Slik blir været resten av sommeren

Et fastlåst lavtrykk over Sør-Norge har skuffet mange nordmenn på sommerferie. Én ting gjør meteorologen optimistisk for neste måned.

Det norske sommerværet har så langt vært svært skuffende for befolkningen i sør.

Den siste måneden har det regnet hele 18 av 30 dager ved meteorologisk institutts værstasjon på Blindern i Oslo.

Er alt håp ute for den norske sommeren i år?

Ustabilt sommervær

– Det har regnet godt over halvparten av dagene den siste måneden. Noe som vitner om et ustabilt sommervær, sier vakthavende meteorolog Eirin Walstad Ristesund.

I tillegg til regnet, har juli i år vært preget av temperaturer under normalen i Sør-Norge, forteller meteorologen.

Nord-Norge har derimot fått unormalt høye temperaturer og lite nedbør og vind.

VÆRVINNERE: Årets juli har vært usedvanlig tørr og solrik lengst nord i landet. Foto: Jan-Petter Dahl

– Situasjonen har låst seg

Det er foreløpig ingenting som tyder på at vinden vil snu innen nærmeste fremtid.

Denne og neste uke vil også være preget av ustabilt vær, lave temperaturer og nedbør i sør, og stabilt med opphold og temperaturer over 20 grader i nord.

Ristesund forklarer at det er jetstrømmen, et slags belte med luft som beveger seg fra vest til øst, som er årsaken til at været er som det er.

– Akkurat nå er vi i en situasjon der jetstrømmen har låst seg og fortsetter å sende lavtrykk inn over England, Danmark og deretter Sør-Norge.

Samtidig er høytrykket låst i nord.

En slik låsing av jetstrømmen kan vare i både ukesvis og månedsvis, og ser ikke ut til å flytte seg i løpet av de to kommende ukene.

Noe vil skje

Likevel er meteorologen forsiktig optimistisk om det resterende sommerværet.

– Jeg er ikke villig til å vedde venstrearmen min, men jeg kan vedde noe, sier Ristesund og forklarer:

– Den andre uken i august begynner det å skje noe. Prognosene er ujevne. Vi har ingen tydelige signaler på det ene eller andre, men det kan bety gode muligheter for endring.

Håp for de med sen sommerferie

Prognosene peker i retning av at det skal bygge seg opp et høytrykk over Skandinavia, og den fastlåste jetstrømmen kan dermed flytte seg.

Det kan bety økte temperaturer og mindre nedbør de resterende ukene av sommeren.

– Jeg er positiv. Alle endringer for Sør-Norge er positive nå, sier Ristesund.

Hun forteller at det er risikabelt å spå det svært usikre langtidsvarslet.

– Det er umulig å si noe om detaljene, men det er håp fra midten av august. En fin september kan også være knall.