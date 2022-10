ROTTE-AUKE: For denne rotta endte livet då den gjekk i ei av fellene til eit skadedyrfirma. Før dét hadde den truleg kosa seg med eit gourmetmåltid frå søpla. Foto: Tommy Iversen/Agila Vest Skadedyrkontroll

Slår rottealarm: – Kraftig auke

Junkfood i bybildet er ein av grunnane til at rottebestandane i landet no aukar. Her får du tips til korleis du kan unngå å få gnagarane i hus.