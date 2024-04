Slår tilbake mot knusande kritikk av barnevernet

– Det er grufullt at barn i kommunen vår har blitt utsett for dette. No er det godt å sjå at barna har blitt trudd, seier ordførar Roald Aga Haug i Ullensvang kommune i Hardanger.



TV 2 møter han i eit stort møterom på rådhuset i kommunesenteret Odda.

Her stiller ordføraren til intervju om den omfattande overgrepssaka som vart avdekka i eit nabolag i hans kommune.

Ei sak som har rysta kommunen, som no blir skulda for å ikkje ha klart å beskytte barna.

Ein far, ei mor og ein vaksen storebror vart før påske dømde for grove valdtekter av dei to yngste barna i familien. Guten og jenta er høvesvis 16 og 11 år i dag.

– Sviket er så massivt, grovt og alvorleg at det er vanskeleg å sette ord på det, var konklusjonen i den knusande dommen frå Hordaland tingrett.



I same sak vart også ein nabomann dømd for grove valdtekter av den same jenta, og sin eigen son.

Alle anka dommen umiddelbart. Barna snakkar usant og har blitt påverka av barnevernet, meiner dei.

Dommen er difor ikkje rettskraftig.

NEKTAR: Alle dei fire på tiltalebenken i Hordaland tingrett nektar straffskuld i overgrepssakene. Alle har anka dommen frå tingretten. Rettsteikning: Ane Hem / TV 2

Kvifor greip ikkje nokon inn?

Tingretten trur derimot på barna sine forklaringar.

Spesielt hard er dommen i omtalen av overgrepa som skal ha skjedd i familien med ein far i 50-åra og ei mor i 40-åra.

DEN VERSTE: Ordførar Roald Aga Haug har tidlegare sagt til TV 2 at saka er ei av dei verste kommunen har sett. Foto: Elias Engevik / TV 2

Her slit retten med å finne overgrepssaker å samanlikne med norsk rettshistorie. Alvdal-saka blir nemnd, men heller ikkje den kan måla seg, meiner dommarane.

Tingretten slår fast at dei to yngste barna i familien har levd under eit regime i oppveksten.

Heilt sidan guten var åtte og jenta tre år gamal skal dei ha blitt utsette for overgrep, ofte i fellesskap med heile familien. Fleire av overgrepa hadde ekstreme og sadistiske preg.

Storebroren deira skal ha blitt tvungen til å delta.

«Barna ble til dels tillært til å like overgrepene. De var i en sårbar situasjon og var forsvarsløse mot foreldrenes og storebrorens handlinger», skriv dommarane.

– Føler de at de har svikta barna?

– Ja, vi stiller oss i alle fall det spørsmålet. Vi skulle sjølvsagt ha hindra at barn blei utsette for overgrep, svarar Haug.

Korleis kunne dette skje i ein kommune med 11.000 innbyggarar, utan at det vart fanga opp?

Og om nokon mistenkte noko, kvifor greip ikkje kommunen og barnevernet inn?

HARDANGER: Ullensvang kommune ligg i Hardanger i Vestland fylke. Her frå kommunesenteret Odda, innerst i Sørfjorden. Foto: Elias Engevik / TV 2

Hadde informasjon om moglege overgrep

Samstundes som rettssaka gjekk for tingretten, undersøkte Statsforvaltaren i Vestland nettopp det.

Korleis handterte den interkommunale barnevernstenesta i Hardanger saka som gjeld familien.

Den har eit årelangt, dels komplekst og konfliktfylt bakteppe i barnevernstenesta.

Rapporten til Statsforvaltaren kom i februar. Konklusjonen var knusande.



Statsforvaltaren slår fast at barnevernet hadde «alvorleg og urovekkande» informasjon som tyda på at barna var utsette for overgrep.

Likevel vart det ikkje gjort forsvarlege vurderingar av barna sin tryggleik.

Særleg alvorleg er det at barnevernstenesta ikkje har hatt samtalar med barna utan at foreldra var til stades. Barnevernet har gjort fleire lovbrot i behandlinga av saka.

Assisterande seksjonsleiar for barnevern og helse hjå Statsforvaltaren utdjupar til TV 2:

– Når ein skal avklare omsorgssituasjonen til barna, er det veldig naudsynt å legge til rette for at barna får snakke fritt og trygt med barnevernstenesta. I denne saka meiner vi at barnevernet ikkje gjorde det, seier Eva Ekblom.

«Høy risiko for overgrep av far»

Informasjonen som Statsforvaltaren viser til, handlar mellom anna om faren i 50-åra.

I 2018 vart han dømd for å ha oppbevart og delt tusenvis av bilete og videoar som viser overgrep og valdtekter av barn.

Han blei avslørt då politiet avdekka at han var mannen bak brukarnamnet «Blondpus», i ein Skype-chat om overgrep mot barn.

Dei to yngste barna hans var i tilrettelagde avhøyr under etterforskinga i 2017, men fortalde ikkje om fysiske overgrep då.

Likevel var altså barnevernstenesta uroa.

Dei bad psykologspesialistane Hanne Aardal og Bente Austbø sjå nærare på omsorgssituasjonen i familien i forbindelse med straffesaka mot far.

Dei konkluderte, allereie i 2018, med at det var «høg risiko» for at den yngste sonen var utsett for seksuelle overgrep, truleg frå far.

Og at risikoen var for høg til at far kunne bu saman med barna.

RÅDHUSET: Odda er kommunesenteret i Ullensvang kommune. Den interkommunale barnevernstenesta i Hardanger blir no skulda for å ha brote lova fleire gonger i oppfølginga av to barn. Foto: Elias Engevik / TV 2

Slakt

Likevel fekk faren flytte inn igjen i huset kort tid etter enda soning i 2019.

«Det er ikkje samsvar mellom den alvorlege bekymringa de hadde i saka og korleis de følgde opp barna og familien», påpeikar Statsforvaltaren og legg til at familien i 2019 og 2020 hadde ingen aktive hjelpetiltak frå barnevernstenesta.

Dei så å seie slaktar barnevernets arbeid i denne perioden. At dei ikkje var tettare på barna her blir omtalt som «særleg alvorleg» og ei «ansvarsfråskriving».

Barnevernet har altså ikkje klart å beskytte barna. Ifølge dommen stod mor og storebror for overgrepa medan far sona i fengsel. Så skal far ha halde fram overgrepa etter at han hadde ferdigsona «Blondpus»-dommen.

«Vi minner om at barnevernstenesta har heimel til å gjere vedtak om å flytte barn ut av heimen, dersom det er fare for at barnet vert vesentleg skadelidande om barnet vert verande i heimen», skriv Statsforvaltaren.

– Barnevernstenesta har ikkje gjort det dei skulle og det kan ha fått alvorlege konsekvensar for barna, seier Ekblom.

Rapport fekk kritikk

– Vi kunne ha snakka meir med barna i den perioden, erkjenner Ullensvang-ordføraren ovanfor TV 2.

Kommunen tek mykje sjølvkritikk i saka og har endra rutinane sine. Likevel, det er eit stort «men» her for ordføraren.

Rapporten der psykologspesialistane åtvara om moglege overgrep frå far, vart nemleg vurdert av Barnesakkyndig kommisjon.

Også den rapporten kom i 2018. Og her får psykologspesialistane kritikk.

Dei har gått for langt og vore for bastante i vurderinga om den framtidige omsorgssituasjonen til barna, meinte kommisjonen.

Det burde undersøkast om det var andre grunnar til barna sine vanskar, enn at faren kunne ha utsett dei for fysiske overgrep, foreslo dei.

TEK SJØLVKRITIKK, MEN: Ordførar Roald Aga Haug meiner barna først byrja å fortelje om overgrepa då dei skjønte at dei aldri skulle tilbake til heimen med foreldra. Å gripa inn før det, meiner kommunens juristar at dei ikkje hadde høve til. Foto: Elias Engevik / TV 2

Slår tilbake

Dette er kjernen i motsvaret kommunen har gitt til Statsforvaltaren i forbindelse med tilsynsrapporten.

For på det tidspunktet hadde barnevernstenesta to motstridande rapportar om faren for fysiske overgrep.

Ordføraren i Ullensvang kommune meiner kritikken frå kommisjonen «kompliserte» barnevernets moglegheiter til å ta barna ut av heimen, basert på uroa dei hadde den gangen.



– Vi kunne ikkje gått inn på den måten dei skildrar, seier Roald Aga Haug og slår slik tilbake på kritikken frå Statsforvaltaren.



– Vurderinga vår då og no, saman med juristane våre, var at vi ikkje ville vunne fram. Hadde vi tapt ei slik sak, ville det sitja enno lenger inne å fremje ei ny sak seinare.

– Vi kunne difor ha øydelagd saka. Slik at barna kanskje kunne ha levd under dei same forholda enno.

– Barnevernets dilemma

For barnevernstenesta er nemleg overtydde om éin ting; at barna ikkje ville fortald om kva dei hadde opplevd, med mindre dei fekk ein garanti om at dei aldri skulle tilbake til heimen.

Barna blei truga til å teie stilt om overgrepa og foreldra skapte eit bilete av at «alle andre», og særleg barnevernet, var fiendar, heiter det i tingrettens dom.

– Det ville vore umogleg for barna å opna seg om dette viss ikkje. Men det er veldig krevjande å komma i ein situasjon der du kan garantere slikt. Det er det spennet barnevernet må leva i og eit dilemma ein verkeleg bør sjå på i lys av denne saka, meiner Haug.

Fortalde etter pågripingar

Til slutt fortalde barna.

Det skjedde etter at kommunen fekk fleire uromeldingar om den sokalla nabomannen i saka. Mannen blei deretter pågripen av politiet.

Sommaren 2021, vel eit halvt år etter at nabomannen var tatt, oppdaga politiet at faren i 50-åra på nytt hadde søkt etter overgrepsbilete.



Han blei difor også pågripen. Den yngste sonen blei plassert i fosterheim.

Så begynte han å fortelje.

– Saka fekk langt større dimensjonar enn ein kunne tenkje seg, seier ordføraren, og viser til at barnevernet lenge ikkje hadde grunnlag for å seie at mor ikkje var ein skikka omsorgsperson for barna.

– Spekulativt

Det store temaet i rettssaka var barna sine forklaringar. Historiene og skildringane av overgrepa er groteske og brutale.

Men det finst ingen tekniske bevis, verken bilete eller fysiske skader på barna, som underbygger det dei fortel.

Dei tiltalte gjekk i retten til frontalangrep på barnevernet, som dei meiner har påverka barna til å forklare seg uriktig.

I dommen vedgår retten at den yngste sonen sine detaljerte og omfattande samtalar med barnevernstilsette før dei tilrettelagde avhøyra, var eigna til å påverke han.

Dei meiner likevel det ikkje har skjedd påverknad.

– Har barnevernet gått for langt i samtalane med barna, fordi ein hadde eitt ønske om å rette opp tidlegare feil?

– Nei, det …, byrjar Haug før han pausar litt.

– For det første blir det eit veldig spekulativt spørsmål. Domstolen har sett på dei sidene av saka og komme med ein konklusjon om det. Barnevernstilsette har vitna i retten og blitt spurt om dette. Eg har ikkje føresetnader for å seie nokon anna enn det som står i dommen.

– Tar for lang tid

Statsforvaltaren, trass kritikken og funn av lovbrot, har forståing for at komplekse saker om vald og overgrep er vanskelege og krevjande å handtere for lokale barnevernstenester.

Eva Ekblom viser til ein rapport frå Helsetilsynet, der ein gjekk gjennom 106 barnevernssaker.

– Der ser vi, som i denne saka, at når det kjem alvorlege bekymringar om barn, tar det for lang tid før dei får naudsynt hjelp, seier Ekblom.

Som nemnd har alle fire anka dommen. Far, mor, storebror og nabomannen har heile vegen nekta for at overgrep har skjedd. Saka er sett opp til å gå frå september til desember i Gulating lagmannsrett til hausten.