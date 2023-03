Slår alarm om muskelvideoer

PROBLEMATISK: PT og idrettscoach Markus Haugen (t.v.) oppfordrer unge som ønsker å bygge muskler om å ikke ta alt man ser på sosiale medier for god fisk. Her er han sammen TikTok-profilen Kristoffer Bjørndal, som er en av kundene til Haugen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det dukker opp et par slike videoer om dagen, sier Markus Haugen.

PT og idrettsviteren er mye på sosiale medier og er ikke overrasket over fenomenet.

Videoer som viser folk som hevder å få til ekstrem forvandling på kort tid florerer. For eksempel gjennom styrketrening på 30 dager, 12 uker eller et halvt år.

MYE MAN IKKE SER: Eksperter TV 2 har snakket med sier mange ikke får vite hva som egentlig skjuler seg bak en slik forvandling. Foto: Skjermdump fra Youtube

Haugen sier slike videoer kan være interessante for mange.

– De synes det er fint å følge andre sine progresjoner. Man kan bli inspirert til å trene. I tillegg ønsker de som legger ut slike videoer å få tilbakemeldinger fra andre og få en bekreftelse på det arbeidet de gjør, sier Haugen til TV 2.

Problematiske

Likevel mener han videoene er problematiske. Haugen fra Sotra bor i Bergen og har jobbet lenge med trening. Derfor sier han at han fort kan avdekke hva som er realistisk å få til og ikke.

MANGE TAR KONTAKT: Markus Haugen sier han får henvendelser fra folk som viser frem bilder av fitness-utøvere som ønsker å få til samme resultat. – Det er urealistisk da man har forskjellige forutsetninger. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Men det er ikke alle som har denne innsikten, spesielt blant de yngste. Derfor kan slike videoer skape mange falske forhåpninger.

Haugen mener slike videoer ofte mangler mye vesentlig informasjon.

– Det sier ikke noe om tidligere erfaringer til disse personene. Vi får sjeldent vite sikkert om tidslinjen stemmer. Det er mye du ikke ser.

TAR TID: PT-Markus Haugen bistår mange kunder med å oppnå målet deres. Men sier at mange må være tålmodige. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Sier ungdom blir motivert til å ta snarveier

«Hva er det tryggeste steroidet?»

«Er SARM ulovlig?»

«Jeg ønsker å gå ned i vekt raskt uten å miste muskelmasse, hva kan jeg bruke?»

Dette er typiske spørsmål Dopingkontakten får jevnlig. Dopingkontakten er en anonym samtale- og informasjonstjeneste som er en del av Antidoping Norge. Spørsmålene kommer hovedsakelig fra ungdom mellom 14 til 24 år som trener styrke.

Rådgiver og ansvarlig for tjenesten, Marte Otterholm Fjeld, sier at de som tar kontakt kanskje har trent i ett eller to år og har hatt stor progresjon.

STORT FOKUS: Rådgiver og ansvarlig for Dopingkontakten, Marte Otterholm Fjeld, sier ungdom blir utsatt for større eksponering av slike videoer. Hun ber foreldre om å vise interesse, og snakke med barn og unge om treningsvaner og kosthold. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Også opplever de at det ikke går like fort fremover lengre. De ser forvandlingsvideoer på sosiale medier og opplever at de ikke får de samme resultatene, og som lurer på om de må ty til ulovlige midler for å få samme resultat.

Økning i dopinghenvendelser

Rådgiveren sier at den ekstreme eksponeringen for forvandlingsvideoer kan være utfordrende og forsterke motivasjonen for å ta snarveier.

– Man møter veldig urealistiske forventinger til hvordan kropper ser ut. Når man eksponeres mye for det, tenker man at det er dette som er normalt, sier Fjeld og legger til:

– Hvis da personen i videoen har fått den kroppen med bruk av for eksempel anabole steroider eller andre dopingmidler, skaper det et veldig urealistisk bilde, sier hun.

I år har Dopingkontakten hatt en voldsom økning i antall henvendelser.

– På de to første månedene i år hadde vi 102 henvendelser opp mot 37 i fjor. Det er primært av gutter som ønsker å bruke dopingmidler, sier Fjeld til TV 2.

RISIKOSPORT: Rådgiver Marte Otterholm Fjeld mener de som bestiller dop tar en stor risiko. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Rekordbeslag

Tidligere denne måneden skrev VG om rekordbeslag av dopingmidler.

Ifølge Tolletaten var det i 2022 cirka 1600 beslag av dopingmidler, som først og fremst økningen av anabole steroider i postsendinger.

– Vi har inntrykk av at det er veldig lett å bestille. Det er ikke noe hinder for å få tak i det. Man bestiller ofte fra utlandet, sier Fjeld i Dopingkontakten.

Hun understreker at det er ikke bare anabole steroider som blir bestilt og brukt for å bygge kropp.

– Man har midler som fungerer på veksthormonet som også kan defineres som dopingmiddel, men som ikke skaper den samme størrelsen eller økningen i muskelmassen som anabole steroider gjør, sier hun, og legger til:

– Jeg tror også vi ser en endring i hvordan man bruker anabole steroider. Man bruker lavere doser enn hva man bruker primært til for eksempel kroppsbygging, noe som gjør at kroppen ser naturlig ut.

KROPPSFOKUS: Truls Raastad sier at videoene har et stort utseendefokus: – Jeg tror det kommer i veien for et sunt treningsfokus og dermed vil gi et større kroppspress. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Foregår mye juks

Truls Raastad er professor i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole. Han mener det foregår mye juks blant dem som legger ut forvandlingsvideoene.

– Det er både bevisst juks med bilder, tidsperiode og bruk av anabole steroider, som ikke er uvanlig i disse miljøene. Det kan nok bidra til å forklare noen av de mest ekstreme endringene som vises, sier han til TV 2.

I tillegg mener han det er vanskelig å bedømme hva som er endring i muskelmasse og hva som er hovedsakelig forårsaket av vektreduksjonen «deffing».

– Muskelminne er også en faktor som kan bidra til at noen responderer mye bedre enn andre.

Idrettsprofessoren vil samtidig ikke avfeie at noen får til de resultatene de viser frem uten å jukse.

– Med et godt styrkeprogram på tolv uker kan man legge på seg tre kilo muskelmasse. Det er avhengig av at man involverer alle de store muskelgruppene i programmet.

FORSKJELLIG: Professor Truls Raastad sier man er forskjellig. Han sier man ikke må tro at alle responderer likt på et bestemt treningsprogram og kosthold. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ulike forutsetninger

Raastad påpeker at tre kilo muskelmasse er gjennomsnittet – noe som betyr at noen med andre forutsetninger får mindre muskelmasse, selv om de trener likt.

– Noen klarer å øke muskelmassen mye mer, og vi har sett opp til seks kilo økning i muskelmasse på 12 uker.

Men for de som ikke jukser, ligger det mye trening bak en slik forvandling, sier han.

– Alle som ønsker en slik kroppsforvandling, må jobbe for det. De som responderer best, er de med gode gener for styrketrening. Hvis man ikke har det, er det vanskeligere å oppnå samme endring, sier Raastad til TV 2.

Så lett manipuleres trenigsbildene

Ber ungdom være på vakt

Markus Haugen sier han ofte ser forvandlingsvideoer av treningsprofiler som også selger PT-pakker og andre liknende tjenester.

– Man får et inntrykk av man kan også kan få samme kroppen på kort tid.

Derfor oppfordrer han unge som ønsker å bygge muskler om å ikke ta alt for god fisk.

– Man må ikke glemme de som legger ut slike videoer lever et helt annet liv. Det er ofte de samme bildene som går på «repeat», sier Haugen.

Han legger til at mange treningsprofiler ikke viser de negative sidene ved å oppnå store resultater på kort tid.

– Man er sliten, lei, har dårlig selvbilde og ofrer ofte fest og moro. Man lever veldig begrenset når man skal oppnå dette.