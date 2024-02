Slår alarm om mangel i fengsler: – Veldig alvorlig

LILLESTRØM (TV 2): Innen ti år kan Kriminalomsorgen mangle over 700 fengselsbetjenter. Utviklingen bekymrer direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet .

Henriette Jøssang (24) er i gang med sitt siste semester på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Studenten hadde egentlig helt andre planer og ønsket å bli politi. Men etter at hun startet på utdanningen, har hun aldri kjent på anger.

– Det er det at jeg vet at jeg hjelper noen. At jeg har et yrke hvor jeg kommer på jobb og vet at jeg gjør en forskjell, sier Jøssang.

ELSKER JOBBEN: Jøssang ville egentlig bli politi, men har aldri sett seg tilbake etter hun startet på utdanningen som fengselsbetjent. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Nå håper Jøssang at flere skal ta sjansen og starte på KRUS-utdanningen.

– Det er sykt ettertraktet, og det er nå de har muligheten til å få en av de beste jobbene der ute, sier hun.



Opplevd vanskelige situasjoner

I løpet av 2023 har Jøssang og medstudentene gått et år i praksis ved fengsler rundt om i Norge. Selv om 24-åringen opplevde praksisperioden som spennende og lærerik, bød det også på flere vanskelige situasjoner.

OPPLÆRING: På KRUS-utdanningen får studentene opplæring i hvordan man skal håndtere ulike konfliktsituasjoner. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– En spesielt vanskelig hendelse var når det var slåssing på avdelingen. Og det var fordi det kunne bli skade på bemanning og på innsatte, men det gikk heldigvis fint, sier hun.



Men tross alvorlige hendelser har hun aldri kjent på tvil.

– Det vil selvfølgelig gjøre noe med deg, men heldigvis har man et støtteapparat som er der for deg og som tar deg til siden når du trenger å prate.



TRENGER FLERE: Kriminalomsorgen trenger 50 flere utdannede fengselsbetjenter i året for at det ikke skal bli en kritisk mangel. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Men Kriminalomsorgen er helt avhengig av at det de kommende årene vil være flere som velger som Jøssang. Kriminalomsorgen opplever nå en kritisk mangel på fengselsbetjenter.

– Veldig alvorlig

Hvert år utdannes 175 fengselsbetjenter ved KRUS i Lillestrøm. Kriminalomsorgen trenger at det utdannes 50 flere fengselsbetjenter i året, ifølge deres prognoser.



Utviklingen bekymrer direktøren i Kriminalomsorgsdirektoratet Lise Sannerud.

– Det er veldig alvorlig. Vi ser at vi har et generasjonsskifte, så det er mange som kommer til å gå av i forhold til naturlig avgang. Vi er helt avhengige av å få dekket opp det underskuddet, sier Sannerud til TV 2.



SJEFEN: Direktør Lise Sannerud er bekymret for underskuddet av fengselsbetjenter. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

For å øke inntaket ser de seg nødt til å få tildelt flere midler over statsbudsjettet.

Fredag var derfor justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på besøk ved høyskolen.

Skal vurdere flere midler

Enger Mehl sier det er viktig at man fortsetter rekrutteringen til KRUS-utdanningen.

– Vi må bidra til at KRUS blir enda mer attraktivt å søke seg til. Det handler om synliggjøring og å sikre at det fortsatt er høy kvalitet.



Ett viktig grep for å gjøre utdanningen mer attraktiv, er ifølge ministeren å tilgjengeliggjøre utdanningen flere steder i landet.

SKAL VURDERES: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier de skal vurdere flere midler til KRUS-utdanningen i neste års budsjett. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Så langt er det kun i Lillestrøm de tilbyr grunnutdanning for fengselsbetjenter i Norge.

– Det er viktig arbeidsplasser for mange lokalsamfunn og byer rundt i Norge. Og da trenger vi også at folk som bor der tar utdanningen og blir fengselsbetjenter.



Når det gjelder økte midler, er justisministeren ordknapp.

– Det kommer vi til å ta med oss inn når vi skal vurdere budsjettet for neste år, sier hun.