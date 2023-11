Slår flyktningalarm: – På bristepunktet

UROLIGE: Flere kommuner melder om høyt press på kommunale tjenester som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina, som her på Bømlo. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Vi har ropt varsku om dette en god stund nå, sier Frps Erlend Wiborg.

Han er partiets innvandringspolitiske talsmann, og viser til at flere ordførere slår alarm om situasjonen i kommunene som følge av den store flyktningstrømmen fra Ukraina.

Wikborg deler ordførernes bekymring.

– Vi ser at vi får langt flere som kommer til Norge enn til for eksempel Sverige og Danmark. Det mener vi har sammenheng med at vi har vesentlig bedre ytelser enn våre naboland, sier Frp-representanten.

URIMELIG: Frps Erlend Wiborg mener det er totalt urimelig at flyktninger får bedre ytelser i Norge enn i våre naboland. Foto: Erik Edland / TV 2

Vil redusere ytelsene

Frp leverte i forrige uke derfor et representantforslag til Stortinget. Her ber de regjeringen redusere ytelsene til flyktninger «slik at disse maksimalt er på nivå med Sverige og Danmark.»

I høst har det kommet om lag 1000 ukrainere til Norge hver uke. Det er flere enn Finland, Danmark og Sverige har mottatt til sammen.



Ved å redusere ytelsene, tror Wikborg at færre ukrainere vil velge Norge framover, og at kommunene dermed vil få en mindre krevende jobb med å bosette flyktningene.

– Konsekvensene av at antallet fortsetter å ligge på det nivået som det gjør nå, er at Norge rett og slett ikke har kapasitet. Vi har ikke nok leger, nok boliger, sier han, og legger til:

– Det er også totalt urimelig at en flyktning skal få nesten dobbelt så mye i ytelser her som i Sverige og Danmark.

SKAL BEHANDLES: Det er ennå usikkert når Frps representantforslag skal til behandling i Stortinget. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Høyre: – På bristepunktet

Høyre-ordfører i Skien kommune, Marius Roheim Aarvold, har overfor TV 2 også tatt til orde for å se nettopp på godene flyktningene får i Norge, sammenliknet med andre europeiske land.

Høyres stortingsgruppe har på sin side ennå ikke tatt stilling til Frps forslag. Det forteller innvandringspolitisk talsperson, Mari Holm Lønseth.

Partiet er samtidig bekymret for hvordan kommunene blir satt i stand til å ta imot og bosette flyktningene.

– Det er viktig å ta situasjonen i kommunene på alvor. Mange kommuner og lokalsamfunn forteller nå at de er på bristepunktet. Samtidig ser vi at regjeringen gjør lite for å hjelpe kommunene, sier Holm Løseth.

Hun viser blant annet til at regjeringen ikke har lagt inn nye midler til for eksempel oppkjøp av utleieboliger til neste år, da flere kommuner peker på at nettopp boligmangel er blant de største utfordringene.

FLERE I ARBEID: Høyres Mari Holm Lønseth mener det er bekymringsfullt at så få ukrainere er kommet i arbeid. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen / Høyre

Vil få flere i arbeid

– Vi synes også det er bekymringsfullt at vi ikke har lyktes like godt med å få flyktningene like raskt ut i arbeid som nabolandene våre.

Samtidig som Norge nå tar imot langt flere flyktninger enn Sverige, Finland og Danmark, er altså andelen av ukrainere som har kommet seg ut i arbeidslivet, langt lavere her enn hos våre naboer.

– Vi mener vi må få på plass en mer digital og fleksibel språkopplæring, og mer arbeidsretting inn i introduksjonsprogrammet. Skal vi klare å ta imot flere av de som er på flukt, må vi få flere i arbeid raskere.

Ap: – Mer bekymret

Heller ikke Arbeiderpartiets stortingsgruppe har tatt stilling til Frps representantforslag.

Samtidig har innvandringspolitisk talsperson i partiet, Lene Vågslid, også tatt til orde for en ordentlig debatt om hvordan man kan sikre et trygt, ansvarlig og bærekraftig mottak og bosetting av flyktninger i tiden som kommer.

– Jeg kjenner meg igjen i det ordførerne forteller til TV 2. Jeg har reist mye rundt i landet med kommunalkomiteen, og det er mange ordførere som nå opplever det samme. De er mer bekymret enn tidligere, og opplever et større press.

I forrige uke skrev hun i Aftenposten at det nå «knirker litt» mer både i kommunene, og i mottaksapparatet.

MER BEKYMRET: Aps Lene Vågslid forteller at kommunene er mer bekymret for situasjonen nå enn tidligere. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tror på tverrpolitisk enighet

– Nå har også justisministeren holdt en redegjørelse for Stortinget, hvor hun tydelig sier at det blir mer krevende framover. Dette blir en av de viktigste oppgavene både for justisminister Emilie Enger Mehl og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna framover.

Vågslid mener det er viktig at regjeringen og Stortinget lytter til det både ordførerne og KS nå etterlyser. Hun mener samtidig at en av nøklene til suksessen så langt, har vært nettopp en tverrpolitisk enighet om løsningene. Det blir også viktig framover, mener hun.

Regjeringen har bedt kommunene forberede seg på å bosette 37.000 nye flyktninger neste år. Samtidig er flere ordførere altså usikre på om det lar seg gjøre.

– Har gjort en del riktig

– Det er en bekymring i enkelte kommuner. Det handler blant annet om bærekraften i de ulike systemene, særlig det å få flyktningene ut i arbeid, og sørge at de blir selvforsørgende, sier Vågslid, og fortsetter:

– Her mener jeg at Tonje Brenna har gjort viktige og riktige ting, som å se på hvordan man kan gjøre introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet.

Ap-representanten mener regjeringen nå arbeider bra med dette, men at det er viktig at det nettopp diskuteres nøye og grundig framover.

– Satt på spissen, så er det sånn at hvis vi ikke sikrer bærekraften nå, så ender det opp med at vi gjør det dårligere for alle.