Slår alarm om norsk pandemilager: – Falsk trygghet

Helseministeren sier at hun ikke har oversikt over hva Norge mangler av kritisk viktig utstyr.

18. september i år tikker det inn en bekymringsmelding til Folkehelseinstituttet.

Avsenderen er det norske selskapet Uniqon Protection. I flere år har de produsert åndedrettsvern til et stort lager på hemmelig adresse.

Lageret inneholder pall på pall med viktig smittevernutstyr. Hansker, munnbind, smittefrakker og visir som står klart dersom krisen skulle treffe igjen.

MANGELVARE; Da pandemien traff Norge i mars 2020 startet en intens kamp for å sikre seg nok smittevernsutstyr. Foto: Annika Byrde / NTB

Men nå advarer den norske produsenten om at beredskapslageret ikke holder mål.

Lageret inneholder langt mindre enn det som først ble foreslått. I tillegg inneholder pandemilageret millioner av varer som snart går ut på dato.

– Det tegnes et bilde av at vi har overfylte lagre og god beredskap mot en fremtidig pandemi, mens vi opplever at virkeligheten er en helt annen, sier Job Nooitgedagt, sjef i Uniqon Protection.

Bygget på rekordtid

Fredag legger helseminister Ingvild Kjerkol for første gang frem en egen helseberedskapsmelding.

– Vi har lært masse av pandemien, og vi må være bedre forberedt, sier Kjerkol til TV 2 i forkant av fremleggelsen.



På Uniqons fabrikk på Stord er derimot oppfatningen at vi absolutt ikke er godt nok forberedt på en ny helsekrise.

MINISTER PÅ BESØK: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var i sommer på besøk hos Uniqons fabrikk. Foto: Privat

Da Norge slet med å få tak i livsviktig smittevernutstyr i 2020, ble fabrikken til Uniqon bygget på rekordtid.

De siste tre årene har de levert over 3,1 millioner åndedrettsvern til beredskapslageret. Nå er 2,5 millioner av disse i ferd med å gå ut på dato, eller allerede utgått.

– I løpet av andre halvdel av 2024 vil Norge være like dårlig forberedt til å møte en pandemi som vi var før covid-19 når det gjelder denne type smittevernutstyr, sier Nooitgedagt.



Dagens Medisin har tidligere omtalt Uniqons bekymringer.

Mangler flere titalls millioner

Helsemyndighetene begynte prosessen med å opprette et beredskapslager allerede i slutten av 2020.

I notater fra utredningen står det at beredskapslageret bør kunne «ivareta en situasjon med realistisk alvorlig utbrudd med delvis smitte via luftsmitte i inntil tre måneder». Dette er basert på rapporter utarbeidet av FHI, Helsedirektoratet og helseforetakene.

Men på dagens beredskapslager er det langt ifra så mye utstyr som det som ble anbefalt i 2022. Totalt er det flere titalls millioner utstyr som mangler.

Tallene TV 2 har fått innsyn i viser også at det er langt mindre utstyr på lageret i november enn det var tidligere i vår.

– Hele det norske folk går rundt med falsk trygghetsfølelse, sier Nooitgedagt.



Bruker nye måltall

Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for å forvalte det nasjonale beredskapslageret. Helse Sør-Øst opplyser til TV 2 at de mener det er tilstrekkelig med utstyr på lager.

– De fire helseregionene samlet sett har beredskapsbeholdninger som dekker behovet, sier konserndirektør Mona Stensby.

I tillegg finnes det mer beredskapsutstyr på regionale lagere.

Helse Sør-Øst har ikke fått noen konkrete tall fra regjeringen på hvor mye smittevernutstyr de skal ha på lager. De har imidlertid fått beskjed om å ha nok utstyr til å dekke seks måneders pandemiforbruk.

BESKYTTELSE: Munnbind og åndedrettsvern ble brukt for å beskytte helsepersonell fra det smittsomme viruset. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ut ifra dette har de utarbeidet sine egne måltall, som er langt lavere enn de tallene FHI og Helsedirektoratet anbefalte.

– Dette er gjort basert på ordlyden i forslag til statsbudsjett for 2024, sier Stensby.

Mens FHI har tatt utgangspunkt i en pandemi med delvis luftsmitte, mener regjeringen det er tilstrekkelig å beregne utstyr basert på en pandemi som kun har dråpesmitte. Dette krever langt mindre utstyr.

Tar full telling

Mye av utstyret som er i beredskapslageret ble kjøpt samtidig. Det betyr også at mye av utstyret går ut på dato samtidig.

Helse Sør-Øst avviser likevel at beregningene til Uniqon på hvor mye utstyr som er igjen er riktige. Samtidig innrømmer konserndirektøren at de ikke har en detaljert oversikt over holdbarhetsdatoer.

– Hovedmengden av beholdningene er innenfor merket holdbarhetsdato. Vi gjennomfører full telling nå, sier Stensby.

– Vi har vært naive

Helseministeren mener det er viktig å ha et nasjonalt beredskapslager. Hun stoler på at de regionale helseforetakene sikrer nok utstyr til pandemilageret.

– Jeg har tillit til at de har den nødvendige oversikten, og dette er også noe vi spør om jevnlig, sier Kjerkol.

Selv har hun imidlertid ikke oversikt over hva som eventuelt mangler i beredskapslageret.

– Jeg har ikke tallene på stående fot. Helseregionene har oversikt og det er deres ansvar, sier Kjerkol.

VIL AVDEKKE SVAKHETER: Helseministeren håper den nye stortingsmeldingen kan avdekke og fikse svakheter i den norske helseberedskapen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

I helseberedskapsmeldingen er både forsyningssikkerhet og hvordan man skal sikre nok helsepersonell tema.

– Vi har nok vært naive, vi har levd med fred og frihet i verden lenge. Nå er det en mer utrygg situasjon og vi må jobbe for å få en motstandsdyktig helsesektor for fremtidige kriser, sier Kjerkol.

Advarer myndighetene

I Uniqon Protection stiller de seg undrende til at helsemyndighetene velger å redusere måltallene for hvor mye utstyr man skal ha i beredskap.

– Vi har dyrekjøpt erfaring på manglende beredskap i Norge fra covid-19 pandemien. Vi bør ikke rigge oss slik at vi risikerer å gjenta dette, sier Nooitgedagt.