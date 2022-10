Slik blir boligmarkedet fremover: – Ved et veiskille

Finans-analytiker Simen Mortensen i DNB Markets følger spent med på boligmarkedet.

– Boligmarkedet er ved et veiskille, sier han.

Med veiskille, mener han at det nå skjer endringer som potensielt kan påvirke boligmarkedet i lang tid framover.

– I starten av året var det lavt utvalg av boliger, blant annet påvirket av den nye avhendingsloven. Gjennom sommeren har det kommet en økning av antallet boliger til salgs. Ting går tregere, og folk får ikke lenger den prisen de forventer, sier han.

At det nå ligger flere boliger ute til salgs, er en tendens en også ser i Finland, Danmark og Sverige.

Et økende tilbud, kombinert med høyere rente, vil legge en ytterligere demper på boligmarkedet fremover, mener han.

ANALYTIKER: Senior analytiker Eiendom og Entreprenør i DNB, Simen Mortensen. Foto: DNB

– Forventningene er at prisstatistikken vil være fallende i tiden fremover. Prisene vil nok tilpasses folks betalingsevne, som rammes av en høyere rente, sier han.

– Dramatisk

Analytiker Kjetil Olsen i Nordea omtaler den utviklingen som skjer nå som definerende for de neste årene.

– Økningen i antall boliger lagt ut for salg nå er dramatisk, og dette skjer når færre kjøper boliger. Vi er inne i en fase med et klart omslag i boligmarkedet, sier han.

SJEFØKONOM: Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, presenterer prognoser for norsk og internasjonal økonomi under en tidligere pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han er tydelig på at renten er den viktigste årsaken til dette.

– Rentene går høyere, så det lånes ut mindre penger. Kjøpekraften i boligmarkedet går kraftig ned, og ut fra våre beregninger vil det folk føler de har råd til, gå ned med 20 prosent i løpet av kort tid, sier han.

Han understreker også at det først er nå husholdningene virkelig begynner å kjenne på økt rente.

– Det tar litt tid, men nå begynner folk å kjenne det på lommeboka, samtidig som at nye kjøpere er mer skeptiske til å gå langt over prisantydning nettopp fordi det spås usikre tider, sier han.

Langvarig effekt

Når renten øker, vil også bankene være mer tilbakeholdne. De må sjekke at alle kunder tåler en renteøkning på fem prosent – og når renten er høyere, er også renten kunden må kunne tåle høyere.

– Det betyr at finansieringsbevisene blir lavere, og folk kan kjøpe for mindre, sier Mortensen i DNB.

Han tror boligprisene vil gå ned, men understreker at boligprisfall ofte tar lang tid.

– Ingen vil «selge for mindre enn naboen», så når prisene synker, vil folk også vente lenger før de selger, og derfor ting vil ta tid. Dette er noe som kan prege de neste 5-7 årene, om ikke renten plutselig faller brått, sier han.

BOLIGPRISFALL: Økonomer spår fall i boligprisene. Foto: Aage Aune / TV 2

Han er også tydelig på at det ikke er lurt å spekulere i boligmarkedet nå.

– Samtidig så har jo folk et faktisk behov for boliger, og man flytter «inn» og «ut» av boliger i samme marked. Kjøp langsiktig og etter behov, men ikke belag deg på at boligen vil stige masse i verdi med det første, sier han.

– Boligfest over

Olsen mener vi de neste 5-10 årene vil se et annet boligmarked enn det vi legger bak oss.

– Boligprisene skal ned, vi vet bare ikke hvor langt ned. Den festen vi har hatt i boligmarkedet de siste 30 årene er over, og jeg vil tro den er over for godt, sier han.

Han spår en helt ny bolighverdag de nærmeste årene, og viser til prognoser som viser en styringsrente over tid på rundt 3 prosent.

– Tidligere har lønnsutvikling og lav rente vært det som har drevet boligprisene. Utsiktene for boligprisene fremover vil nok være mer drevet av inntektsveksten i samfunnet. Kanskje vil det komme små hopp ved rentejusteringer, men det blir en ny hverdag, sier han.

SUNNERE: Trangere tider kan gjøre at det blir mindre investering i boligmarkedet kun for investeringens skyld, spår Kjetil Olsen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han mener dette vil legge en demper på at enkeltpersoner kjøper opp flere boliger.

– Det blir nok mindre investering i boligmarkedet kun for investeringens skyld. I tillegg blir nok folk boende lenger på samme sted. På en måte kan du si at vi får et sunnere boligmarked, sier han.

– Samtidig så kan man godt si at folk flest vil få dårligere råd, understreker han.

– Tvunget til å bygge

Enkelte har ment at boligprisene vil synke de neste to årene, før den vil stige igjen, på grunn av mangel på nyboliger som følge av stansede utbygginger.

Dette er ikke Mortensen så sikker på.

– En del boligbyggere må nok løse prosjektene sine etterhvert, rett og slett fordi de blir tvunget til det. Tomteprisene vil også falle, og de vil ikke ha mulighet til å bli sittende i årevis med prosjekter som ikke igangsettes, sier han.

– De vil nok vente lengst mulig, men med tiden vil nok enkelte til og med være tvunget til å gjøre nullprosjekter som følge av kapitalkostnader, sier han.

NYBYGG: Usikkerhet gjør at byggebransjen vurderer å legge utbygginger på is. Foto: Frode Sunde / TV 2

Olsen er ikke så sikker på om utviklingen i nybygg vil ha så mye å si for boligprisene på sikt.

– OBOS har for eksempel lagt noen utbygginger på is. Det er jo et spørsmål hvorvidt prisene vil øke litt dersom tilbudet blir lavt etter boliger, men foreløpig er det stort tilbud og lav etterspørsel, og da er det dette som styrer prisene. Jeg tror ikke mangelen på nye boliger vil være så stor at den vil påvirke hele boligmarkedet nevneverdig, sier han.