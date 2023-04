Slår alarm om kosttilskudd

Betakaroten i kosttilskudd kan for noen gi økt risiko for kreft, ifølge en nordisk ekspertgruppe.

BRUN OG SYK?: Betakaroten reklamerer for brunere hud, men ifølge forskning kan det føre til kreft om man røyker. Foto: Erik Edland / TV 2

Fredag før påske ble et utkast med anbefalinger til nye nordiske kosthold sendt ut på høring.

Rapporten bygger på omfattende forskning. Hundrevis av eksperter deltar i arbeidet, som er nedsatt av Nordisk ministerråd.

I rapporten kommer det blant annet fram at vi ikke anbefales å ta kosttilskudd, med unntak av jod, jern, folat og vitamin D.

Inntak av andre typer tilskudd kan derimot øke risikoen for dårligere helse, står det i utkastet.

Øker risikoen

Et av tilskuddene ekspertene nevner konkret som kan gi helseskader, er betakaroten.

RIK PÅ BETAKAROTEN: Gulrot, søtpotet og grønnkål er blant grønnsakene som naturlig inneholder betakaroten. Foto: Frank May / NTB

Særlig på denne tiden av året reklameres det både i aviser og på sosiale medier om at tilskuddet vil gi oss brunere hud.

Men ekspertgruppen sier derimot at enkelte grupper kan få økt risiko for å få kreft ved å ta betakarotentilskudd.

De viser til forskning fra World Cancer Research Fund, hvor det kommer fram at inntak av høye doser betakaroten øker risikoen for lungekreft blant personer som er eksponert for tobakk/røyk.

– Det er grunn til å tro at det har med kreftcellenes høye oksidative stress å gjøre, sier professor ved Universitetet i Oslo, Rune Blomhoff, til TV 2.

– Stor forskjell

Blomhoff er også prosjektleder for Nordiske ernæringsanbefalinger, og sier at betakaroten er en antioksidant som demper oksidativt stress.

– Et høyt inntak av betakaroten i supplementer, det vil si over 20 mg om dagen, kan dermed beskytte kreftcellene og bidra til at kreftcellene overlever og kan vokse.

– Hva er forskjell på å innta betakaroten i tilskudd og spise gulrot eller andre grønnsaker/frukt?

– Det er stor forskjell i dose. I et vanlig kosthold med mye frukt og grønnsaker kommer man aldri opp i slike nivåer som er skadelig, sier Blomhoff.

Han understreker at frukt og grønnsaker inneholder mange ulike antioksidanter, som balanserer betakaroten, og bidrar til antioksidantene gunstige helseeffekter.

Fakta: Betakaroten Betakaroten er en kjemisk forbindelse som finnes i alle planter og alger





Den karakteristiske oransje fargen til gulrot skyldes betakaroten. Gulrot inneholder omtrent ti milligram betakaroten per 100 gram.





Betakaroten fra grønnsaker og frukt utgjør ikke noen helserisiko





Betakaroten i kosttilskudd kan gi økt risiko for lungekreft og død hos røykere.





En av årsakene kan være at antioksidantene kan ha en negativ effekt i stedet for positiv effekt på cellene som finnes på overflaten av vevet i lungene i denne gruppen Kilde: Store norske leksikon / Helsedirektoratet / Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Kan bli nye regler

I Norge er det virksomhetens ansvar å sikre at kosttilskudd som selges, er helsemessige trygge.

Det er per i dag ikke fastsatt noen maksimumsgrenser for inntak av betakaroten i regelverket.

Men den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) holder på med å revidere det såkalte «øvre trygge inntaksnivået». Vurderingene skal publiseres i løpet av våren.

I 2015 foreslo Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en risikovurdering at en tentativ øvre grense av betakaroten i kosttilskudd bør være på 4 milligram per dag.

ANBEFALES IKKE: Utkastet til nordiske kostråd er sendt ut på høring. De sier at det ikke finnes grunnlag for å anbefale blant annet betakaroten-tilskudd. Foto: Erik Edland / TV 2

Komiteen viste til studier fra Finland og Danmark om at røykene som tok betakaroten som kosttilskudd, har økt risiko for å få lungekreft.

En av teoriene bak er at antioksidantene kan ha en negativ effekt i stedet for positiv effekt på cellene som finnes på overflaten av vevet i lungene i denne gruppen.

VKM mener det ikke kan utelukkes at risiko for lungekreft også kan øke hos mennesker med kroniske betennelsestilstander i lungene, som astma og kols.

– Følger med

Det produktet som flest influensere og tradisjonelle medier reklamerer for i dag, er Good For Me.

De anbefaler på sine nettsider å ta to kapsler daglig, som inneholder 6 milligram. Det er 2 milligram mer enn det VKM mener er en trygg øvre grense.

Daglig leder i Good For Me, Niklas Kallis, sier at produktet Betakaroten Gold som selges på apotek imidlertid har en daglig dosering på 3 milligram.

Kallis skriver at produktet har ulike styrker, «som skal dekke forskjellige effektbehov i markedet».

NY RAPPORT: Hvor høyt inntak man trygt kan ta av betakaroten, fastsettes av vitenskapelige kunnskapsinstitusjoner. I løpet av våren kommer en ny rapport om det. Foto: Erik Edland / TV 2

Han påpeker at de følger løpende med på vitenskapelige studier på betakaroten.

– Good For Me vil sørge for at vår merkevare Betakaroten Gold til enhver tid består av trygge produkter av meget god kvalitet, skriver Kallis.

– Vedrørende kreftrisikoen blant røykere, er vi innforstått med at det kan foreligge en økt kreftrisiko ved høye inntak av betakaroten. Derfor anbefaler vi ikke røykere til å ta betakaroten, hvilket blant annet fremkommer på våre produkter og på vår nettside, skriver han videre.

Unødvendig bruk

Klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring Tine Sundfør mener at å ta betakaroten som kosttilskudd er helt unødvendig.

– Vi ser ikke at dette er noe folk får i seg for lite av. Derfor er det ekstra lett å advare mot det, for vi ser ingen positiv effekt av å ta det, sier hun.

Sundfør understreker at å ta betakaroten generelt sett ikke er farlig, men at dette gjelder for røykere.

– Jeg ville uansett hatt et føre var-prinsipp. Hva er det man oppnår, og hva kan man potensielt utsette seg for, sier hun.