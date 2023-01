Slår holke-alarm: – Følg rådene

Det viktigste de neste dagene er at vi må skille tydelig mellom Sør-Norge og Nord-Norge, sier vakthavende meteorolog Olav Erikstad i StormGeo.

De nordlige delene av landet trekker nemlig det lengste strået når det kommer til værmeldingen.

Han sier Nord-Norge vil være i en typisk situasjon med østlig vind de neste dagene.

– Vind mellom sør og øst gir som regel pent vær i Nord-Norge. Unntaket er mot grensen til Sverige i nord, der det kan være snø.

Kirkenes, Vardø og Vadsø får byger inn fra havet.

– Ellers vil det være greie forhold i Nord-Norge.

Kraftig aktivitet

I Sør-Norge er det imidlertid kraftig lavtrykksaktivitet.

– Det kommer stadig nye lavtrykk, slår meteorologen fast.

Han nevner at det blir mildere i været til helga.

– Snøen vil gå over til regn ved sørlandskysten og Rogaland.

De neste dagene og i helgen fortsetter snøværet i store deler av landet.

– Det ventes spesielt mildt vær i Oslo på søndag, sier Erikstad.

Ifølge meteorologen kan det bli over fem plussgrader på kysten av Sørlandet og Rogaland.

Mens det ventes temperaturer mellom 0 og fem plussgrader andre steder langs kysten.

Det kommende mildværet vil føre til holkete føre på veiene mange steder.

– Det blir en holkete helg. Særlig lørdag og søndag. Følg med på rådene fra de lokale myndighetene, sier Erikstad på spørsmål om hvilke forholdsregler spesielt bilister bør ta.

Lavtrykkene står i kø

Slik beskriver Erikstad lavtrykkssituasjonen i Nord-Europa:

– Lavtrykk står i kø, og ligger bare å venter på at det første lavtrykket skal slippe taket. Det er helt fysisk og konkret, forklarer han.

– Man ser at det er en kø av lavtrykk fra midten av Atlanterhavet inn mot Norge. Det ligger som en langs remse, legger han til.

KØ: Værkartet viser lavtrykksaktiviteten i Nord-Europa torsdag klokken 12. Foto: StormGeo

Når vi har et lavtrykk like foran oss, vil det stort sett blåse fra øst, noe som gir snø og nedbør på Østlandet, forteller Erikstad.

Mens når lavtrykket passerer, får vi vind fra vest og mest nedbør på Vestlandet.

Den stadige køen av lavtrykk fører derfor til at det veksles mellom vestavind og østavind.

– Hvor vanlig er det med køvirksomhet i lavtrykket?

– For å si det sånn, det været vi har nå er årsaken til at Holmenkollen ble bygd i sin tid, og det er årsaken til at Norge er en skinasjon. Lavtrykk over Skagerak er normalen. Nordmenn ble ikke født med ski på beina fordi Bergen har mye vestavind.