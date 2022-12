Slik blir strømprisene den neste uken

Strømprisene våre bestemmes av tilbud og etterspørsel, som det meste annet som prises. Og både produksjon og forbruk av strøm påvirkes av flere faktorer – blant annet været her hjemme og i Europa.

Ane Nyrerød, væranker i TV 2, forteller at de høye strømprisene akkurat nå påvirkes av en kald og tørr periode med lite vind. I tillegg til vedlikehold på ulike kraftverk i inn- og utland og ising på elver nord i Sverige, er dette med på å presse prisen opp.

VÆRET PÅVIRKER STRØMPRISENE: Ane Nyrerød, væranker i TV 2, forteller at et værskifte vil gjøre strømmen billigere de neste dagene. Foto: Knut Erik Skistad/ God morgen Norge

– Vi er inne i en kald periode. Det gjelder også sørover i Europa, hvor mange steder ligger på en temperatur på åtte til ni grader under det normale. Dette fører til stor etterspørsel av strøm. I tillegg er det veldig lite vind, noe som gjør det vanskelig å produsere vindkraft, og man må ta i bruk dyrere energikilder for å produsere strømmen som trengs. Dette er med på å øke prisene.

Prognoser for én uke

Hver dag klokken 13 får forbrukerne vite prisen for neste dag. Det betyr at man ikke kan planlegge så langt frem i tid når det gjelder strømbruken vår i forhold til høye eller lave priser.

Derfor skal God morgen Norge hver tirsdag gi seerne sine en pris-prognose for én uke fram i tid, sik at man kan forhåpentligvis spare litt penger på neste strømregning.

– Det vi skal se på er hvordan uken vil arte seg ved å se på pris-prognoser som vi får av analytikerne på StormGeo, forteller Nyrerød.

På samme måte som man har værprognoser, kan man også lage en prognose for strømprisene. StormGeo lager et estimat ut ifra kraftbørsen, som samler inn alle bud fra de ulike aktørene som har et kjøpe- eller salgsbehov. Basert på tilbud og etterspørsel, ser de på strømprisen time for time i en periode på syv dager.

Vi starter med tirsdagen, som ser slik ut for de tre ulike landsdelene våre i kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet:

Nord-Norge: 2,46 kroner

Midt-Norge: 3,65 kroner

Sør-Norge: 4,33 kroner

Disse prisene er levert av Nord Pool, og er spotpriser uten moms og andre tillegg.

– Så prisen du betaler blir altså høyere enn det du ser her. Det er viktig å påpeke at dette er gjennomsnittsprisen per døgn og at prisen kan variere fra time til time, sier Nyrerød, og utdyper:

– Vi ser at prisen ofte er billigst på natten når færrest av oss har behov for strøm, og dyrest når folk flest bruker den. Som for eksempel er det dyrest i dag mellom klokken 13 og 18 i Nord-Norge, og mellom klokken 15 og 19 i Sør-Norge.

Hele oversikten

Til tross for rekordhøye strømpriser flere steder i landet akkurat nå, er det gode nyheter i vente.

Det er nemlig ventet stigende temperaturer, mer lavtrykk og vind mot slutten av uken og inn i neste uke, som trolig gir lavere strømpriser.

– Det som skjer mot slutten av uken er at temperaturen begynner å stige i Sentral-Europa. Dette gir lavere etterspørsel og trolig øker det på med vind i typiske land som Tyskland og Frankrike, som produserer mye vindkraft.

Strømprisene de neste syv dagene: Onsdagens priser er klare. Slik ser prognosene ut for resten av uken: Nord-Norge: Onsdag: 1,37 kroner Torsdag: 0,71 kroner Fredag: 0,66 kroner Lørdag: 0,74 kroner Søndag: 0,67 kroner Mandag: 0,84 kroner Tirsdag: 0,69 kroner Midt-Norge: Onsdag: 4,64 kroner Torsdag: 2,48 kroner Fredag: 2,16 kroner Lørdag: 2,36 kroner Søndag: 1,96 kroner Mandag: 1,53 kroner Tirsdag: 1,44 kroner Sør-Norge: Onsdag: 4,52 kroner Torsdag: 4,07 kroner Fredag: 4,08 kroner Lørdag: 3,29 kroner Søndag: 2,85 kroner Mandag: 2,36 kroner Tirsdag: 2,17 kroner Kilde: Nord Pool/StormGeo/Nena

Ifølge prognosene kan det se ut som at det blir enda billigere fra mandagen av.

– Det ser ut som at vi da får et regimeskifte i været. Høytrykket, som har dominert med kaldt og tørt vær, byttes ut med det mer kjente «vestaværet», hvor et lavtrykk kommer inn mot de britiske øyer og oss. Dette gir stigende temperaturer både her hjemme og i store deler av Europa. I tillegg blir det mer bevegelse i lufta – altså mer vind å lage strøm av, sier hun og fortsetter:

– Skal vi oppsummere de neste dagene vil altså prisen falle veldig mye i Nord-Norge fra torsdag av. Også synker de godt ellers i landet til helgen – særlig søndag.