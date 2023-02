Slår ring om skadde Ukraina-frivillige: – De er to helter

Medlemmer av Facebook-gruppa «Klokkeriet» har en ekstra grunn til å være stolt av de to frivillige som ble skadet i Ukraina.

SKADET: Simon Johnsen og Sander Sørsveen Trelvik er ved godt mot, tross skadene de fikk da de ble rammet av et russisk angrep i Bakhmut tidligere i februar. Foto: Privat

Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen jobbet som frivillige ambulansearbeidere i Ukraina da de 2. februar ble skadet i et russisk angrep.

Onsdag får TV 2 bekreftet at de to lander i Norge i kveld.

– Helsedirektoratet kan bekrefte at det norske Medevac-flyet vil lande på Gardermoen onsdag kveld. Etter avtale med Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen kan vi bekrefte at de er om bord på flyet.

– Vi kan ikke kommentere hvor de skal transporteres videre etter at de har landet i Norge, sier beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet.

Klokken ble frastjålet

Sørsveen har vært innlagt på sykehuset i Lviv for skadene han pådro seg i angrepet. Da han var innlagt her, forsvant flere av eiendelene hans.

Med seg til Ukraina hadde han med seg blant annet en klokke.

På Facebook-gruppa «Klokkeriet» skriver Sørsveen at den blå TAG Heuer Aquaraser klokken skulle han aldri selge. Klokka hadde for mye historie.

STJLET: Klokka som var med til Ukraina er nå vekke. Foto: Skjermdump

Men da en sykepleier skulle hente noe fra sekken hans oppdaget de at klokka var vekke.

Sørsveen skriver at sykehuset nå prøver å finne ut hvem som har tatt den, men at han tviler på at tingene dukker opp igjen.

– To helter

Nå har medlemmene av Facebook-gruppa bestemt seg for å gå sammen og skaffe nye klokker til både Sørsveen og Johnsen.

Stig Louis Olsen er en av administratorene i gruppa. Han skriver i et innlegg at de er stolte av å ha to slike medlemmer hos de i Klokkeriet.

– Sander og Simon fortjener vår støtte, skriver Olsen.

Klokkene skal produseres og designes av det norske klokkemerket Radium Instrument.

ADMINISTRATOR: Kevin Colletmüller sier Facebook-gruppa han administrerer er stolt over de to hjelpearbeiderne Foto: Privat

Kevin Colletmüller er og administrator i gruppa. Han sier til TV 2 at de er stolte over arbeidet til de to.

– Begge to er veldig aktive medlemmer av gruppa. De har delt bilder av klokker samtidig som de har tjenestegjort i Ukraina i lang tid.

– Vi er stolte over det arbeidet dere gjør i Ukraina. De er to helter som er en av oss, sier Colletmüller.

Startet Spleis

I tillegg til å samarbeide med Radium Instrument om å lage klokker til de to, er det i tillegg startet en innsamlingsaksjon i gruppa. Alle pengene skal gå til Frontline Medics, som er organisasjonen Sørsveen og Johnsen var medlem i.

Etter fire timer er det allerede samlet inn 44.000 kroner.

NORSK: Slik blir de to klokkene som nå produseres. Foto: Radium Instrument

– Vi pleier å ha en innsamlingsaksjon i året. Det som er spesielt med denne er det er en veldig unik situasjon med at Sørsveen og Johnsen har vært der frivillig og blitt skadet.

– I tillegg synes vi at organisasjonen de har jobbet for gjør en veldig bra jobb, sier Colletmüller.