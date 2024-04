Slår alarm om kulturen: – Det er fortsatt ulovlig

Myndighetene er redd for det de kaller et blandingsmisbruk blant ungdom. Jentene på Route 24 har innført egne sikkerhetstiltak i bussen.

– Altfor mange unge mennesker opplever vanskelige ting under russetiden og de siste årene på videregående.

Det slår helsedirektør Bjørn Guldvog fast. Han møter TV 2 utenfor politihuset i Oslo, sammen med politiet, i forbindelse med oppstart av årets russetid.

De er bekymret for at rus og overgrep vil ødelegge det som skal være en positiv feiring av 13 års skolegang.

SLÅR ALARM: Politiet og Helsedirektoratet går sammen om en viktig beskjed til russen før årets feiring. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Hvis det blir mange unge mennesker som går ut av denne våren med varige sår, som de må bruke resten av livet på å lege på grunn av negative konsekvenser for helse, utdanning og karriere, ville det vært veldig, veldig synd.



I år tar flere russ egne, strenge forholdsregler.

– Ikke dop på bussen

Jentene på Route 24, russebussen fra Østensjø i Oslo, er blant dem som har innført tiltak for å forebygge overgrep og rusbruk.

TILTAK: Russejentene gleder seg til en trygg og fin russetid. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Alle i gjengen deler posisjon på kartdelingstjenesten til Snapchat.

– Så hvis noen skal bli borte, så vet man hvor de er, forteller Anniken Flaa-Jahnsen.

Venninnene passer også på å bruke drikkeflaske med tut.

– Det er viktig så du ikke blir dopet ned. Det er vanskeligere å putte noe i drikken din med tut på flaska, sier Alma Hjerkinn.

BUSSVISNING: På Ekeberg hadde russebussene visning for venner og foreldre. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

På bussen er det nulltoleranse for narkotika. Det har de avklart for lenge siden.

– Vi har en veldig streng regel om at man ikke skal ha noe dop på bussen, og det tror jeg alle jentene følger, sier Hedda Hennie.

Bekymret for «blandingsmisbruk»

Guldvogs bekymring begrunner han blant annet med tall hentet fra UngVold-undersøkelsen 2023. Der oppga hele 16 prosent av jenter på videregående at de har blitt voldtatt. I de aller fleste tilfellene ble overgriperen betegnet som en jevnaldrende.

I halvparten av de mest alvorlige tilfellene av seksuell vold oppga deltakerne at en eller begge de involverte var beruset.



– Det er dette blandingsmisbruket vi er veldig urolig for. Spesielt når vi ser økningen av kokainbruk i de store byene de siste årene, sier Guldvog.

OPPFORDRER: Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet benytter anledningen til å be foreldre snakke med barna sine om grenser. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Påvirket av porno

I Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2023 kommer det frem at 17 prosent av gutter på Vg3 hadde brukt kokain det siste året.



– Vi vet at de seksuelle vanene blant unge har endret seg. Man er påvirket av feilaktige fakta knyttet til seksualitet gjennom porno. Noen blir utsatt for å gjøre ting de angrer på ved å bruke kokain, sier Guldvog og legger til:

– Kokain gir økt selvtillit, lavere selvinnsikt og høyere impulskontroll. Det er et dårlig utgangspunkt.

Fortsatt ulovlig

– Narkotika er fortsatt straffbart, påpeker Jane Bechmann Dahl.

Hun er leder for forebyggende seksjon i Oslo politidistrikt og frykter at ungdom har glemt dette.

ULOVLIG: Politiet ønsker å slå hardt ned på kokainbruken blant unge i Oslo, forteller Jane Bechmann Dahl ved forebyggende enhet. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

På grunn av Riksadvokatens avklaring om tvangsmiddelbruk i narkotika-saker i fjor, har ikke politiet den samme mulighet til å oppdage og straffe bruken.

– Vi er bekymret for at russ tester ut ulike rusmidler i russetiden som man ikke kjenner bivirkningen av. Det er viktig for politiet å påpeke at bruk av narkotika fortsatt er ulovlig i Norge, sier Bechmann Dahl.

Tar egne grep

Jentene fra Route 24 forteller at det er mye kokainbruk, men ikke fullt så mye som det man kan få inntrykk av i media.

RULLEREGLER: På bussvisningen til Bærumsrussen fant vi en buss med et annet sett med regler. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Hos oss jentene er ikke det et problem, i hvert fall, sier Hennie.

– Andre gjenger har større miljø for det, men hos oss er det no go, legger venninnene til.

For å hindre uønskede hendelser har Route 24-bussen bestemt at de kun tar med folk de kjenner.

– Ikke inviter randoms på rulling!

Sett grenser

Justisminister Emilie Enger Mehl ønsker russen en fin feiring, samtidig som hun kommer med noen råd:

– Sett grenser for hva dere ønsker å være med på. Hold dere unna narkotika. Det er ulovlig, og det skal det fortsette å være, sier hun til TV 2.

– Jeg husker min egen russetid som noe gøy, men det er noen risikoer. Vi vet at festvoldtekter og narkotikaomsetning kan være utfordringer.