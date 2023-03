Slik avslører og konfronterer du hersketeknikker

Som leder i næringsliv og toppidrett har Cecilia Flatum fått kjenne hersketeknikker på kroppen. Her er hennes råd for å stoppe herskere.

Hersketeknikker er noe mange av oss møter i hverdagen, enten det er i arbeidslivet eller samfunnet generelt.

Dette er ord og handlinger som kan gjøre oss usikre, utrygge og stenge oss ute fra det sosiale nettverket.

Hvordan gjenkjenner vi hersketeknikker når vi blir utsatt for dem? Hvordan skal vi håndtere å stå i en slik situasjon?

Lærte mye i næringslivet og idretten

Deloitte Consulting-toppen Cecilia Flatum har en rekke svar på disse spørsmålene.

Gjennom sin erfaring som toppleder i både det offentlige og det private næringsliv, har hun selv kjent disse hersketeknikkene på kroppen.

Flatum har også en bakgrunn fra idretten, både som president i Snowboardforbundet og visepresident i det internasjonale snowboardforundet, WSF.

Dette bidro til at hun selv ble oppmerksom på hersketeknikker for første gang.

For hennes del kom det tydelig til syne da hun i begynnelsen ikke fikk god nok innsikt i hvordan beslutningsprosessen foregikk og at man på den måten ble satt på utsiden.

– I veldig faste maktstrukturer så er hersketeknikker ekstra synlige. Det tror jeg også Linda Hofstad Helleland opplevde i WADA, sier hun.

ØNSKET ENDRING: Linda Hofstad Helleland vekket internasjonal oppmerksomhet grunnet endringene hun ønsket å gjennomføre i WADA. Dette bidro til latterliggjøring og mye motstand. Foto: Terje Pedersen

Hun beskriver mange lukkede beslutningsprosesser hvor det var vanskelig å få til endringer i idretten.

Hersketeknikker kan ifølge henne være farlige. Hun har sett at det kan være med på å innskrenke handlingsrom, kreativitet og arbeidsglede. Som ytterste konsekvens kunne det være med på å frata folk selvtillit og initiativ.

Men teknikkene som brukes trenger ikke bare være store ord og handlinger. Det kan ligge i bruken av et spesifikt ord eller det man bare valgte å ikke gjøre.

«Nasty Woman»

Et eksempel hun selv trekker frem er den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump.

Se for deg hvordan Trump møtte andre statsledere, hvordan han omtalte andre politikere.

«NASTY WOMAN»: Donald Trump er kjent for sin bruk av hersketeknikker, spesielt ovenfor andre politikere. Trumps måte å beskrive sin konkurrent til presidentjobben i 2017 er en klassisk form for latterliggjøring. Foto: Paul J. Richards / AFP

– Et godt eksempel er at han kalte Hillary Clinton for «nasty woman». Det er latterliggjøring. Han håndhilste ikke på Angela Merkel. Det er usynliggjøring, sier Flatum.

Flatum får støtte fra den profilerte NRK-journalisten og programlederen Sigrid Sollund om at Trump kan være et godt eksempel på hvordan hersketeknikker benyttes.

Hun har selv skrevet bok om emnet og tror at hersketeknikker som blir like åpenbare som de den tidligere presidenten bruker kan slå ut annerledes enn det som er tenkt.

Hun tror Trumps teknikker kan bli for tydelige for flere.

– Det kan være Trump gjorde oss mer oppmerksomme på hersketeknikker. De fungerer best når de ikke er like åpenlyse. Han har jo kalt folk for «feite». Da kan man jo spørre seg selv, er det dårlig oppførsel eller hersketeknikk?

På et NATO-møte i 2017 dyttet Trump også Montenegros president til side for å selv kunne ta plass ved siden av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Dette vekket reaksjoner verden over og ble for mange et eksempel på hersketeknikkene den tidligere presidenten bruker.

Her kan du se video av hendelsen som vekket stor oppsikt på NATO-møtet i 2017.

En moderne hersketeknikk

Foruten latterliggjøring og usynliggjøring er det også en vanlig hersketeknikk å tillegge andre meninger de aldri har uttalt eller stått for selv.

– Det kan også være at man sier sånt som «du som er innvandrer mener vel …», og så tillegger man folk meninger de ikke har, sier Flatum.

Med en fortid i privat og offentlig virksomhet har hun sett mange eksempler på hersketeknikker.

Noe som har vært vanlig er menn som ønsker å heve seg over kvinner.

Det kan for eksempel være spesifikke ordvalg overfor kvinnene i rommet for å markere en distanse mellom dem og mennene.

– Det kan være et møte hvor en seniorleder spør den eneste kvinnen i rommet: «Kan du hente litt kaffe lille venn?».

I dagens teknologiske verden er informasjon en viktig del av hverdagen. Innsikt, filer og deling av informasjon er noe mange av oss er avhengig av i arbeidslivet. Dette er også noe som kan utnyttes av de som selv ønsker å få mer makt og bli en hersker.

TO SEND OR NOT TO SEND: Hvem skal man sette på kopi på mailer, hvem velger man bevisst å utelate? Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det kan handle om hvordan man deler filer og data, og hvem man velger å sette på kopi. Hvem får tilgang, hvem får ikke.

Hun forklarer at det å holde noen filer for seg selv er en teknikk for å beholde makten. Ikke gi innsyn i det som er nødvendig for å selv kunne sitte med kontrollen.

Slik slår du tilbake

Flatum har flere tips til andre som opplever at herskere forsøker å manipulere og trykke folk ned.

– Det første man bør gjøre er å sette seg litt inn i det, så man forstår hva som skjer. Dersom hersketeknikker enten utspiller seg overfor deg, en kollega eller noen andre, så må du være bevisst på «at her skjer det noe som ikke er greit».

Noen ganger kan hersketeknikk gå over til å bli regelrett trakassering.

– Da handler det om å ta de neste fem sekundene. For hersketeknikker treffer jo ofte hjertet og magen og føles ubehagelig, men man er da nødt å koble inn hjernen.

Enten kan du påpeke bruken av hersketeknikk der og da, ta det en til en etterpå eller gjennom varslingskanaler dersom man har tilgang på det, sier Flatum.

For hun mener det er blitt enda viktigere nå etter koronapandemien å synliggjøre hersketeknikkene og konfrontere herskerne.

– Jeg tenker det er veldig viktig og spesielt nå. Vi ser fra flere arbeidslivsundersøkelser at dette med psykologisk trygghet på arbeidsplassen, at man har det bra er ekstra viktig. Mange sliter med mental helse etter pandemien.

– Så det å faktisk si etter møtet: «det som hendte der det er vel ikke greit», «kan jeg hjelpe deg, skal vi ta det opp?», sier hun.

Får støtte fra ekspert

Sigrid Sollund er helt enig med Flatum i hvordan man må håndtere bruken av hersketeknikker.

For hennes del er det viktig å gjenkjenne hva som er problemet og hvordan bruken av slike teknikker kan fremstå. Å få en forståelse for problemet er et av hennes beste råd.

– Dersom man ikke selv skjønner hva en hersketeknikk er, så kan det være vanskelig å oppdage de. Les og hør om hvordan de oppstår slik at det blir lettere for deg selv å gjenkjenne dem.

Spesielt i situasjoner der det står noe på spill mener hun bruken av hersketeknikker er vanlig. Det kan være i maktkamper eller interessekonflikter der det blir ekstra viktig å hevde seg selv.

SKREV BOK OM HERSKETEKNIKKER: Sigrid Sollund har selv erfart hersketeknikker som programleder og debattleder. Hun mener det beste er å holde hodet kaldt og være godt forberedt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Går man inn i en maktkamp eller interessekonflikt, tenk over på forhånd «hvem kan ta meg for hva og hvorfor?».

Når man har blitt utsatt for hersketeknikker må man i ettertid ta et steg tilbake og tenke over hva som har hendt. Det kan være med på å styrke deg selv neste gang du står i samme situasjon.

– Når hersketeknikker fungerer så vil de få deg til å føle deg skamfull og dum. Da er det vanskelig å kanskje se at det ikke nødvendigvis handler om deg, men om noen som ønsker å utnytte situasjonen. Da er det viktig å holde hodet kaldt.