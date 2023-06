Slår tilbake mot politimannens forklaring: – Trodde jeg kom til å dø

Onsdag begynte rettssaken mot polititjenestemannen i 30-årene, som er tiltalt for to tilfeller av grov kroppskrenkelse og grovt brudd på tjenesteplikten.

Domstolen skal avgjøre om politiets voldsbruk, som er fanget opp på et overvåkingskamera, var forsvarlig eller ikke.

Selv mener den tiltalte politibetjenten at slagene var helt nødvendige, og at han handlet riktig i en situasjon der politiet var i ferd med å miste kontrollen over en trusselsituasjon.

De to fornærmede, Kevin Simensen og Kristian Teigen, forklarte i retten at de er av en helt annen oppfatning.

– Jeg husker at noen tok meg i armen og at jeg dro den til meg. Så ble jeg overfalt, sier Simensen.

– Skjønte du hvem som tok deg i armen? spør aktor.

– Nei, jeg registrerte ikke det der og da.

– Nyttet ikke å overgi seg

Tiltalte forklarte at den omfattende voldsbruken fortsatte fordi Simensen ikke ga seg, uansett hvilke virkemidler som ble benyttet.

Slik forklarer fornærmede grunnen til at han ytet motstand:

– Jeg hadde et inntrykk av at det ikke nyttet å overgi seg, eller ligge i ro. Da ville det bare fortsette, tenkte jeg, sier han.

SKADET: Slik så Simensen ut rett etter hendelsen ved Esso-stasjonen i Kongsberg. Foto: Privat

Han forteller at han husker at han lå på gresset og at «det opplevdes som å bli pisket på ryggen».

Mens han lå på magen så han ingenting på grunn av at han hadde blitt utsatt for pepperspray, sier han videre.

– På et tidspunkt hadde jeg et kne på ryggen. Armene mine ble knekt oppover mens noen satt på ryggen min. Jeg trodde jeg kom til å dø hvis de ikke slapp opp.

– Permanente skader

Aktor spør ham om hvordan han hadde det dagen etterpå.

– Det var helt jævlig. Jeg husker at jeg hinket bortover med en ødelagt jakke, full av pepperspray, sier Simensen.

PÅ PLASS: Kristian Teigen (t.v) og Kevin Simensen (i bakgrunnen) sammen med sin advokat Ida Kristine Kolstad før retten ble satt på onsdag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han peker rett over ett av ørene sine, der han mener han har fått skader som har gitt ham varige mén.

– Denne kulen jeg har her, er permanent etter hendelsen. Jeg har vært mye preget av smerter i ledd i tiden etterpå, sier han.

Grillet om våpenfunn

Aktoratet viser videre til at det ble funnet en batong og en kniv på Simensen denne kvelden.

Aktor Marit Oliver Storeng spør ham om hvorfor han hadde med seg disse våpnene på en bytur.



– Vi hadde dårlig med tid da vi skulle dra ut på byen, så det er uheldig at det ble med. Ingen av de jeg var med visste at jeg hadde det på meg, det ble ikke brukt og var ikke ute, sier han.

VÅPEN: At en av de fornærmede hadde med seg kniv og betong på byen, er sentralt for tiltaltes forsvarer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Etter spørsmålene fra påtalemyndigheten, tok tiltaltes forsvarer John Christian Elden over.

– Er dette lovlige ting å ha? spør Elden.

Simensen erkjenner at de ikke er lovlige.

– Hvorfor har du dem da med deg på byen?

I RETTEN: John Christian Elden og Heidi Marie Harto Reisvang på plass i retten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Godt spørsmål.

– Takk for det, har du et godt svar?

Simensen er stille i flere sekunder, før han sier det ikke var meningen å ha med seg våpnene ut.

Underveis i Eldens utspørring bryter aktor inn og påpeker at den tiltalte politimannen under sin forklaring har sagt at han aldri var klar over at Simensen hadde verken batong eller kniv.

Dette er saken: 30. oktober 2022: Kevin Simensen (27) og hans kamerater var på byen.

Rundt klokken 01.45 møtte de politiet utenfor en bensinstasjon. Det endte med at de ble utsatt for vold, før de ble kjørt til arresten.

Simensen ble anmeldt for vold mot politiet, men saken endret karakter da Spesialenheten så videoen fra overvåkningskameraet på bensinstasjonen.

Videoen viser at Simensen blir slått minst 16 ganger, blant annet mot hodet. Den viser også at han blir slått med en teleskopbatong.

Nå er politibetjenten tiltalt etter straffeloven § 272, som handler om å utøve vold mot en annen person, samt for straffeloven § 172, som handler om «å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt».

Det er Spesialenheten for politisaker som fører saken i retten for påtalemyndigheten. Tiltalte nekter straffskyld.

Spurt om han «ble trigget»

Forsvareren var også opptatt av opptakten til hendelsen og vil tilbake til en episode tidligere på kvelden, som involverer en vekter på utestedet der de oppholdt seg.

Simensen har forklart at han ikke fikk komme inn igjen på utestedet, etter at han hadde vært ute en tur.

VAR HER: Kameratgjengen var på utestedet Privat tidligere på kvelden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det skal ha oppstått en diskusjon mellom Simensen og vekteren på utestedet.

På videoen, som altså viser voldsepisoden noe senere, er vekteren synlig sammen med politiet, og han skal ha pekt på Simensen og hans kamerater.

Elden lurer på om det var noe som trigget ham denne dagen.



– Nei, absolutt ikke. Jeg tolket ikke dette som en pågripelse, sier han.

– Fikk ingen informasjon

Også kameraten til Simensen, Kristian Teigen, inntok vitneboksen i onsdag ettermiddag. Han husker at han fikk et pålegg av en politimann om å gå vekk fra Esso-stasjonen.

SENTRALT: Hendelsesforløpet utspilte seg på denne Esso-stasjonen i Kongsberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg lurte på ID-nummeret hans eller navn, men det nektet han å gi da jeg skulle bli arrestert og anmeldt. Jeg fikk ingen informasjon om hvem han var, sier Teigen.

Han mener situasjonen på Esso eskalerte ekstremt fort.

– Det var mye adrenalin, så mye er svart. Men jeg husker at jeg ble slått. Jeg ante ikke hva som hadde skjedd, sier Teigen.



Han ankom ikke åstedet før Simensen allerede lå nede på bakken, sier han.

I VITNEBOKSEN: Onsdag ettermiddag forklarte Kristian Teigen seg i straffesaken mot den voldstiltalte politimannen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg skjønte ikke ordentlig hva som hadde skjedd før jeg så videoen fra Spesialenheten, sier Teigen.

– Fikk du høre noe om foranledningen etterpå? spør aktor.

– Nei, det var først da jeg så videoen hos Spesialenheten at jeg skjønte hva som faktisk hadde skjedd, sier han og legger til:

– Da jeg så videoen skjønte jeg at vi ikke hadde gjort noe galt.

Politivitne: – Ikke forberedt

Det siste vitnet retten fikk høre onsdag, er den kvinnelige kollegaen til tiltalte, som også var til stede på Esso-stasjonen.

Hun forteller at hun oppfattet situasjonen som «tilspissende» da Simensen og kameraten oppsøkte politiet og vekteren på parkeringsplassen.

– Hvis en av partene hadde løpt fra stedet, hvordan ville du forholdt deg til det? spør aktor.

– Da hadde jeg tenkt at da har den personen løpt. Det var ikke noe grunnlag for å løpe etter da, slik jeg oppfattet det, svarer hun.

Den kvinnelige betjenten forteller at hun gikk ut av patruljebilen fordi hun oppfattet at situasjonen tilspisset seg. Hun husker at hun var på vei rundt bilen da tiltalte tok kontakt med Simensen.

– Jeg var ikke forberedt på den eskaleringen som skjedde, sier hun på spørsmål om foranledningen til at Simensen ble lagt i bakken.

– Oppfattet du han (Simensen journ. anm.) som en reell trussel rett i forkant av at han ble lagt i bakken?

– Jeg oppfattet ikke at... Jeg svarer nei på det spørsmålet.

I avhør med Spesialenheten for politisaker har kvinnen forklart at maktbruken etter hvert «på en måte ble utlignet», fordi Simensen ikke sluttet å yte motstand mot tiltalte.

– Vurderte du på noe tidspunkt å slå Simensen med batong?

– Nei.