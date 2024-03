Slik blir trolig kongens flyreise

SAS MEDEVAC: Slik ser det ut i ambulanseflyet som frakter kongen. Dette bildet er fra tidligere da TV 2 fikk være med på et annet oppdrag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Lørdag fikk Kong Harald lagt inn en midlertidig pacemaker på sykehuset Sultanah Maliha på ferieøya Langkawi i Malaysia.

– Pacemakeren ble implantert på grunn av lav hjertefrekvens, opplyste Slottet.



Søndag klokken 06 norsk tid lettet flyet fra Langkawi. Det skal frakte kongen trygt hjem til videre behandling ved Rikshospitalet.

SAS-flyet er et ombygd ambulansefly som driftes og eies av Forsvaret, og har tidligere blitt brukt til å blant annet frakte skadde ukrainske soldater.

Slik blir flyreisen

TV 2 har fått være med på et av disse oppdragene og har dermed sett innsiden av flyet kongen nå befinner seg i.

Flyet er bygget til å inneholde 18 sykehussenger i kombinasjon med 39 vanlige senger. Installasjonen kan også endres på seks forskjellig måter basert på typen oppdrag, ifølge SAS. Det tar 24 timer å gjøre om flyet fra et passasjerfly til et sykehusfly.

Ifølge Stine Barclay Gaasland, talsperson for Forsvaret, var det ingen planlagte oppdrag som måtte vike for kongens hjemreise.

– Oppdraget Forsvaret løser for regjeringen har ingen umiddelbar konsekvens for Forsvarets oppdragsportefølje, sier hun.

I skrivende stund følger tusenvis med på hjemreisen til kongen via et direktekart på overvåkingstjenesten FlightRadar.

OPPDRAG: Ambulanseflyet har tidligere hentet skadde ukrainere fra krigen. Foto: Christian Roth Christiensen / TV 2

Ifølge nettsiden skal flyet mellomlande i Sharjah i Emiratene før det lander på Gardermoen rett før midnatt norsk tid.

Med i flyet er også dronningen. Slottet har tidligere bekreftet at norsk helsepersonell, blant annet kongens livlege Bjørn Bendz, har vært ved kongens side i Malaysia.

Dette kan skje videre

Når kongen ankommer Norge blir han innlagt på Rikshospitalet, der livlegen holder til.

FORSVARET: Ansatte i Forsvarets sanitiet har vært med på å hente skadde soldater tidligere. Foto: Christian Roth Christiensen /TV 2

– Vi skal ta imot kongen på en god måte, som vi alltid gjør. Hvilke rutiner vi har på det, sier jeg ingenting om. Han har også et privatliv, sier pressevakt Hedda Holth ved Oslo universitetssykehus til TV 2.

Slottet har ikke uttalt seg om videre behandlingsløp for kongen.

– Når man får en midlertidig pacemaker, er det stor sannsynlighet for at man trenger en permanent, forklarer Ole Christian Mjølstad.

Han er avdelingssjef og overlege på St. Olavs hospital, og leder i Norsk Cardiologisk Selskap.

– Midlertidige pacemakere er sikre innretninger, så det skal være trygt å fly, sier overlegen.

Ikke mulig med infeksjon

Hjertespesialist Zia Kamal ved Aleris og Oslo universitetssykehus forklarer at en mulig grunn til at kongen har fått midlertidig pacemaker, er at man ikke kan sette inn en permanent med en infeksjon i kroppen.

Tirsdag meldte kongehuset at kongen var innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon.

Siden tirsdag har Slottet gjentatte ganger sagt at kongen er i bedring, men trenger ro og hvile. Kongen vil være sykemeldt i to uker og kronprinsen overtar som regent frem til kong Harald er tilbake.