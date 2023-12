Slik bør du investere pengene dine i 2024

Sparekonto En sparekonto har en noe høyere rente enn brukskontoen. Denne er gunstig for kortsiktige sparemål.

Fastrenteinnskudd er en konto hvor du binder pengene og sparerenta i en avtalt periode, ofte 6 eller 12 måneder.

BSU er en spareform til bolig for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året, og få skattefradrag.

Rentefond er fond med lav risiko. Rentefond investerer i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Ved å investere i et slikt fond oppnår du som regel bedre rentebetingelser enn privatpersoner klarer å oppnå på egen hånd og er dermed et godt alternativ til en høyrentekonto. Det er gratis å opprette, men man må skatte av gevinsten.

Aksjefond er et fond der minst 80 % av pengene er plassert i aksjer. Et aksjefond har eierandeler i mange bedrifter, som gjør at risikoen spres. Ved å investere i et aksjefond får du delta i aksjemarkedet, uten å måtte velge enkeltaksjene selv. Verdien på et aksjefond vil svinge, og derfor anbefaler mange økonomer en spareperiode på minst fem år.

Du kan ta ut pengene fra aksjefondet når du selv ønsker. Har du hatt positiv avkastning i fondet ditt, må du skatte av overskuddet når du tar pengene ut.

Kombinasjonsfond består av både rentefond og aksjefond.

Aksjer er en eierandel i et aksjeselskap. Det betyr at når du kjøper en aksje, blir du medeier av det selskapet du investerer i. Å investere i en aksje har høyere risiko enn å investere i et aksjefond, som har verdier i flere selskaper.

IPS er sparing i fond til pensjon hvor du får utsatt skatt for det beløpet du sparer. Du kan spare inntil 15.000 kroner i året fra fylte 18 år til 75 år. Pengene er bundet frem til du er 62 år. Ved en skilsmisse holdes dette produktet utenfor en fellesdeling.

