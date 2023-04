Slår kokain-alarm: – Bør bekymre flere enn oss

FLERE SAKER: Ifølge oversikten over dopingsaker hos Antidoping Norge, kan man se at innebandy har to saker om kokain i år og en sak om kokain i fjor, i tillegg til en sak om heroin. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Antidoping Norge (Adno) sier de har hatt flere dopingsaker med kokain i norsk idrett de siste årene.

Bare i fjor omhandlet 9 av 14 dopingsaker bruk av kokain. I tillegg hadde Antidoping Norge to saker på bruk av cannabis og én på heroin.

– Vi har hatt flere kokain-saker de siste par årene enn vi har hatt på de 18 foregående årene, sier Halvor Byfuglien i Antidoping Norge.

Kommunikasjonssjefen understreker at de er bekymret for utviklingen.

– Det som bør bekymre flere enn oss, er hvordan det kan virke som om kokain nå også er mer vanlig i idretts- og treningsmiljøer, sier Byfuglien til TV 2.

ANSVAR: Halvor Byfuglien sier Antidoping Norge føler et ansvar for å gjøre alle som er i og rundt idretten oppmerksomme på den trenden de ser med så mange positive kokain-saker. Foto: Stian Schloesser Moeller

Bytter ut alkohol med dop

Adno, som er 20 år i år, sier de har hatt flere dopingsaker som omhandler bruk av kokain i norsk idrett fra 2021 og 2022, enn det de har hatt hele perioden fra 2003-2020 til sammen.

I tillegg opplever de en økning i kokainrelaterte henvendelser fra idretten.

– Det vi fanger opp er positive prøver gjennom den testvirksomheten vi gjør i idretten. I tillegg opplever vi en økning i kokainrelaterte henvendelser fra idretten, blant annet til vår varslingskanal. Vi kontaktes dessuten av idrettsforeldre og personer med roller i idretten som uttrykker bekymring, sier Byfuglien.

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI), som ble lagt frem i februar, viste at kokainbruken blant unge voksne i Norge har økt.

Adno sier at de nå har flere signaler om at bruk av for eksempel kokain eller cannabis er noe som skjer på fest eller fritid, også sammen med lagkamerater eller venner fra idretten.

Ifølge organisasjonen forteller noen av utøverne som har havnet i dopingsaker etter bruk av kokain, at de har brukt dette som alternativ til alkohol, for å unngå å være fyllesyke til morgendagens konkurranse eller kamp.

– For oss er det i det hele tatt vanskelig å si så mye om motivet for bruk. Utøvere vi snakker med forteller at de bruker kokain for å føle seg bedre, få mer selvtillit. Felles for mange er at dette har med selvfølelse å gjøre, sier Byfuglien til TV 2.

Slik fungerer kokain på kroppen: Kokain påvirker sentralnervesystemet og forsterker enhver form for normal nytelse ved å øke nivåene av blant annet adrenalin, serotonin og dopamin, som er naturlige stoffer vi allerede har i kroppen. Kokain er det rusmiddelet i verden som frigir mest dopamin, noe om gir brukeren en intens lykkefølelse.

Brukerne sier gjerne at de føler seg som « kongen på haugen» når de inntar kokain. Det er også det rusmidlet som er mest psykisk avhengighetsskapende. Vanlige fysiske virkninger: Pulsen går raskere

Temperaturen i kroppen stiger

Pupillene utvider seg

Man får mer energi, noe som kan øke seksuell lyst og aktivitet

Etter hyppig bruk kan man oppleve skjelvinger, rennende nese og eksem ved neseborene. Det kan også oppstå hull i neseskilleveggen dersom man sniffer mye kokain.

Menn som bruker kokain regelmessig, kan også utvikle impotens. Vanlige psykiske virkninger: Gir deg en lykkerus

Svekker dømmekraften og impulskontrollen

Øker selvtilliten, energien og risikoviljen

Undertrykker tretthetsfølelsen og matlysten

Brukeren kan også oppleve uro, angst og forvirring, og slike virkninger vil forverres av hyppig bruk over flere dager og mangel på søvn. Noen erfarer også å bli aggressive og voldelige dersom de bruker kokain i kombinasjon med alkohol. Kilde: Blå Kors

Mest blant yngre menn

I en oversikt Ando har laget over antall dopingsaker kommer det frem at det er mange ulike idretter som er rammet av dopingsaker som omhandler kokain.

– Det er både utøvere på breddenivå og utøvere som er inn under definisjonen for nasjonal topputøver. Vi ser ellers at det er menn, og at de fleste er mellom 18-25 år.

Oversikten over dopingsaker viser at idretten innebandy har to saker på bruk av kokain i år og en sak om kokain i fjor, i tillegg til en sak på bruk av heroin.

Ifølge Norges Bandyforbund har de ingen indikasjoner på at deres idretter er mer sårbare for narkotikabruk enn andre særforbund.

– Vi ønsker å unngå dopingsaker i fremtiden, og i samarbeid med Adno vil vi gjennomgå de tre hovedgruppene våre; innebandy, bandy og landhockey for å videreutvikle vår handlingsplan for antidopingarbeidet, sier kommunikasjonsrådgiver Sander Raab Owren i Norges Bandyforbund.

Norges Idrettsforbund er bekymret

Seniorrådgiver i Norges Idrettsforbund, Håvard B. Øvregård, sier de ikke har opplevd noen betydelig økning i antall henvendelser om dette teamet.

– Vi får enkelte spørsmål om narkotika, men det er ganske få henvendelser, sier Øvregård til TV 2.

OPPFORDRING: Håvard B. Øvregård sier at Norges Idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag om å sette antidoping på agendaen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Han understreker samtidig at Norges Idrettsforbund er bekymret over økningen i positive dopingprøver for narkotika.

– Idretten er stor, og utfordringene vi har, speiler ofte samfunnet. Jeg ville i utgangspunktet tro at dette er et mindre problem i idretten enn ellers i samfunnet, men tallene gjør at vi må følge mer med på denne tematikken fremover.

Kan bli utestengt fra idretten

Adno sier at mange ikke er klar over at denne typen stoffer, som for eksempel kokain, står på dopinglisten.

– Noe annet som kommer frem er at det sitter langt inne å erkjenne at de faktisk har brukt kokain – og derfor sitter det nok også langt inne å snakke åpent om hvorfor det brukes.

INKLUDERER IDRETTEN: Antidoping Norge har tatt opp kokain-bruk med idretten, og da spesifikt med de idrettene som er mest rammet. Videre sier de at rusmidler på dopinglisten er også noe de snakker om når de holder foredrag og seminarer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kokain står på WADAs dopingliste og er ulovlig å bruke i konkurranse. I en dopingprøve kan stoffet spores i urin i flere dager.

– Andre igjen tror ikke det kan spores så lenge i kroppen som det faktisk kan, eller at de ikke kan straffes for det i idretten dersom de tar stoffet utenfor en konkurransesetting, selv om de fortsatt har det i kroppen når de testes.

Dersom man havner i dopingkontroll under konkurranse dagen derpå, kan utøvere risikere en positiv prøve.

– Derfor er vi opptatt av å kommunisere at denne type stoffer faktisk står på dopinglisten og kan føre til at du utestenges i lang tid fra idretten.