Slik blir Breivik-rettssaken: – Han er klar for dette

Det har han ikke hatt anledning til de siste 12,5 årene, mener advokaten hans, Øystein Storrvik.

– Hva er det dere ønsker at Kriminalomsorgen skal gjøre annerledes?

– Det må skje en forbedring av soningsforholdene og muligheten til å ha kontakt med andre innsatte. Han har kun kontakt med ansatte i fengselet, sier advokaten.

Breivik ble flyttet til Ringerike fengsel i 2022. Fengselet ligger ved Tyrifjorden, med utsikt mot Utøya, der han drepte 69 mennesker som deltok på AUFs årlige sommerleir. Breivik har ikke utsikt til Utøya fra cellene sine.

RINGERIKE: Mandag 8. januar begynner rettssaken mellom Anders Behring Breivik og Justisdepartementet i denne gymsalen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han er underlagt Norges strengeste soningsregime, kalt «særlig høyt sikkerhetsnivå».

Tapte i 2017

I rettssaken, som skal pågå i gymsalen i Ringerike fengsel hele denne uken, vil advokat Storrvik argumentere for Breiviks syn.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvar for Kriminalomsorgen, som er saksøkt.

Departementet representeres av regjeringsadvokatene Andreas Hjetland og Kristoffer Nerland.

Dette er andre gang Breivik saksøker staten for brudd på Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 3, som slår fast at ingen mennesker må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Breivik fikk delvis medhold av Oslo tingrett i 2016, men staten anket saken til Borgarting lagmannsrett. Dommen fra 2017 slår fast at Breiviks menneskerettigheter ikke var brutt.

– Vi mener at bruddet på EMK har inntruffet etter forrige rettssak i 2017, og at soningsforholdene har blitt verre med tiden, sier advokat Storrvik.

– Uendret risiko

Det er én enkel grunn til at regjeringsadvokaten mener det er helt nødvendig å holde Breivik isolert fra andre innsatte i fengselet: Sikkerhet.

22. juli i 2011 utløste Breivik bomben som sprengte regjeringskvartalet i Oslo. Åtte personer ble drept i eksplosjonen.



Senere samme dag drepte han 69 mennesker på Utøya. Alle sammen deltok på AUFs sommerleir. 42 overlevde drapsforsøkene og skadene de ble påført denne dagen. Over 200 andre ble skadd.

«De sakkyndige mener risikoen knyttet til Breivik i det store og hele er uendret siden 2011», skriver regjeringsadvokaten i sluttinnlegget som er innsendt til retten i forkant av rettssaken.

REGJERINGSADVOKATEN: Advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten føres statens sak for retten. Foto: Vidar Ruud / NTB

Etter at staten i 2017 vant mot Breivik i Borgarting lagmannsrett, anket han til Høyesterett, som nektet ham å fremme saken.



«Breiviks klage til EMD ble avvist som «åpenbart ugrunnet» ved EMDs avgjørelse 29. mai 2018. Det er dermed rettskraftig avgjort at soningsforholdene frem til 8. juni 2017 ikke krenket Breiviks menneskerettigheter», heter det i sluttinnlegget.



Når rettssaken starter mandag, skal først Breiviks advokat holde sitt innledningsforedrag, før det er regjeringsadvokatens tur.

Etter lunsj tirsdag er det satt av to timer til Breivik selv.

Utover uken skal en rekke ansatte i Kriminalomsorgen, sakkyndige og en tidligere besøksvenn forklare seg for retten.

– Begynner å bli fastlåst

Storrvik mener det er fengselet som må finne ut hvordan de skal gi terroristen anledning til å omgå andre personer i fengselet.

– Ser dere for dere et scenario der han kan omgås andre fanger i luftegården?

– Det er fengselsledelsen som bestemmer hvem som treffer hvem. Det må selvsagt gjøres med omhu. Nå har han ikke noe fellesskap i det hele tatt, sier Storrvik.

ADVOKATEN: Øystein Storrvik (t.h.) sammen med Anders Behring Breivik da sistnevne begjærte seg prøveløslatt i 2022. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener soningsforholdene i seg selv blir verre etter hvert som tiden går.

– Det begynner å bli fastlåst. Håpet om bedring blir egentlig borte. Vi mener at man må ta skrittet i retning av vanlig kontakt med andre innsatte.

Storrvik forteller at Breivik hadde et håp om at soningen skulle bli bedre da han ble flyttet fra Telemark fengsel i Skien til Ringerike i fjor.

– Det fremsto som de flyttet ham til en avdeling der det var tilrettelagt for at han kunne være sammen med andre, men så har de bygd det om til at han skal være der helt isolert.

– Han er klar

I saksøkers sluttinnlegg kommer det frem at Breivik daglig bruker medikamentet prozac, et antidepressiva.

– Hvordan har han det?

– Han beskriver en situasjon som ikke egentlig er så bra. Han beskriver at han går fast på Prozac og kommer gjennom hverdagen med det, men han beskriver seg selv som suicidal overfor oss. Nettopp fordi han opplever å være svært depressiv.

2017: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (t.h.) tok Anders Behring Breivik i hånda i Skien fengsel i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB

– Snakker dere sammen om hans politiske syn, og kan du si noe om hvor han står der i dag?

– Jeg kan ikke gå inn på hva jeg snakker med ham om.

– Forventer han å vinne?

– Jeg kan som sagt ikke gå inn i dialogen vår, men dette er et søksmål vi har anlagt fordi vi mener det er brudd på menneskerettighetene.