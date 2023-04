Slik bør du fylle påskeegget

Påsketid er for mange en tid for å kose seg litt ekstra. Butikkene flommer av tilbud på påskegodt, og barnas påskeegg skal fylles.

Samtidig kan det være greit å være bevisst på hvor mye usunt man skal tillate seg.

Hvor mye skal man egentlig fylle påskeeggene? Og hva skal man fylle dem med?

Både ernæringsrådgivere og helsemyndighetene er forsiktige med pekefingeren, men har noen tydelige råd for påskekosen.

Anbefaler å vente med egget

Iselin Bogstrand Sagen er ernæringsrådgiver, og innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Hun mener det viktigste å tenke på er når man skal gi barna påskeegget.

– Tradisjonelt sett gikk man på jakt etter egget på påskeaften, så jeg tenker det kan være fint å vente med påskeegg til da, sier Sagen til TV 2.

– Da blir det litt stas når påskeegget først deles ut, sier hun.

LOV MED GODTERI: Ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen mener det er helt greit for både barn og voksne med litt godteri i påsken. Foto: frukt.no

Om man starter påskeferien allerede en uke før påskeaften, kan man heller fylle fritiden med hyggelige aktiviteter og annen kos, mener Sagen.

– Da kan man gå på tur, og ta med god turmat, kanskje en kvikk lunsj og appelsin, sier hun.

– Fyll det med godteri

Når påskeegget først deles ut, mener Sagen det er helt greit å fylle det med sjokolade, marsipan og det som er.

– Påskeegg er påskeegg. Fyll det med det godteriet ungene liker best, sier hun.

Hun anbefaler imidlertid å holde seg unna de aller største eggene på markedet.

– De vanlige, små påskeeggene som er som to håndfuller er mer enn nok, i alle fall til et barn, sier Sagen.

MANGE ALTERNATIVER: Sagen råder til å ikke velge de aller største påskeeggene, med mindre du fyller det med noe annet enn godteri. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Påskeegget kan også være en god måte å lære barna om måtehold, ved at det påskeegget de får utdelt er det de skal ha gjennom hele påsken. Altså ingen påfyll.

Selv har Sagen en bonusdatter på 11 år som skal få påskeegg. Sønnene på 3,5 og 1,5 må vente noen år til.

– De minste er så små at de ikke spør om det, men de får mye annet godt, sier hun.

Sunnere tips til påskeegget: Ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen har også noen tips til deg som vil fylle påskeegget med noe litt sunnere enn godteri, men mer spennende enn brokkoli. Hjemmelaget gelégodteri med f.eks. appelsin, saft og gelatin

Chia-godteri med bringebær, dyppet i sjokolade

Sunn snacks ved siden av egget, som smoothie eller grønnsaker med dip.

Dette har helsetoppene i egget

TV 2 har spurt flere av helsetoppene i Norge hva de fyller årets påskeegg med.

– Jeg har fått et påskeegg av hun jeg debatterte mot på TV 2 for to dager siden, Hilde Østby. Det ser utrolig godt ut, med marsipan med sjokoladetrekk. Jeg har ikke noen egne planer for påskeegg, svarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

MARSIPAN: I Camilla Stoltenbergs påskeegg ligger det sjokoladedekket marsipan. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Hva mener du bør ligge i folk flest sitt påskeegg?

– Det har jeg ikke tenkt å blande meg opp i. Vi støtter de rådene som kommer fra Helsedirektoratet og er opptatt av at folk skal følge dem. De er veldig gode, sier Stoltenberg.

Også direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, har planer om å kose seg i påsken.

– Det blir sikkert noe sjokolade og noe marsipan. Jeg skal også spise frukt i påsken. Det synes jeg er godt og det er en god erstatning, sier Guldvog til TV 2.

SJOKLADE OG FRUKT: Bjørn Guldvog skal nyte både sjokolade og frukt i påsken. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil heller ikke være «tante Sofie», og oppfordrer folk til å kose seg, men også være aktive, i påsken.

– I påskeegget mitt ligger det nok litt sukker, men også litt sunne alternativer, sier Kjerkol til TV 2.

BEGGE DELER: Helseministeren fyller påskeegget med både godteri og sunnere alternativer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Priskrig på påskegodt

Det har vært hard priskrig på påskegodteri hos matbutikkene den siste tiden. Sagen er ikke i tvil om at våre valg på butikken styres mye av prisene.

– Jeg tenker man heller burde ha priskrig på sunne varer, sier ernæringsrådgiver Sagen.

FHI-direktør Stoltenberg mener godteri-priskrigen er problematisk.

– Vi ser det er et mønster at prisen, før for eksempel Halloween eller påske, faller på sukkerholdige varer. Det er ganske problematisk, for det øker det samlede forbruket, sier Stoltenberg til TV 2.

PRISKRIG: Det er hard konkurranse om prisene på påskegodt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Man får i seg mer av de tomme kaloriene, og det blir dyrere og vanskeligere å kjøpe den sunnere maten, utdyper hun.

Guldvog mener det ikke er ønskelig at de mest sukkerholdige varene er på tilbud, men ser samtidig ikke behov for å rope varsku.

– Jeg vil si at det er ikke så farlig om det skjer en gang i året rundt påsketider, sier han.