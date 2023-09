Slår alarm: – Steike forbanna

Ekteparet Harald og Berit Pedersen hadde vært gift i over 60, da de fikk den tunge beskjeden.

– Det var døtrene som først oppdaget at det var noe som ikke var helt bra. Så fikk hun diagnosen Alzheimers, forteller 87 år gamle Pedersen til TV 2.

I rundt tre år fortsatte paret å leve livene sine sammen i leiligheten i Fyllingsdalen, på reiser og på hytta.

Helt til det ikke gikk lenger.

I sommer flyttet kona inn på Løvåsen sykehjem.

– Det var helt forferdelig. Hun ville ikke bo der.

GODE MINNER: Harald og Berit Pedersen har samlet mange gode minner etter over 60 års ekteskap. Foto: Frode Hoff / TV 2

Mangler 4650 sykepleiere

Bergensavisen har også omtalt historien til Harald og Berit Pedersen.

TV 2 har den siste tiden kartlagt bemanningssituasjonen i flere norske kommuner. Tall fra Nav viser at det i 2023 mangler rundt 13 000 ansatte innen helse- og omsorg i hele Norge. 4650 av disse er sykepleierstillinger.

TV 2s undersøkelser viser at rundt halvparten av kommunene i Vestland fylke må ty til ekstraordinære lokketilbud for å vinne fram i kampen om hendene.

Men også i storbyene sliter helsetjenestene med å rekruttere nok, faglært personell.

Harald Pedersen i Bergen har merket dette.

PRATES MYE: Når Berit blir engstelig, ringer hun Harald fra sykehjemmet. Foto: Frode Hoff / TV 2

«Et helvete i gang»

Tiden etter at kona Berit flyttet på sykehjem har vært krevende for ekteparet. Spesielt om kveldene. Da er det tre ansatte som skal legge og passe på henne og de 15 andre på avdelingen. Noen er faglærte, andre ikke.

Berit blir ofte engstelig, og ringer fortvilt til ektemannen.

– Hun griner. Da må jeg komme opp, for da er det « et helvete i gang». Men det er ikke det.

– Det er fordi hun er syk?

– Ja, og det burde vært noen der å trøste henne, men det er ikke folk til det. Hjelperen trøster en annen. De er 16 som har behovet, fortsetter ektemannen.

FRUSTRERT: Pedersen er frustrert over behandlingen han ser at kona får. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Steike forbanna på regjeringen

Han skulle gjerne sett at flere, faglærte hender kunne passe på kona og de andre beboerne, og slår alarm om bemanningssituasjonen.

– Det er flotte mennesker som jobber der, men de strekker ikke til. Økonomien strekker ikke til.

– Egentlig er jeg steike forbanna på den norske regjeringen.

I sin fortvilelse over situasjonen, har Pedersen vendt seg til politikerne.

– Harald tok kontakt med meg og fortalte hvordan det har vært etter at Berit flyttet inn på sykehjem, noe jeg forstår at har vært veldig utfordrende for begge to. Jeg synes det er utrolig trist, sier Frps førstekandidat i Bergen, Marte Monstad.

FEIRET GULL: 87-åringen ser på bilder av gullbryllupsfeiringen i Loen i 2009. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Gjør veldig inntrykk

Hun fikk nylig med seg sin egen partileder på besøk hjem til 87-åringen.

– Det gjør veldig inntrykk. Det er vondt når du opplever at den du er glad i ringer fordi man ikke har det bra, sier Frp-leder Sylvi Listhaug, etter å ha hørt historien til ekteparet.

– Det er det jeg tenker vi er nødt til å ta tak i, og gjøre noe med grunnbemanningen. Ofte bruker kommunene masse penger på vikarer, i stedet for å øke grunnbemanningen. Så det trenger ikke bli dyrere heller, fortsetter Listhaug.

FINT BESØK: Frp-politikerne Sylvi Listhaug og Marte Monstad besøkte nylig Harald Pedersen (87) for å snakke om eldreomsorg. Foto: Frode Hoff / TV 2

Slik svarer sykehjemmet

Grunnbemanningen på sykehjemmene er en bekymring som går igjen hos flere.

Enhetsleder ved Løvåsen sykehjem, Beate Trellevik, sier de på grunn av taushetsplikten ikke kan kommentere saken til Berit og Harald Pedersen, men at de lytter til og behandler alle tilbakemeldingene de får fra både pårørende og beboere.

Trellevik opplever samtidig at bemanningen på sykehjemmet er faglig forsvarlig.

– Jeg vet at ansatte gjør det de kan for å trygge beboerne og levere gode tjenester, og jeg er stolt over at de klarer å yte så mye som de gjør, ut fra de marginale ressursene vi er blitt tildelt.

Sykehjemmet har vært tydelige på at de ønsker en høyere grunnbemanning.

– Det er noe vi har vært urolige for over en tid.

ØNSKER FLERE FOLK: Beate Trellevik er leder ved Løvåsen sykehjem, hun har bed kommunen om bedre grunnbemanning. Foto: Frode Hoff / TV 2

Kommunen: – Veldig presset

De har bedt kommunen om flere midler, og er ikke alene om det. Det forteller byråd for helse og omsorg, Ruth Grung (Ap).

– Vi har 31 sykehjem i Bergen. Jeg har vært rundt på de fleste, og dette går igjen hos samtlige. Så dette er noe vi vil prioritere framover. Jeg deler oppfatningen både fra Løvåsen og de andre, sier byråden til TV 2.

Hun forteller at hun blir oppriktig lei seg når hun hører om ekteparet Pedersens situasjon. Samtidig trekker hun fram at det er krevende å få rekruttert nok, faglært personell.

VIL PRIORITERES: Helsebyråd Ruth Grung (Ap) lover at økt grunnbemanning prioriteres. Foto: frh

Vikarbruken i kommunen har økt betydelig. Mellom 2021 og 2022 ble den nærmet doblet, opplyser byråden.

– På samme måte som i resten av landet, er vi veldig presset. Vi mangler helsepersonell. Det er veldig mye overtidsbruk og vikarer. Vi må tenke på nye måter, og kanskje rekruttere andre typer helsepersonell.

ENGASJERTE: Frps Sylvi Listhaug og Marte Monstad forteller at det gjør inntrykk å høre Haralds historie. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ønsker Nordsjø-turnus

Frp-leder Listhaug er klar på hva hun mener må til for å løse situasjonen. Hun peker blant annet på flere fulltidsstillinger og mer fleksible turnusordninger.

– Jeg har kjempetro på Nordsjø-turnus i helsevesenet. Jeg ser at flere sykehjem går over på det, og det fungerer godt. Det må vi ha mer av.

Partifelle Monstad i Bergen trekker fram at mange sykepleiere slutter i jobbene sine.

– Hvis vi skal få flere til å velge dette yrket, og til å klare å stå i det over tid, så må det ikke være sånn at folk skal gå hjem fra jobb hver dag og kjenne at man har vondt i magen over alt man ikke rakk over.

– Vi må gjøre det attraktivt å jobbe som sykepleier, og en av de viktigste tingene vi kan gjøre for det er å øke grunnbemanningen, slik at de ansatte slipper å løpe skoene av deg hver eneste dag, avslutter hun