Slår ring om Märtha Louise: – Hun har ekte engasjement og hjerte

Prinsessen har i mange år vært beskytter for en rekke organisasjoner, som er en tittel forbundene må søke forlengelse av.

I 2020 gikk åremålet til Epilepsiforbundet ut, og da valgte de å ikke søke om forlengelse, skriver NRK onsdag kveld.

Kort tid etter opplyste ytterligere to foreninger at de også vurderer å kutte ut samarbeidet.

Årsaken oppgis å være prinsessens relasjon til Durek Verret og bråket rundt paret.

PRINSESSEPARET: Sjaman Durek Verret og prinsesse Märtha Louise fotografert under et eksklusivt intervju med TV 2 i Bergen forrige helg. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Søkte ikke forlengelse

Epilepsiforbundet forklarer at uroen rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble en del av diskusjonen i forbundsstyret.

– Som pasientorganisasjon er vi opptatt av å jobbe tett med fagfolk og fremme det som er vitenskapelig bevist. Det Durek Verrett formidler, er mot vår etikk, sier forbundsleder Bente Nordahl Langsø til NRK.

Hun forklarer at styret i Epilepsiforbundet diskuterte hvorvidt kongelig anerkjennelse ville fremme deres sak, og at det endte med at styret valgte å ikke søke om nytt beskytterskap.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Märtha Louises manager, foreløpig uten å lykkes.

TRADISJON: Prinsesse Märtha Louise har lang tradisjon for å være beskytter for en rekke foreninger og organisasjoner. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Vurderer å trekke samarbeidet

Norsk Revmatikerforbund sier til VG onsdag kveld at de vurderer å gjøre det samme som Epilepsiforbundet.

– Vi må definitivt ta det til vurdering, fordi det etterlatte inntrykket etter vår beskytter er i strid med hva vi står for som forbund og det er viktig, sier generalsekretær Bo Gleditsch til avisen.

Ifølge han vil både å aktivt si fra seg beskytterskapet og å la være å søke på nytt vurderes.

TV 2 har forsøkt å få tak i Hørselshemmedes Landsforbund og Foreningen for Muskelsyke, som har prinsessen som beskytter.

Overfor Dagbladet bekrefter lederen av sistnevnte at samarbeidet har vært oppe til vurdering før og vil bli det igjen nå.

– Det har vært oppe til vurdering tidligere, men da har vi valgt å fortsette samarbeidet. Hun har vært en god støtte og vi opplevde at hun klarte å skille rollene sine godt. Vi har ikke snakket om det i styret enda, men det skal tas opp til ny vurdering, sier leder Patricia Melson til avisen.

Til tross for ett avsluttet samarbeid og at flere revurderer, slår også flere ring om prinsessen.

– Stolte og glade

TV 2 har vært i kontakt med Ridderrennet, som Märtha Louise også er beskytter for.

– Vi er stolte og glade for det langvarige samarbeidet med Kongehuset, som vi har hatt siden det første ridderrennet i 1964, sier generalsekretær Anne-Kristin Wadahl.

SKIRENN: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Martha deltar og deler ut medaljer under Ridderrennet på Beitostølen i 2013. Foto: Lise Åserud / NTB

– Opplever dere at det er grunn til å revurdere samarbeidet med prinsessen nå?

– Hun har vist engasjement og positivisme. Hun har utøvd rollen på en flott måte i forhold til arbeidet vår med fokus på møteplasser og læringsarenaer for fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse, sier Wadahl.

– Godt fornøyd

Forbundsleder Terje Andre Olsen i Norges Blindeforbund forteller at de også har landet på samme konklusjon.

– Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Prinsesse Martha Louise. Hun gjør en god jobb med å hjelpe oss å spre vårt budskap, sier han til TV 2.

Olsen forteller at Prinsessen senest onsdag var med og åpnet et nytt hundesenter for forbundet.

– Hennes tilstedeværelse gjør at vi når ut. Vi må bruke de kanalene vi har og det er ikke aktuelt å bytte henne ut med noen andre.

ONSDAG: Prinsesse Martha Louise på den offisielle åpningen av Hundeskolen Veivisere i regi av Norges Blindeforbunds førerhundanlegg på Ås onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

For dem er det viktig at så mange som mulig får vite at det finnes behandling for sviktende syn, og at det er viktig at det undersøkes og behandles så tidlig som mulig.

– Prinsessen hjelper oss med å formidle dette viktige budskapet.

Mener forholdet til Durek ikke er relevant

Vivil-Lekene er et landsomfattende idrettsarrangement for utviklingshemmede utøvere, som har hatt prinsessen som sin beskytter siden 90-tallet.

– Vi har diskutert saken i styret ved to anledninger, og konkludert at vi har positive ting å si om Märtha Louises arbeidet som ambassadør for oss, sier daglig leder David Støre.

Årsaken til at det i det hele tatt ble tatt opp som tema var Märtha Louise valg av livsledsager for noen år tilbake, som ble slått stort opp i media.

– Det har vært mye omtale om hennes forhold til Durek, men det er ikke relevant for oss. Vi er klare på at vi synes at hun har gjort en veldig god jobb for målgruppen vår og bidratt på en positiv måte, sier Støre.

Han sier at prinsessen er profesjonell, og hun tar seg tid til å se og være sammen med våre deltakere.

– Det er lett å se at hun har ekte engasjement og hjerte for de mer marginaliserte gruppene i samfunnet.