene på strømmen varierer nå fra time til time. Paasche mener det er noe, men ikke all verdens, å hente på å bruke strøm på de billigste tidene.

– Det er noen andre grep som er mer effektive. Dersom du skal vaske av kopper og fat før du setter de i oppvaskemaskinen, så bruk kaldt vann. Oppvaskemaskinen er laget for å bruke lite strøm, og det vil faktisk bruke mer strøm å ta oppvasken for hånd i varmt vann, enn å kjøre en full maskin, sier han.

Når det gjelder oppvaskemaskin, å koke vann og å vaske klær, så er alle dette ting Paasche sier bruker så lite strøm, at man kan gjøre det stort sett når som helst.

– Også vaskemaskinen for klær er svært energieffektiv, og bruker lite strøm, sier han.

BILLIG: Å vaske klær er ikke så dyrt som mange kanskje tenker, opplyser Enova. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Blemmer du bør unngå

Sev om det er en del grep du kan gjøre hjemme, er det ikke alltid du bør dra strømsparingen for langt.

Dersom du har det kaldere enn 10-15 grader i et rom innendørs, for eksempel et soverom, kan det oppstå kondens bak skap på vegger som ikke er god isolert, opplyser Paasche.

Dette kan føre til fuktskader.

– Jeg vil ikke anbefale å ha det kaldere enn dette innendørs. Du ønsker ikke fuktskader og mugg inne. Så å reise på ferie og skru alt av, er ikke nødvendigvis noen god ide, sier han.

En maskin som faktisk bruker ganske mye strøm, er tørketrommelen.

Å sette på den på tidspunkter der strømmen ofte er billigst, om natta, er likevel ingen god ide.

– Når du kjører tørketrommelen bør du være til stede og ikke sove. Det kan oppstå situasjoner som er brannfarlig, sier han.

Det samme gjelder for vaskemaskinen – og her er det dessuten ikke noe særlig penger å hente.

– En vaskemaskin bruker rundt 0,5 kilowattimer på en 40-graders vask. Da vil du kanskje, avhengig av prisene, spare en krone på å kjøre maskinen på natta istedenfor på dagen, sier han.

Flere skader

Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If forsikring, sier at de i fjor så en økning i skader relatert til strømsparing.

– Vi så en del eksempler på at kundene nok sparte mer på strømmen forrige vinter enn i foregående år. Det førte til ekstra mange frostskader, som nok kunne vært unngått dersom strømforbruket hadde ligget på et mer normalt nivå, sier han.

IF: Andreas Handeland er kommunikasjonsdirektør i If Forsikring. Foto: If Forsikring

Han forteller også at fuktskadene Paasche advarer mot, er noe flere enn vanlig har fått oppleve det siste året.

– Vi så også en økning i antallet kondens- og fuktrelaterte skader som følge av at rom stod helt uten strøm/varme gjennom lengre perioder, sier han.

– Øker i takt med prisene

Handeland sier forsikringsselskapet nå er bekymret for hva som kan skje til vinteren.

– Vi ser at enkelte skader, spesielt frost, vannskader og pipebranner, øker i takt med dyre strømpriser. Selv om man er aldri så godt forsikret, er det krevende å stå i en situasjon der hus eller hytte er ubeboelig over lengre tid på grunn av tørking og utbedring som må utføres av håndverkere, sier han.

Også han advarer på det sterkeste mot å la vaskemaskin, tørketrommel og lignende gå om natta.

– Det samme gjelder lading av elektriske sparkesykler eller andre ting som krever strøm. Dette er det knyttet stor brannfare til, og utfallet av en brann kan fort bli ekstra katastrofal om natta da folk ligger og sover, sier han.

STORE SKADER: En bolig i Horten fikk store skader etter at det tok fyr i en vaskemaskin for et par år siden. Brannvesene gikk i etterkant ut og advarte mot å la vaskemaskinen gå om natta. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Gamle panelovner

Paasche i Enova understreker at også gamle panelovner kan være en synder som spiser av lommeboka.

– Gamle termostater fanger ofte ikke opp temperaturendringer i rommet på samme måte som nye. Dersom solen står på og varmer opp rommet, så kjører likevel ovnen på full guffe, sier han.

Han anbefaler derfor å bytte ut ovnene dersom du har gamle ovner.

– Noen har også wifi-styring. Da kan du styre selv om du ikke er til stede, og kan for eksempel justere ned temperaturen hvis du er bortreist, sier han.

Kan gjøre investeringer

Paasche understreker altså at det er mange grep man kan ta som ikke krever store investeringer eller mye planlegging.

Det er likevel også et par ting man kan investere i, som også kan gi tydelige utslag.

– Det er noen smart-produkter, for eksempel noe som heter smart strømstyring, som kan installeres og som gjør at for eksempel oppvarming eller varmtvannstanker varmer opp når strømmen er billigst, sier han.

Dette får man også støtte fra Enova til, dersom man ønsker å installere dette.

– Dersom du har en gammel varmtvannsbreder som uansett skal byttes ut, vil jeg anbefale en smart breder, som har samme funksjon – den varmer opp vannet når strømmen er på det biligste, sier han.

Han understreker likevel at en ny varmtvannsspreder kun er verdt det dersom den du har er gammel og uansett skal byttes.

– Det vil ta lang tid før man får tilbake pengene for en sånn investering, dersom man i utgangspunktet hadde en fungerende varmtvannspreder, sier han.