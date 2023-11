Slik ble Moxnes avslørt igjen

TATT IGJEN: Bjørnar Moxnes har vedtatt et forelegg på 15.000 kroner etter å ha blitt tatt for fem tyverier i høst. Her er han avbildet i sommer da han møtte pressen for å snakke om tyveriet på Oslo Lufthavn. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Mandag skrev VG at tidligere partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, hadde vedtatt et forelegg på 15.000 kroner etter å ha blitt tatt for nasking på Meny på Nordstrand i Oslo.

Til avisen sa Moxnes at han har et psykisk helseproblem.

– Jeg er lei meg for at jeg har skuffet mange og at dette kommer i veien for det viktige arbeidet Rødt gjør, skrev han selv på sin egen Facebook-side.

Totalt er Moxnes anmeldt for fem tyverier i oktober og november.

Politiadvokat Maria Husebye Fossen opplyser til TV 2 at Moxnes ikke ble tatt på fersken i butikken.

– Slik jeg har forstått det, så har ansatte i butikken observert et mulig tyveri. Deretter har butikken bedt vekterselskapet om å gå gjennom videoovervåkning, forteller hun.

Gikk gjennom flere videoer

Da vekterne fikk bekreftet mistanken om det ene tyveriet, gikk de gjennom flere videoer fra andre besøk Moxnes hadde hatt i butikken.

Ifølge forelegget, som TV 2 har fått innsyn i, skjedde det første tyveriet den 16. oktober i år. Da gikk han inn i butikken klokken 12.45 og tok med seg en pakke salmalaks uten å betale for den.

Dagen etter stjal han to oster fra samme butikk. Tre dagere senere stjal han ytterligere to oster.

Ved to anledninger, den 31. oktober og 3. november, stjal han én ost fra den samme Meny-butikken.

Politiet ønsker ikke å utdype noe ytterligere rundt hvordan tyveriene skjedde.

Ble kalt inn til avhør

Butikken anmeldte derfor den tidligere partitoppen for fem naskerier. Vedlagt med anmeldelsen lå videobevis fra hver hendelse.

– Har politiet noen oppfatning av om det kan være flere tyverier enn de fem som er avdekket?

– Det har jeg ingen oppfatninger om, sier politiadvokat Fossen.

Fredag i forrige uke ble Moxnes innkalt til et kort avhør med politiet i Oslo. TV 2 er ikke kjent med hva han forklarte, utover at han vedtok forelegget på 15.000 kroner.

Dermed er saken avgjort og Moxnes har fått sin straff.

TV 2 har vært i kontakt med Rødt sentralt, som opplyser at Moxnes er sykmeldt og derfor ikke er tilgjengelig for en kommentar.

Meny ønsker heller ikke å kommentere denne saken.

– En alvorlig sak

Tidligere i år valgte Moxnes selv å gå av som partileder i Rødt.

Det skjedde etter at han ble tatt på fersken etter å ha stjålet et par Hugo Boss-solbriller på utenlandsterminalen på Oslo lufthavn.

Først forklarte Moxnes at han bare glemte seg og la brillene i veska, men så kom det frem at han hadde revet av prislappen da han ble konfrontert av ansatte på flyplassen.

Han la seg senere flat og sa at han hadde gjort en stor feil.

Etter at de siste tyveriene ble kjent mandag ettermiddag gikk nåværende partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, ut og sa følgende:

– Dette er en alvorlig sak. Det er viktig at han nå har fortalt åpent og ærlig om dette, og ber om den hjelpen han trenger,