Slik blir oppfølgeren til mega-hiten «Warzone»

Spillentusiaster verden over vender onsdag blikket mot «Call of Duty: Warzone 2.0». Storspillet er ventet å engasjere millioner av spillere i tiden framover.

NYTT: Spillet kommer med flere nye funksjoner. Blant annet kamp til sjøs. Foto: Activision.

Vil du vite hva som er skiller seg fra forgjengeren, eller lurer du på hvorfor spillet er så populært? Her er alt du trenger å vite om «Warzone 2.0.»

Slik blir «Call of Duty: Warzone 2.0» Nytt kart «Call of Duty: Warzone 2.0» innfører et splitter nytt kart: Al Mazrah. Kartet inneholder den fiktive hovedstaden med samme navn, med forsteder, urbane strøk, industriområder og kystlinje. En rekke endringer skiller «Warzone 2.0» fra sin forløper. Nye steder «Warzone 2.0» innfører såkalte «Strongholds», som aktiveres rundt på kartet i hver runde. Klarer man å få kontroll i disse fortene, som er voktet at datastyrte soldater, venter flere lukrative premier. Dypt vann betyr ikke lenger den sikre død. Tvert imot kan du nå bruke sjøen og elvene til din fordel. Enten som svømmer, eller med båt. To moduser «Warzone 2.0» kommer med to store spillmoduser. Den første er den velkjente «Battle Royale». Opp til 150 spillere kjemper mot hverandre, lagvis eller hver for seg, om å bli den som står igjen til slutt. Spillet starter med ytterst få ressurser. Våpen og utstyr må finne på slagmarken, kjøpe fra kiosken, eller plyndre fra eliminerte spillere. Som i de fleste «Battle Royale»-spill vil sirkelen som utgjør den trygge sonen i «Warzone 2.0» snevre seg stadig mer inn gjennom spillets gang. En ny tvist er at sirkelen kan dele seg i opp til tre mindre sirkler samtidig. Dette fanger spillere på ulike deler av kartet. Om du skal holde deg på utsatt, men trygg grunn, eller flankere motstandere i andre sirkler ved ta deg gjennom dødelige sandstormer, blir opp til deg. «Warzone 2.0» kommer også med en splitter ny spillmodus kalt «DMZ». Her handler det ikke om å bli kongen på haugen, men å utføre et en rekke taktiske oppdrag. Målet er å infiltrere byen Al Mazrah, utføre små og store operasjoner, slåss med eller mot datastyrte fiender og andre spillere, og komme seg ut i live. Nye kjøretøyer «Warzone 2.0» kommer med flere nye kjøretøyer. De inkluderer selvstyrende tunge helikoptre, elektrisk Hummer Pickup, UTV-bil med fire seter og flere typer båter. Kjøretøyer går nå også tomme for drivstoff. Dersom tanken, eller batteriet, går tom, må du oppsøke en bensinstasjon. Her kan du både fylle drivstoff og reparere kjøretøyet. Punkterte dekk kan fikses når og hvor som helst. Ny kiosk Den tradisjonelle «Buy Station» er døpt om til «Shop». Her er det mulig å kjøpe utvalgte våpen, i tillegg til vest-plater og «killstreaks». Tyvlytting og avhør Mange spillere har nok hatt glede av å få lyd fra motstanderens mikrofon i det de blir eliminert. Nå får du også mulighet til «høre» motstandere underveis i spillet. Med «proximity chat» kan du altså kommunisere med tilfeldige spillere, enten på slagmarken eller i gulag. En annen ny funksjon er at du kan hente ut viktig informasjon av nøytraliserte motstandere. Før du gir spilleren det siste nådestøtet, kan du finne ut hvor lagkameratene befinner seg. Flere i gulagen Den velkjente gulagen får også en real overhaling i «Warzone 2.0». Her kan eliminerte spillere få sjansen til å vende tilbake til spillet. Nå skal man kjempe to mot to i kampen om nytt liv. Som et alternativ til å eliminere hverandre kan spillerne i gulag også velge å gå sammen mot den vanskelige, datastyrte «Fangevokteren». Klarer man det, kommer alle fire tilbake i spillet. Introduserer tredjeperson «Warzone 2.0» åpner også for muligheten til å spille i tredjepersons synsvinkel. Selv om dette er ikke nytt i «Call of Duty», er det første gang dette blir introdusert i «Warzone».

Populært i Norge

Hvis du har spilt, eller hørt om «Call of Duty», er du ikke alene.

Spillserien har vært blant de mest populære verden i en årrekke, med 21 spill siden 2003, hvis man regner med de to «Warzone»-titlene.

«Warzone» gikk som en farsott på PC-er og spillkonsoller verden over da det kom i mars 2020. På det meste spilte 100 millioner spillet.

Frida Hemstad Damno, spilljournalist i Level Up Norge, forteller at hun er spent på hvordan storspillet «Warzone 2.0» vil slå an i Norge.

Warzone 2.0 har mange spillbare krakterer. Blant annet den norske soldaten «Aksel». Foto: Activision.

– Historisk sett har denne serien blitt tatt veldig godt imot her hjemme. Det er alltid spennende å følge med på hvordan dette blir mottatt, sier hun.

Det er flere årsaker til at spill som «Warzone» blir så populære, mener Danmo.

For det første koster det ikke noe å spille.

– Det er gratis og ingen terskel for å komme inn i spillet. Du må ikke gå inn med noe økonomisk for å starte på det, sier Danmo.

Dette fører ofte til at flere velger å prøve ut et nytt spill, og mange blir hekta.

– Og så vet du at det hele tiden vil komme nytt innhold. Det er alltid ting som skjer, fortsetter hun.

EKSPERT: Frida Danmo skriver og anmelder spill i Level Up Norge. Foto: Privat.

«Warzone» er et såkalt sesong-basert spill. Det betyr at spillet utvikler seg hele tiden, og ved jevne mellomrom slippes nye karakterer, våpen og utstyr, og spillmoduser.

Spillere har også mulighet til å betale for å endre på blant annet utseendet til karakterer, kjøretøyer og utstyr.

Dette gir spillet en slags evighetseffekt.

– Det er ikke sånn at du kommer til en rulletekst. Her er det om å gjøre å bli bedre og bedre, sier Danmo.

– Mestringsfølelse

«Warzone» er også populært fordi det er mulig å spille flere sammen. Der mange spill er kun for en eller to spillere, kan man i «Warzone» være opp til fire venner på samme lag.

Man blir ekstra motivert når man kan vinne konkurransen sammen med venner, mener Danmo.

– Målet er å være de siste som står igjen, og å få den mestringsfølelsen.

Hun får støtte av John Arne Gaard Nilsen. Han er lektor, spillpedagog og daglig leder i Einherjar eSport Stavanger.

– Det er et eller annet veldig tilfredsstillende ved å se at jo bedre du blir i spillet, jo nærmere kommer du å faktisk vinne hele greia. Det er kult å sitte igjen på slutten og vite at det var du som var best, sier han.

Han forteller at en seier i «Warzone» betyr at laget har gjort gode, strategiske valg - ja rett og slett spilt riktig.

ENTUSIAST: John Arne Gaard Nilsen er glad i spill. Han bruker det også mye i undervisningen på ungdomsskolen. Foto: Privat.

Pandemi-fordel

Nilsen mener det er knyttet stor interesse til onsdagens lansering. Han tror mange norske spillere vil kaste seg på og prøve spillet de neste ukene.

– Jeg antar at ganske mange gjør det, særlig fordi det er gratis, sier han.

Nilsen er likevel ikke helt sikker på om «Warzone 2.0» kommer til å bli like stort som forgjengeren.

Man kan trygt si at lanseringen av det første spillet var unik. Spillet kom 10. mars 2020, kort tid etter at mange land gikk inn i sin første pandemi-nedstenging.

STORT: 100 millioner mennesker spilte Warzone på et tidspunkt. Mange er klare for oppfølgeren. Foto: Activision.

– Jeg tror mange kommer til å spille det. Men i 2020 hadde de fordelen av at alle satt hjemme og ikke hadde noe bedre å gjøre, sier Nilsen.

Han tror mange kan tenkes å laste ned spillet, men ikke spille like mye som den gangen.

– Jeg tviler på at like mange vil logge seg på på hjemmekontoret og spille.

«Call of Duty: Warzone 2.0» er tilgjengelig på PC, Playstation og X-box onsdag klokken 19, norsk tid.