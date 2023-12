Slik blir strømprisene i jula

Etter en høst med lavere strømpriser, ser man nå igjen en prisøkning i strømmarkedet.

Julefeiring i de tusen hjem innebærer ekstra TV-titting, matlaging, dusjing, pynting med lys og bruk av oppvaskmaskin.

Mange forbereder seg på økt forbruk – og dermed stive priser på strøm. Men det er faktisk ikke helt slik det fungerer.

– I jula ser vi faktisk et lavere forbruk, sier Ferdinand Lindal. Han er analytiker i Volue, og følger med på utviklingen i strømmarkedet.

ANALYTIKER: Ferdinand Lindal er analytiker i Volue, og har fulgt med på strømprisene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Årsaken er at skoler og industri stenges ned. Mindre forbruk vil føre til at prisene blir lavere, forklarer han.



Analytikeren påpeker at også været har effekt på strømprisen. Kaldere temperaturer gir høyere forbruk, som igjen fører til høyere priser.

– Nå er det mildere enn det har vært de siste ukene, men fram mot jula ser det ut til å bli kaldere. Jeg tror likevel ikke at det vil påvirke prisene nevneverdig, sier han.

Været påvirker

Den siste tiden har det vært en oppgang i prisene. September hadde årets laveste priser, med en spotpris på 1,40 øre/kWh i Sør-Øst-regionen.

Spotprisen for oktober i samme region var 53,85 øre/kWt og i november 130,96 øre/kWh.



– Årsaken er at det har vært lavere vindkraftproduksjon i Norden og Europa. I tillegg har kjernekraft og kullkraft vært ute i Sverige og Finland. Det gjør at man trenger strøm fra andre steder. Den strømmen blir tatt fra høy-pris områder, og da blir prisen i Norden også høyere.

Det er flere faktorer som påvirker strømprisene i Norge, men været i Norden har mye å si. Det har stor betydning om det blåser mye eller lite.

– Men ettersom vi er koblet såpass godt opp mot resten av kontinentet, så vil forhøyede priser på gass og kull også ha stor betydning, forklarer han.

Det lokale været har også litt å si for prisutviklingen. Først og fremst fordi kaldere temperaturer gjør at flere skrur opp varmen, noe som fører til et høyere totalt forbruk. Det presser prisene opp.



I tillegg påvirker hvor mye det blåser lokalt, de lokale prisene.

– Hvis det er veldig lite vind nord i Norge, vil det påvirke prisene der i stor grad. Det samme gjelder for sør, sier Lindal.

– Lavere enn det vi så i fjor

– Er prisene vi har sett det siste året den nye normalen?

– Det kommer an på hva du mener med normalen, sier han, og forklarer at det er ulike årsaker til at prisene har vært høye det siste året.

– De siste ukene har det vært høye priser på grunn av lav forsyning. I fjor var det høye priser fordi det var lite gassforsyning, som resultat av at Russland invaderte Ukraina.

Han trekker fram at det fremover vil bli mer fornybar produksjon, noe som vil føre til tidvis lavere priser.

– Generelt sett vil nok prisnivået fremover ligge lavere enn det vi så i fjor, men vi vil selvsagt få uker eller timer med prisvariasjon, sier han.

JULEMAT: Å steke ribbe eller å dampe pinnekjøtt er ikke spesielt strømkrevende, ifølge analytiker Lindal. Foto: Aage Aune / TV 2

Lavere forbruk gir lavere priser



Det kan være lett å tenke at julefeiring og ferie fører til et høyere forbruk, fordi man er mer hjemme. Analytikeren forklarer at det heller er motsatt, og at industri og bedrifter som stenges under helligdagene, vanligvis krever mye mer strøm enn vanlige husholdninger.

– At vi steker ribbe i tre timer, vil ha mye mindre å si for strømprisene enn at vi ikke er på jobb.

Basert på utviklingen i strømmarkedet og værmeldingen framover, antar Lindal at strømprisen vil ligge på rundt 50 øre/kWh under julefeiringen.

Til sammenligning lå gjennomsnittsprisen i desember i fjor på rundt 336 øre/kWh i de fleste områdene i Norge.